Jimena Natalí Arias está perdida desde el 6 de marzo de 2012

La última vez que se supo de Jimena Natalí Arias, de 21 años y madre de tres niñas, fue la madrugada del 6 de marzo de 2012, cuando quien era su novio aseguró que la despidió a la entrada de Ciudad Evita, el barrio popular de la ciudad de Córdoba donde la joven compartía una casa con algunas de sus hermanas y hermanos.

“El celular y las zapatillas de ella fueron encontrados después en barrios cercanos”, cuenta Norma Pedraza, que tiene 58 años y es tía materna de Jimena. Esa postal horrible no les hizo perder las esperanzas: “La expectativa era que apareciera con vida, pero nunca pasó. Se hicieron excavaciones y armamos marchas. Al tiempo corrió fuerte la voz de que la habían golpeado, violado y asesinado. Y conocemos algunos apellidos y nombres de los supuestos involucrados”, sigue Norma.

La mamá de Jimena falleció cuatro años antes de su desaparición y para sostener a su familia, la joven trabaja en una grasería, un establecimiento que elabora grasas y aceites de origen animal. “Esa noche, cuando pasaban las horas y no volvía, las hermanas fueron a la comisaría y les dijeron que debían esperar 72 horas y recién ahí podían tomarles la denuncia, algo que ahora sabemos muy bien que está mal”, subraya Norma, que describe a su sobrina como una chica “dicharachera y vergonzosa a la vez”. Siempre trataba a las personas de “usted”. Solían estar conectadas por mensajes de texto y esos días, a Norma le pareció raro que no le respondiera.

Dos de las imágenes de Jimena que su familia difundió en redes sociales

Jimena tiene una discapacidad intelectual leve. A partir de aquella noche de 2012, sus tías iban seguido a Tribunales y les decían que “la investigación estaba en curso”. Norma cuenta que cuando los medios locales empezaron a hablar de un supuesto femicidio, supo que esa hipótesis había surgido desde la propia Justicia. “A las tías nunca nos dijeron nada de eso, porque tenía que ser un familiar directo. Mi hermana, la mamá de Jimena, había fallecido, el padre si te he visto no me acuerdo y las hermanas tenían miedo porque supuestamente los hombres que la habían atacado vivían en el barrio”.

Las hijas de Jimena están siendo criadas por su abuela paterna. “Siempre fui a las marchas y dije lo mismo: queremos que aparezca viva o muerta, para en ese caso darle cristiana sepultura y que realmente la Justicia investigue a fondo qué pasó, que salga a la luz no solo por Jimena sino por todas las mujeres y niñas desaparecidas”, concluye Norma. En 2015, el gobierno provincial ofreció 100.000 pesos de recompensa por cualquier dato que permitiera dar con la joven. Norma no sabe si el monto fue actualizado.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470