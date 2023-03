Norma Esther Carrizo está perdida desde el 22 de diciembre de 2007

escuchar

Ya pasaron cinco años desde que Norma Esther Carrizo se transformó en un enigma para su familia. Macarena Jara, su hija de 29, dejó en pausa sus estudios universitarios para buscarla. “En mi casa todo está como lo dejó. Su ropa, sus carteras, todo”, reconoce.

Norma está casada y también es mamá de Romina, que la hizo abuela por partida doble. Toda la familia vive en Comodoro Rivadavia. Macarena describe a su mamá como una mujer hiperactiva y familiera, que toda su vida había pivotado entre ser ama de casa y el trabajo temporario en comercios.

“En los días previos a su desaparición, en 2017, trabajaba en una juguetería, envolviendo regalos, porque estábamos cerca de Navidad”, explica Macarena.

El 22 de diciembre, su hija pensó que Norma había ido a trabajar. “Al mediodía recibí un mensaje de ella. Me decía que iba a volver tarde, aunque me sorprendió que, cuando le respondí, mi mensaje quedó sólo con un tilde”, agrega la joven. Más tarde, recordó que otro familiar estaba trabajando en la misma juguetería y le preguntó por su mamá. “Hoy no vino”, le respondió.

“Con mi papá nos preocupamos mucho. El fue a la comisaría mientras yo me puse a mirar sus cosas”, recuerda. Entonces descubrió que Norma se había ido sin el DNI, ni las tarjetas. Ni siquiera la SUBE se había llevado. De la investigación surgió que un remise la llevó hasta Rada Tilly, una localidad vecina en la que la familia no tiene conocidos. “La única cámara que pudimos conseguir, la muestra caminando, pero no se sabe hacia dónde”, agrega Macarena.

Norma junto a su hija Macarena.

A la familia no le cierra ninguna hipótesis. Les cuesta creer que se haya ido por sus propios medios. También que se haya suicidado.Hace dos años apareció su celular en La Plata, pero estaba reseteado y los investigadores no pudieron recuperar la información de Norma. En estos años, la familia recibió mensajes de que la vieron en diferentes puntos: en Mendoza, en Misiones y hasta en Venezuela. Pero ninguna pista fue lo suficientemente concreta como para reactivar el caso.

“Los investigadores se mueven solo si pasa algo. Te dicen que ya no hay más por hacer. Pero yo no puedo darme por vencida. Hago posteos en redes sociales todos los días y estoy en contacto con agrupaciones de búsqueda para que no dejen de viralizar la foto de mi mamá. No queda otra que ver por tus propios medios qué más podés hacer”, se lamenta la joven, que sigue esperando a su madre como el primer día. “Vos ves que la vida sigue para los demás, pero cuando un familiar desaparece, tu vida se queda en pausa”, concluye.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470