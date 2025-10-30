“Dinero fácil y rápido”: qué hay detrás de las apuestas online y los mensajes que los chicos reciben de los influencers

El celular en el bolsillo, una billetera virtual y un par de clics bastan para que un chico de 13 años acceda a un sitio de apuestas. Ahí puede jugar contra su propio equipo, perder dinero que no es suyo, endeudarse o ser contactado por adultos que se aprovechan de su vulnerabilidad. Lo que antes era un casino mimetizado entre las luces de una ciudad, hoy está al alcance de la mano.

Si a ese panorama se suma que cada vez más influencers promueven sitios de apuestas online, el combo es explosivo, subrayan los especialistas.

“El mens a je de mu c hos influen ce rs es que h a y que c onseguir dinero fá c il, rá p ido y que es a es l a c l a ve de l a feli c id a d” , resume la psicóloga Débora Blanca, especialista en ludopatía y autora del libro “Ludopatía. La adicción del siglo XXI. Nuevas formas de apuestas en la era digital”.

“Pero eso no es solo peligroso: es falso. La vida no se divide entre ganadores y perdedores. Y creer eso deja a muchos chicos del lado de los perdedores sin entender que están siendo víctimas de un sistema que los seduce y los excluye a la vez”, agrega Blanca.

El fenómeno preocupa a familias y docentes. Según los especialistas, las primeras experiencias de apuestas online aparecen en promedio a los 13 años, y suelen comenzar con los varones y con el fútbol.

“Tu hijo y mi hijo v a n a l c olegio c on un a billeter a virtu a l pa r a c om pra r el sándwi c h del re c reo —ex p li ca J a vier Ques a d a , p ed a gogo y es p e c i a list a en Des a rrollo Inf a ntil y S a lud de Unicef A rgentin a —. P ero ese mismo dinero les p ermite entr a r en un sitio ileg a l, inseguro, sin v a lid ac ión de ed a d. Y a hí acce den a un universo pa r a el que no tienen des a rrollo p si c oso c i a l sufi c iente.”

En Argentina, el 47% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce plataformas de apuestas en línea y el 61% a alguien que apostó, según los resultados de la encuesta Kids Online Argentina 2025 de Unicef.

“El 50% quiere g a n a r p l a t a fá c il y rá p ido. Lo h ace n p or l a sens ac ión de a dren a lin a , p or l a búsqued a del éxito rá p ido. Solo el 30% di ce que lo h ace pa r a divertirse” , aclara Quesada.

Blanca y Quesada participaron de Atrapados en las redes. Cómo convertirnos en los principales referentes que los chicos necesitan, la segunda edición del evento virtual y gratuito organizado por Fundación LA NACION, con el apoyo de UNICEF Argentina.

El encuentro, transmitido por lanacion.com.ar y el canal de YouTube de LA NACION, reunió a destacados referentes que reflexionaron sobre los nuevos desafíos que plantean las pantallas y la inteligencia artificial.

El espejismo del dinero fácil

En los últimos años, Blanca empezó a ver en su consultorio algo que no había visto en más de dos décadas de trabajo. “Hace 23 años que me dedico a la ludopatía: es mucho tiempo atendiendo una gran cantidad de pacientes y familias. Pero nunca vi lo que estoy viendo ahora”, cuenta.

“L a ludo pa tí a digit a l es mu c ho más gr a ve p orque todo está a l a m a no: se ap uest a desde el celular , se tr a nsfieren fondos desde l a billeter a virtu a l y c u a ndo h a y pr oblem a s, se p iden pr ést a mos. Todo desde el mismo dis p ositivo. Y l a a bstinen c i a es mu c ho más difí c il, p orque l a pr imer a pa rte del tr a t a miento c onsiste en dej a r el celular ”, ex p li ca Bl a n ca .

Los pacientes que llegan a tratamiento son cada vez más jóvenes: chicos de 18 o 19 años que empezaron a apostar a los 15 o 16. “A veces roban plata de su casa, sacan la tarjeta de un padre o le piden dinero a un compañero. Y aparecen los prestamistas entre ellos: pibes de 13 o 14 años que prestan dinero con intereses o alquilan su DNI para abrir cuentas. Todo se monetiza”, advierte la psicóloga. Y agrega: “Son chicos que muchas veces terminan dejando el secundario o la facultad. Empiezan a jugar compulsivamente y abandonan todo”.

