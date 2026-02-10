“Les queremos pedir disculpas”: dos jueces declararon la adoptabilidad de dos niños y los citaron para explicarles por qué llevan tres años en un hogar

¿Qué pasó? La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial N° 2 declaró la adoptabilidad de dos hermanos de 8 y 10 años que llevan tres años en un hogar.

En el fallo, los jueces Ricardo Sosa Aubone y Jaime López Muro, convocan, además, a los niños a Tribunales para informarles esta decisión y pedirles disculpas por el tiempo que llevan esperando que la Justicia resuelva su situación.

¿Por qué es importante? La sentencia reconoce el daño que implica en la subjetividad y la vida emocional de los chicos que esperan por una familia la demora en los procesos judiciales, que promedia los tres años. Hay antecedentes de chicos que esperaron seis años.

El fallo también promueve la creación de un registro dentro de la Justicia bonaerense que alerte cuando las causas por adopción se excedan de los tiempos establecidos por ley.

“Lo que hicimos fue confirmar el fallo de primera instancia pero también decimos que la respuesta ante situaciones de vulneración de derechos de un niño no puede ser la institucionalización. Aunque el hogar sea bueno, no brinda el calor y el afecto de una familia, que es lo que en verdad necesita”, sostuvo Ricardo Sosa Aubone, uno de los jueces firmantes.

¿En cuánto tiempo debería resolver la Jus ticia? Cuando los derechos de un niño, niña o adolescente son vulnerados en el seno de su familia, la Justicia puede interponer una medida de abrigo para protegerlo, retirándolo de ese núcleo y resolver su situación en el plazo de 180 días.

En otras palabras, en ese tiempo debe definir si vuelve con esa familia, si pasa a vivir con algún otro familiar o si se activa la adopción. Recientemente, se modificó el régimen de adopción en la Provincia de Buenos Aires y acortó a 90 días el plazo máximo para resolver la situación de adoptabilidad de un chico que espera por una familia. Sin embargo, en muchos casos no se cumple.

“En los mejores casos, que no son la mayoría, el tema se resuelve en dos años. Pero hay tantos casos en los que lleva más tiempo, que solemos decir que los chicos pasan, en promedio, entre tres y cuatro años. A veces más. La prueba son los chicos que cumplen la mayoría de edad sin ser adoptados”, sostiene la psicóloga Fabiana Isa, profesora Adjunta de la Facultad de Psicología de la UBA.

En el caso de los hermanitos, un informe pericial alertó al juez Sosa Aubone y lo impulsó a citarlos.

“Los chicos habían dicho que no sabían por qué ‘estaban encerrados’. Cuando leí eso pensé: ‘Esto no puede ser’. No pueden llevar tanto tiempo institucionalizados sin saber por qué”, explicó el magistrado.

El pedido de disculpas . Los jueces convocaron a los dos niños a una audiencia para el 24 de febrero a las 11.30 para explicarles “en un lenguaje claro, accesible y comprensible”, cuál es su situación actual y “efectivizar una disculpa institucional en nombre del Estado y del sistema de Justicia por las dilaciones padecidas y por la incertidumbre generada”.

Y aclaran: “Todo esto como acto de reconocimiento del impacto que el tiempo procesal ha tenido en la vida de los niños”.

¿Cuál es el impacto de crecer institucionalizado? Produce efectos nocivos en la autonomía, problemas de aprendizaje, dificultades para generar apego y desarraigo de afectos como consecuencia de los traslados reiterados a otras instituciones, según detalla un informe de Doncel, una asociación civil que promueve el derecho de los chicos a vivir en familia.

Además, a medida que crecen bajan sus chances de ser adoptados. En todo el país, hay 1874 mujeres, hombres y parejas anotadas para adoptar: el 85% están dispuestos a recibir a niños de hasta 3 años, pero menos del 5% adoptaría a chicos de 11 años o más.

¿Qué propone el fallo? La sentencia convoca a la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia para generar un registro de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en el marco de procesos de adopción.

El objetivo es que se activen alertas automáticas una vez transcurrido un plazo razonable, a criterio de la sala, no debería superar los 90 días.

¿Cuántos chicos viven en instituciones esperando una familia? En nuestro país hay 9062 chicos que viven en los 605 hogares, según el censo más reciente. El 18,1% tiene de 0 a 5 años; el 35,2% entre 6 y 12 años; el 35% de 13 a 17 años, y el 11,7% 18 años o más. Es frecuente que haya grupos de hermanos y también chicos con alguna discapacidad.

¿Por qué los procesos se demoran más de la cuenta? Para el juez Sosa Aubone, hay un déficit en la conformación de los equipos de muchos juzgados pero también causas que se extienden más de la cuenta entre recursos y apelaciones. “Y mientras tanto, el chico sigue institucionalizado. En pos de velar, supuestamente, por el interés superior del niño, se lo termina perjudicando”, concluye.

Más información

Doncel es una organización civil que trabaja para transformar el sistema de cuidados alternativos en Argentina y garantizar que cada niño, niña y adolescente pueda crecer en un entorno familiar y comunitario, priorizando siempre su voz y su protagonismo.

Si querés saber más de Doncel, hacé clic en el enlace a su web o o a sus redes sociales

Si querés contactarte con ellos podés escribirles a info@doncel.org.ar

Si querés postularte como familia de un niño, niña o adolescente sin cuidados parentales, podés navegar esta guía de Fundación La Nación con todo lo que deberías saber antes de tomar la decisión de adoptar