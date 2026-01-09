Incendios forestales en Chubut: cómo colaborar con las familias afectadas y con los brigadistas que trabajan en la zona

Desde hace varios días, el fuego arrasa los bosques de la provincia de Chubut dejando postales dramáticas a su paso. Como suele ocurrir ante estas situaciones, algunas organizaciones locales y de alcance nacional lanzaron campañas solidarias para acompañar a las familias de la zona que debieron ser evacuadas y perdieron todo lo que tenían.

Estas son algunas de las iniciativas con las que se puede colaborar:

Cáritas Argentina

La filial de Esquel se organizó para llevarles comida caliente a los voluntarios y brigadistas. Reciben alimentos no perecederos así como gasas y Platsul.

Además iniciaron una campaña de recolección de agua mineral, artículos de limpieza y productos de higiene personal para las familias damnificadas.

Los artículos deben dejarse en la sede del Obispado de Esquel (Av. Perón 247) de 16 a 18.

También reciben donaciones de dinero a través del alias CaritasEsquel

Red Solidaria y Club Andino Bariloche

El grupo de Bariloche de Red Solidaria y el Club Andino de esa ciudad reciben:

agua mineral de medio litro y de seis litros.

jugos Gatorade

ácido hipocloroso o Platsul

barbijos

colirio (gotas que se aplican directamente en el ojo para tratar diversas afecciones oculares)

guantes

limas de motosierra

aceite de cadena de motosierra

aceite 2T y 4T

El punto de recepción de las donaciones es la sede del Club Andino de Bariloche, en 20 de Febrero N° 30, San Carlos de Bariloche, de lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Para más información se puede entrar al Facebook de Red Solidaria.

Fundación Bomberos de Argentina

Para apoyar a los bomberos voluntarios que están combatiendo los incendios en la Patagonia recibe donaciones de dinero destinadas a la compra de cascos, nuqueras, antiparras y trajes forestales, guantes de incendios, linternas, mochila de agua, entre otros elementos.

Podés colaborar a través del alias bomberosfund

Para más información, podés escribir por mail al donaciones@fundacionbomberos.org.ar o entrar a la cuenta de Instagram.

Iniciativas locales

Casa de la Cultura El Hoyo: inició una campaña de recolección de agua mineral, frutas, ropa de trabajo, borcegos, insumos médicos como colirio, gasas y Platsul. Se puede ir, de 8 a 20 horas, a la esquina Los Ciruelos y Los Guindos. IG: @culturaeh.

Chacra Millalen, Rincón de Lobos, El Hoyo: recibe agua potable, frutas, barritas de cereal y granola.

Centro Cultural Keuken Aonikenk, Lago Puelo: recibe donaciones para viandas hasta las 20 horas en la ruta 16, kilóemtro 9,5. Tel. 11 2253 3231 IG: @keukenaonikenk.

Centro Cultural Eduardo Galeano, El Bolsón, Río Negro: la institución recibe agua y bebidas hidratantes en botellas pequeñas o bidones, frutas, verduras frescas, barras de cereales, frutos secos y caramelos ácidos. También elementos para botiquines de primeros auxilios (humanos y animales) y de seguridad física (ropa ignífuga, de grafa, calzado, linternas, guantes, gafas, etc.).

También recibe donaciones al alias galeano.sur (Katiana Broggi)

Más información en su Instagram.

Bomberos Voluntarios de El Hoyo- reciben donaciones al alias oficial: bomberoselhoyo / CUIT 30-67034426-2. Más información en su Instagram.