Vivir en El Impenetrable: ¿Cuáles son los peligros a los que se enfrentan diariamente las personas?

“Es gente que vive en la prehistoria”, dice Jerónimo Chemes, el fundador de La Chata Solidaria - una ONG que brinda asistencia integral a las familias del Impenetrable Chaqueño – para describir la situación que atraviesan en ese bosque de espinas, sobreviviendo en ranchos de palos y nylon, sin luz, sin agua, sin servicios.

Lo dice frente al micrófono, para el podcast de Hambre de Futuro. Lo dice enojado, indignado pero sin dejar que esos sentimientos lo paralicen o lo saquen de foco. Porque todo ese dolor que ve, enfrenta y elije ir a buscar, lo transforma en energía para buscar soluciones.

“Lo que pasa en la Argentina, y en el Impenetrable en particular, es la desidia de un sistema completamente corrupto que llega hasta que la gente se muere de hambre. No es ni siquiera falta de recursos porque se podrían asignar, lo que pasa es que se reparten mal. No es pobreza, es abandono. Ni siquiera censan, no hay índice. No hay ni siquiera estadística”, enfatiza Chemes.

Es que en este territorio en el que viven, en su mayoría, comunidades originarias, las personas conviven con el peligro a que las coma un animal, a que las pique una víbora o una araña, a morir en el parto, a no encontrar nada para comer ni para tomar.

¿Cómo digerir esa realidad? “Hace dieciséis años que voy y vuelvo, y te das cuenta que cada vez sos más rico por lo que tenés. No importa la cantidad que tengas, importa que tenés luz, agua y Wifi. Una vez un chico me preguntó, ´¿es verdad que viven en una pila de gente, apilados uno arriba de otro?´ y un señor me preguntó ´es verdad que en Buenos Aires pagan por hacer fuerza´ y después voy al gimnasio y me siento un tarado.

Son realidades totalmente distintas y uno aprende a lidiar con ellas”, resume Chemes.

Durante nuestras recorridas con Hambre de Futuro, algo que nos llamó la atención, fue encontrarnos con niños desganados, que no reían, no corrían, no cantaban, niños sin energía. “En el Impenetrable no hay agua y el calor es abrasador. Estás entre cuarenta y cincuenta grados. Pero además, la falta de comida lo que hace es que el sistema se apague. En la Argentina la pobreza está en todos lados, nos rodea, pero en cualquier barrio carenciado del conurbano los chicos tienen energía, no quiere decir que estén bien, pero hay una energía, unas ganas, un empuje, están jugando al fútbol. Vos vas al Impenetrable y los chicos están apagados porque no tienen energía. Y cuando vos les das un juguete que no saben que existe, vos crees que va a salir corriendo de felicidad y les cuesta agarrarlo”, señala Chemes, para quién el impacto más grande de su trabajo es que las personas volvieron a soñar.

Micaela Urdinez Por