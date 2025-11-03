Personas perdidas: queren garantizar por ley que las búsquedas se activen más rápido y se sostengan hasta el esclarecimiento

Hace pocos días, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, un tema dramático para miles de familias en nuestro país, que en muchos casos llevan años sin saber el paradero de sus seres queridos ni si el Estado realmente los está buscando.

Hoy no existe una legislación específica que establezca protocolos básicos a seguir cuando alguien desaparece. Cada investigación depende del criterio, los conocimientos y los recursos que existan en la jurisdicción donde la persona desaparece. Y lo que es más grave: nadie sabe cuántos argentinos tienen paradero desconocido .

Entre otros aspectos clave, el proyecto propone que debe registrarse como “persona desaparecida” a toda persona cuyo paradero se desconozca, desde el mismo momento en que se advierte su ausencia, es decir de “forma inmediata y sin dilaciones, y continuar hasta que se determine con certeza el destino de la persona desaparecida”.

Si bien en los últimos 20 años se presentaron decenas de proyectos para robustecer con una legislación estas investigaciones, ninguno logró el consenso suficiente como para convertirse en ley. Esta nueva iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Cisneros (Unión por la Patria), quien tuvo en cuenta una investigación de LA NACION publicada en marzo de 2023 para elaborar su propuesta legislativa, tal como puede leerse en los fundamentos.

El proyecto de Cisneros le da fuerza de ley al Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu). Ese programa, que depende del Ministerio de Seguridad, es el encargado de coordinar todos los recursos federales ante una búsqueda, así como de llevar un registro de desapariciones, entre otras funciones.

Sin embargo, la falta de una ley específica hace que su funcionamiento hoy dependa de la decisión de sostener esta política y brindarle financiamiento. En este sentido, el respaldo legal le daría mayor rango al convertirlo en una política de Estado.

La iniciativa también promueve la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida. Con este organismo busca resolver una de las grandes falencias del sistema actual: la falta de datos confiables sobre cuántos argentinos hoy tienen paradero desconocido.

Además, el proyecto crea un Consejo Federal de Búsqueda de Personas para conectar a todas las instituciones del país que se activan ante una desaparición y propone la elaboración de una Base Nacional de Datos Genéticos de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida que concentren los hallazgos de restos NN con el objetivo de identificarlos.

“No puede ser que las familias pasen años con la incertidumbre de saber qué le habrá pasado a su ser querido. Una norma con jerarquía de ley le da estabilidad institucional, establece obligaciones concretas del Estado”, considera Cisneros, quien remarca que algo que diferencia a su proyecto de otras iniciativas que se han presentado es que “este garantiza un abordaje con perspectiva de derechos humanos y de género”.

Según la investigación de LA NACON, la falta de perspectiva de género es una de las grandes falencias a la hora de investigar el paradero de una mujer, como por ejemplo la demora en evaluar la posibilidad del secuestro para explotación sexual o el femicidio. Ante la falta de datos oficiales, el trabajo periodístico logró consolidar, en base a la consulta a especialistas, una cifra que estimaba que en la Argentina hay unas 10.000 personas desaparecidas, con una proporción bastante pareja por género.

La cifra es consistente con el informe de gestión de 2024 presentado por el propio Sifebu. El organismo informa que, a fines del año último, habían 43.450 búsquedas activas en todo el país pero estimaba que alrededor del 90% estaban sin efecto, sobre todo, porque la persona había desaparecido pero la búsqueda no se había dado de baja.

La iniciativa de Cisneros fue girada a distintas comisiones, como Derechos Humanos y Garantías, Justicia, Seguridad Interior y Presupuesto y Hacienda y espera su tratamiento. “El objetivo es lograr un consenso amplio porque creemos que este es un tema que trasciende los colores políticos y tiene que ver con una deuda del Estado con las familias”, sostuvo el legislador.

En ese sentido, María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, la niña que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego, cuando tenía 3 años, consideró muy importante que exista una ley que regule las búsquedas. “Cuando mi hija desapareció, la Justicia en Tierra del Fuego estaba muy perdida. No sabía nada sobre la búsqueda de niños menores desaparecidos. Hubiera sido buenísimo contar con un protocolo”, expresó. El caso de su hija derivó en la creación del Alerta Sofía, un sistema de comunicación rápida creado por ley que habilita a difundir un aviso con la cara del niño, niña o adolescente perdido en celulares, medios, mails y redes sociales del país.

María Elena Delgado y Fabián Herrera, padres de Sofía Herrera, desaparecida desde 2008 Lorena Uribe

“Institucionalizar las lecciones aprendidas”

La antropóloga Celeste Perosino, integrante del Grupo de Intervención e Investigación feminista (GIIF), revela que entre 2006 y 2023 se presentaron 45 proyectos de ley en el Congreso vinculados a esta temática, pero ninguno fue sancionado.

“Los fundamentos de esos proyectos muestran que las iniciativas legislativas suelen presentarse como respuestas reactivas a casos emblemáticos, como los de Marita Verón, María Cash, Sofía Herrera o Lucas Antonio Rebolini Manso, y no como parte de una política preventiva y planificada”, analiza Perosino.

“El hecho de que la mayoría de esas personas continúen desaparecidas da cuenta de la ineficacia del marco vigente. Una ley permitiría institucionalizar las lecciones aprendidas”, dice la especialista, y sobre el proyecto de Cisneros, agrega: “Es un avance tener un proyecto de ley que trabaje especialmente la desaparición con perspectiva de género y que apueste a generar datos sobre las condiciones estructurales que generan los eventos de desaparición”.

En las conclusiones del informe de gestión del Sifebu, entre las propuestas a futuro, puede leerse: “Elevar un Proyecto de Ley al Congreso de la Nación para crear el SIFEBU por ley y adecuar normativa a nivel nacional que permita unificar criterios y mecanismos de búsqueda de personas e identificación de personas NN”.

Si bien los responsables de la coordinación del organismo optaron por no hacer declaraciones a LA NACION, fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad hicieron saber que preparan un proyecto de ley con la idea de robustecer el funcionamiento de ese programa.

El proyecto de Cisneros es uno de los dos proyectos sobre el tema que formalmente están en la agenda de Diputados. El otro es el del senador Juan Carlos Romero, que a principios de octubre fue aprobado en la Cámara Alta. La propuesta del senador salteño también promueve la creación de un registro y robustece el programa Alerta Sofía.

