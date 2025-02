Nuevo podcast: Reflexiones sobre los desafíos que enfrentan miles de personas en los rincones más postergados del país

“Cuando uno va a trabajar en temas de pobreza extrema, tiene que convivir con el dolor. Y el dolor no se acaba ni se resuelve mágicamente. Lo que sí pasa es que hay algo mágico entre el encuentro de personas y es que el amor, la cercanía, la presencia, supera esa situación dolorosa y te permite transitarla”, dice Nicolás Meyer, coordinador regional de Cáritas América Latina, en una conversación distendida en los estudios de LA NACION.

Esta charla – y otras siete más- se dan en el marco del nuevo podcast de Hambre de Futuro, que se estrena hoy en Spotify y también está disponible en YouTube. Todas las personas entrevistadas forman parte de las organizaciones sociales territoriales con las que LA NACION visitó los distintos rincones del país, y trabajó codo a codo para visibilizar la realidad de los que menos oportunidades tienen.

Los últimos números de pobreza son dramáticos y confirman que hoy la mitad de los argentinos son pobres. En el norte del país, especialmente en las comunidades originarias, estos números se disparan. “Lo que pasa en la Argentina, y en el Impenetrable en particular, es la desidia de un sistema completamente corrupto, y de una desidia que llega hasta que la gente se muere de hambre. Es gente que vive en la prehistoria, que vive sin luz, sin agua, sin servicios y sin lugar a dónde ir que no implique medio día caminando con cuarenta y cinco o cincuenta grados de calor. No es pobreza, es abandono. Ni siquiera censan, no hay índice. No hay ni siquiera estadística”, afirma Jerónimo Chemes, fundador de La Chata Solidaria.

El contenido es un repaso por las situaciones más dramáticas con las que nos encontramos en lugares a los que ningún medio había llegado, lo aprendido en el camino, las preguntas que todavía quedan sin responder. “Cuando no pueden aprender, los chicos sufren mucho porque además se lo autoatribuyen. A mí no me da la cabeza, es la frase típica. Yo no sé, yo no puedo aprender. Piensan que hay algo malo en ellos, lo cual es un daño enorme en su autoestima. Y es un florecer cuando se dan cuenta de que pueden aprender”, señala Bea Diuk, fundadora de la Propuesta Dale, para quien la urgencia hoy es que los chicos en las aulas estén bien alimentados.

Los temas de los ocho episodios giran alrededor de los prejuicios que existen contra la pobreza, la meritocracia, la falta de oportunidades, la desigualdad educativa, el Estado ausente y el compromiso ciudadano, entre otros. Florencia Martínez, co-fundadora de la ONG Volando Alto sostiene que “solo puede hablar de meritocracia el que no puso los pies en el barro. Es muy compleja la realidad. Pensar en el sobrevivir todo el día, es tremendo. Se habla muy poco de la salud mental de estas personas. Siempre decimos no se esfuerzan, no quieren trabajar, quieren vivir del plan social pero nunca hablamos de cómo repercute vivir en esta situación a nivel psicológico. Cuando uno tiene estos encuentros persona a persona, de corazón a corazón, no hay uno que no te diga que quiere salir adelante, no hay uno que no te diga que lo intentó y no pudo”.

El podcast apunta a reflexionar sobre estas realidades invisibles que no todos conocen, sobre qué significa ser pobre hoy en la Argentina, cómo son esas vidas, cuáles son los desafíos que enfrentan y qué puede hacer cada uno desde su metro cuadrado.

“Hace dieciséis años que voy y vuelvo, y te das cuenta que cada vez sos más rico por lo que tenés. No importa la cantidad que tengas, importa que tenés luz, agua y Wifi. Una vez un chico me preguntó, ´¿es verdad que viven en una pila de gente, apilados uno arriba de otro´ y un señor me preguntó ´¿es verdad que en Buenos Aires pagan por hacer fuerza?´ y después voy al gimnasio y me siento un tarado. De todo ese dolor que vemos, enfrentamos y elegimos ir a buscar, lo transformamos en energía para buscar soluciones”, agrega Chemes.

Por qué nos anestesiamos ante la pobreza, por dónde arrancar y qué es lo que más nos asusta de lo diferente son algunos de los interrogantes en los que profundiza este podcast.