“Ojo con los influencers”

Lo que está en juego, dice Blanca, no es solo el dinero, sino una ideología del éxito y del deseo que los adolescentes absorben desde las redes. A la especialista le preocupan mucho los chicos que llegan al consultorio con “ese mensaje instalado en la cabeza”.

“Dicen: ‘quiero ser millonario’, que es lo que ven en los influencers y en las redes sociales. Pero cuando les preguntás ‘¿para qué querés ser millonario?’, no pueden responder. Quieren plata rápida, sin esfuerzo, sin frustración. Ven en los influencers ese modelo de felicidad: ser rico, exitoso y tener todo ya. Pero eso es una falacia absoluta. La frustración es parte de la vida; sin frustración no hay aprendizaje”, sostiene.

En esa línea, pone sobre la mesa un tema central: “Me preocupa cómo se regula toda esta cuestión en las redes sociales, porque no se debería poder decir cualquier cosa. Hay influencers que han armado y sostienen una grieta que es que el mundo se divide en ganadores y perdedores. Y si te va mal en algo, que eso es la vida, sos un perdedor —advierte la psicóloga—. Eso es una falacia absoluta y además es un acto cínico. Pero los pibes lo creen. Ojo con los influencers y los mensajes que promueven”.

“No encontré un adulto que me escuche”

La problemática atraviesa a todo el país. Según la encuesta Kids Online Argentina, solo el 40% de los chicos dice haber podido hablar sobre apuestas o riesgos digitales con su familia, y un 38% asegura que lo hizo una vez y no volvería a hacerlo porque “no encontró un adulto que pudiera alojar el tema sin minimizarlo”, detalla Quesada.

“Los adolescentes nos dicen: ‘Cuando intenté hablar, me dijeron que son cosas de la edad, que a ellos les pasó lo mismo siendo chicos o me dieron una lección moral’”, relata el especialista. “En lugar de escuchar, los adultos moralizamos. Y eso bloquea el diálogo”.

Quesada insiste en que los chicos no necesitan sermones, sino adultos disponibles. “Tenemos que alojar, escuchar, mirar, contener, hablar, no condenar. Creer que la solución es quitar el celular o la billetera virtual no sirve. Lo que necesitamos son acuerdos que promuevan la autonomía y el uso responsable: límites compartidos, alarmas de horario, pactos de uso. Eso no tensa la relación, la cuida.”

Cuando las deudas crecen y no hay manera de pagar, pueden aparecer situaciones de ansiedad severa o incluso ideación suicida. “Un c hi c o endeud a do que no p uede c ont a r lo que hizo siente que su vid a v a le 700 mil p esos, y que eso no tiene solu c ión. Es deses p er a nte” , describe Quesada.

“El 50% de los chicos que apuestan quiere ganar plata fácil y rápido. Lo hacen por la sensación de adrenalina, por la búsqueda del éxito rápido", advierte Quesada. Dean Lewins/AAP Image VIA AP

“Y ahí, muchas veces, entra en escena otro actor: el prestamista. Alguien que les da crédito y los acorrala: los chicos empiezan a pedir dinero que no pueden devolver, no lo cuentan en sus casas y, por ejemplo, les piden a cambio fotos íntimas. Es el paso del juego a la extorsión. Y empieza una película de terror”.

Para Blanca y Quesada, el primer paso es reconocer el fenómeno y hablar del tema. “De c ir que no hoy es un pr oblemón pa r a los pa dres — p l a nte a Bl a n ca —. Mu c hos me di ce n: ‘No p uedo de c irle a mi hijo que no ap ueste si todos sus a migos lo h ace n’. P ero a hí l a c l a ve es c onstruir solu c iones c ole c tiv a s, us a r los gru p os de pa dres pa r a ac ord a r límites c omunes.”

En el ámbito escolar, Quesada propone transformar la preocupación en herramienta pedagógica. “Cada escuela podría tomar un fragmento de una charla o una campaña y abrir un debate: qué piensan los chicos, qué los motiva a apostar, qué imaginarios hay detrás. Los adolescentes tienen mucho para decir: también son constructores de respuestas positivas”, concluye.

