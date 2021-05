Heaters: para los jóvenes, la población LGBT es la más atacada en redes sociales

Mara Gómez tenía 13 años cuando su mamá supo que era una chica trans. En ese momento en que empezó a “sentirse libre”, todavía no podía imaginar que, una década después, haría historia: en diciembre del año pasado, se convirtió en la primera jugadora con esa identidad de género en disputar el torneo profesional de fútbol femenino en Argentina. Hoy, a los 24, recuerda cómo ese hito fundamental para su carrera también tuvo un costado oscuro y doloroso: desde que se conoció la noticia de su flamante debut, los comentarios cargados de violencia y prejuicios se desparramaron por las redes sociales. “Esas conductas de discriminación y exclusión lastiman mucho emocionalmente. Empecé a sufrir ese odio desde la adolescencia, cuando comencé con mi transición, en un momento en el que estaba muy vulnerable. Y lo sigo viendo”, detalla Mara.

De la mano de los llamados “heaters”, los discursos de odio en el Internet son una problemática que crece a diario. Según datos de una encuesta difundida hoy por Unicef, de la que participaron casi 800 jóvenes de todo el país, durante la cuarentena más de nueve de cada 10 encuestados vieron ataques de este tipo, mientras que la mitad identificó a la población LGBT+ como la más violentada. En ese sentido, en el Día de Internet, desde ese organismo internacional advierten que con el inicio de la pandemia se intensificó la presencia de las y los adolescentes en el mundo digital y las redes sociales, lo que trajo aparejado una mayor exposición a discursos de odio. De hecho, el relevamiento expuso que el 70% de los jóvenes notó un aumento de los ataques haters a partir de la cuarentena, mientras que apenas el 26% dijo conocer alguna herramienta para lidiar con estas situaciones.

“Los resultados de la encuesta no sorprenden si uno tiene en cuenta que la población LGBT+ es históricamente una de las más violentadas. En los medios vemos todo el tiempo supuestos ‘chistes’ que son discriminatorios y estigmatizantes: todos esos discursos se trasladan al mundo de las redes, donde una de las formas que suelen tomar estas agresiones son a través de los ‘memes’”, explica Adrián Arden, oficial de comunicación y campañas de Unicef, advirtiendo que a muchos de los jóvenes les causan gracia y no ven trasfondo “de discriminación, estigmatización y violencia” que cargan.

#LoSientoHater es el nombre de la campaña que lanzó hoy Unicef y que, con el apoyo de figuras como Mara, busca desarticular los efectos de los discursos de odio que circulan online, visibilizando además los efectos que provocan en los adolescentes y ofreciendo herramientas para detectar estas agresiones, prevenirlas y conocer cuáles son los recursos para desestimarlas y denunciarlas.

Su impacto suele estar invisibilizado: muchas veces, las víctimas no solo se van de las redes sino que tienden a aislarse. Mara lo vivió en carne propia. “En la adolescencia yo estaba pasando por un proceso de cambios con mi identidad, mis deseos, mi autopercepción. Esos discursos de odio me generaron mucho miedo respecto a qué va a ser de mi vida, si iba a poder lograr mis objetivos o tener una familia”, recuerda la jugadora. Y agrega: “Me hacían muy mal porque no solo me inhibían para sociabilizar, sino que me hacían pensar que no merecía respeto ni estar en el lugar que estaba, o creer que estaba equivocada con lo que sentía”. La herramienta que utilizó siempre para contrarrestar la violencia, fue “practicar el respeto” a través de la palabra, firme pero sin agresión, buscando generar empatía. “Al momento de insultar hay que tener en cuenta que podemos estar empujando a una persona a que tome malas decisiones. La depresión, la ansiedad y el suicidio son problemáticas que atravesamos como colectivo”, reflexiona Mara. Justo hoy, además, es el Día Internacional Contra La Homofobia, Transfobia y Bifobia.

Al ser consultados por sus propias experiencias, más de cuatro de cada 10 chicas y chicos afirmaron en la encuesta de Unicef haber recibido comentarios negativos o agresivos en redes. Por otro lado, cerca de tres de cada 10 reconoció haber tenido alguna actitud hater. Con respecto a las redes sociales donde ven mayores ataques de este tipo, la mitad de los chicos y chicas expresó que Twitter es la principal, seguida desde lejos por Instagram (21%) y Facebook (13%).

¿Cómo reaccionan los jóvenes ante estas agresiones? Solo el 16% dijo haber abandonado una publicación al encontrarse frente a comentarios haters, mientras que cuatro de cada 10 siguieron leyendo o los ignoraron y solo tres de cada 10 reportó la publicación. “Reflexionar si lo que escribirías en un foro es lo mismo que le dirías a una persona cara a cara, es un buen ejercicio para tomar dimensión del impacto de lo que uno dice y entender que las pantallas no son escudo para esconderse”, subraya Arden.

Mara sigue sufriendo estos ataques en las redes: desde noticias falsas que la tienen como protagonista hasta imágenes trucadas que se viralizan. “Hay muchos perfiles que fomentan la discriminación a través de la manipulación, haciendo creer algo que no es real y eso lastima. A veces es tanto el sufrimiento que te termina de desbordar”, cuenta. A las chicas y los chicos que son víctimas de estas violencias, les diría “que sean fuertes, que siempre aspiren a cumplir sus sueños y sus objetivos”. Y concluye: “Sabemos que vamos a encontrar muchos pensamientos diferentes, pero el amor es algo propio e individual. Yo estoy orgullosa y segura de mí misma”.

Más información

El Día de Internet , también conocido como Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se celebra todos los años a nivel mundial el 17 de mayo para promover la importancia de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, del acortamiento de la brecha digital, entre otros aspectos. Además, busca recordar la importancia de proteger los derechos de las infancias y adolescencias en Internet.

Todas las redes sociales tienen herramientas para bloquear a usuario o reportar publicaciones que no son respetuosas de las reglas de convivencia, mientras que el INADI también dispone de dispositivos de denuncia.

Facebook: Incluye un enlace en casi todo tipo de contenido para reportar abuso, bullying, acoso, entre otros. Para reportar una publicación, hacer click en la parte superior derecha y elegir la opción que mejor describa el problema. Luego, seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Si reportaste algo, podés revisar el estado de tu reporte en el buzón de ayuda. Facebook no incluye ningún tipo de información sobre la persona que presentó el reporte cuando contacta a la persona responsable.

Incluye un enlace en casi todo tipo de contenido para reportar abuso, bullying, acoso, entre otros. Para reportar una publicación, hacer click en la parte superior derecha y elegir la opción que mejor describa el problema. Luego, seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Si reportaste algo, podés revisar el estado de tu reporte en el buzón de ayuda. Facebook no incluye ningún tipo de información sobre la persona que presentó el reporte cuando contacta a la persona responsable. Instagram : Se puede denunciar una publicación o un perfil como contenido abusivo. Las denuncias son anónimas a menos que se informe de una infracción de propiedad intelectual. La cuenta denunciada no verá quién lo ha hecho.

: Se puede denunciar una publicación o un perfil como contenido abusivo. Las denuncias son anónimas a menos que se informe de una infracción de propiedad intelectual. La cuenta denunciada no verá quién lo ha hecho. Twitter: Para conocer cómo actuar ante casos de abuso o acoso en línea, ingresar a este link.