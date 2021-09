Yeni, la nena de 11 años que sufrió bullying, hoy tiene una computadora, una bici y su propio cuarto

“Estoy muy agradecida por este regalo que me dieron”, dice Yenifer Miérez a la cámara cuando recibe la computadora que tanto necesita para poder seguir estudiando. Este es uno de los tres deseos que pidió en la nota publicada en LA NACION y por eso explota de alegría. Yeni tiene 11 años y vive en una casa precaria en el barrio San Cayetano de Eldorado, Misiones. Nació con 24 dedos, sufrió bullying y su sueño es ser doctora para curar a su familia .

Su historia forma parte del proyecto Hambre de Futuro, que busca mostrar cómo son las infancias más vulnerables en las distintas provincias del país. Gracias a esta difusión, muchísimas personas se conmovieron con sus dificultades y lograron cambiarle la vida.

Hoy Yeni tiene una bicicleta, un equipo que la acompaña en su trayectoria escolar – psicopedagoga, fonoaudióloga y apoyo escolar – uniforme nuevo y una pieza. Por su parte, su mamá recibió la donación de un horno a gas y le están haciendo un piso de material en el quincho en donde sirve la Copa de Leche para los chicos del barrio.

Yeni recibiendo las donaciones

“ Es una emoción total para nosotros, estamos sin palabras . Ver las fotos de Yeni en el diario es una ternura. Mil gracias por todo. No sé que haría sin esta ayuda y esta mano que me están dando. Desde acá les mando un abrazo fuerte a todos”, dice Carmen Vera, su mamá.

Yenifer Mierez luce su uniforme nuevo donado esta semana; este año pegó un estirón y el que tenía antes le quedaba 10 centímetros corto Gentileza

Más de cincuenta personas se comunicaron con María Silveria Nuñez, representante de la Fundación Familia de Nazareth, que tiene a su cargo la escuela a la que asiste Yeni y la Copa de Leche que funciona en su casa y está a cargo de su mamá. Nuñez fue que se ocupó de canalizar todas las donaciones que fueron llegando y concretando todos los sueños.

“La verdad es que estamos felices con la repercusión que tuvo la nota. Un grupo de médicos mandaron una computadora para Yeni y otra para Xiomara que también necesitaba una. También se contactaron con una fonoaudióloga de Eldorado para que Yeni pueda empezar a ir. Un señor de California nos compró una cocina industrial para que Carmen pueda seguir haciendo su copa de leche”, contó emocionada Nuñez.

Un señor de California le donó a Carmen, la mamá de Yeni, una cocina industrial para que pueda seguir sirviendo la Copa de Leche a los chicos del barrio Gentileza

Carmen se quiebra en el audio de Whatsapp en el que intenta poner en palabras lo que significa que su hija pase menos necesidades: “Gracias a la nota Yeni recibió lo que yo no podía comprarle como los útiles, el uniforme y su pieza. Yeni ahora tiene una beca en la escuela y eso me libera un poco. Y la maestra particular la ayuda un montón y por eso mejoró sus notas. Ella está feliz”.

Además, hubo gente que donó directamente en la cuenta de a Fundación Familia de Nazareth un total de $117.000 que van a utilizar para hacer el piso de cemento del quincho y para proyectos de la fundación.

El bullying que sufrió Yeni hasta que se cambió de colegio, la dañó no solo emocionalmente sino que afectó su rendimiento académico. Por su edad debería estar en 7mo grado y recién está cursando 4to, en donde está aprendiendo a leer y escribir.

“Unas personas hicieron un depósito de $10.000 para el pago de la maestra que va a acompañar a Yeni en su apoyo escolar para que pueda ponerse al día con la escuela porque está atrasada. También gestionamos la donación de uniformes para Yeni porque pegó un estirón y el que tenía ya no le entraba”, agrega Nuñez.

Otro de los sueños de Yeni era poder tener un cuarto para ella sola porque todavía duerme con su mamá; hoy ya tiene su cama, su colchón y están buscándole otros muebles para poder poner su ropa y uniformes nuevos Gentileza

Otro de los proyectos en marcha es el armado de la habitación de Yeni que hasta hoy duerme con su mamá y que no tiene un lugar para estudiar ni hacer la tarea. “Le estamos armando la pieza a Yeni. Tiene los uniformes nuevos colgados del techo o apilados porque no tiene en donde ponerlos. Le conseguimos una cama y un colchón donados. Agradezco mucha la confianza de todos”, concluye Nuñez. Todavía, le queda mucha más ayuda por gestionar.

COMO AYUDAR

Las personas que quieran cumplir los sueños de Yeni o ayudar a Carmen con el jarro de leche, pueden comunicarse con María Silvera Nuñez al +54 9 3751 47-1050 o donar en la siguiente cuenta:

Fundación Familia de Nazaret

CBU 2850003430094137484001

Cuit. 30714901091