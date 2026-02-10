La desaparición de la madre de Savannah Guthrie: el FBI difunde las primeras imágenes de un hombre armado en la puerta de su casa

TUCSON, Arizona.– A más de una semana de la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, presuntamente secuestrada desde su casa en las afueras de Tucson, la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó por primera vez imágenes que muestran a una persona enmascarada y armada afuera de su casa el día en que se perdió rastro de la madre de la conductora del programa Today, Savannah Guthrie.

El director del FBI, Kash Patel, publicó las imágenes en X, aunque las autoridades todavía no han identificado a ningún sospechoso ni persona de interés en la desaparición reportada el 1° de febrero.

“El video se recuperó de datos residuales ubicados en sistemas internos”, escribió Patel, y añadió que las imágenes muestran a “un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”. Luego también compartió videos de la misma cámara.

El video muestra a un hombre con campera de nieve, pantalones, guantes, una mochila y lo que parece ser una linterna en la boca mientras merodea en la galería de entrada a la casa.

Poco después del mensaje de Patel, Savannah Guthrie compartió las imágenes en su cuenta de Instagram junto al mensaje: “Creemos que sigue viva. Tráiganla a casa”.

Los investigadores esperaban que las cámaras de la casa revelaran alguna evidencia sobre su desaparición, pero la cámara del timbre fue desconectada la madrugada del domingo. Y aunque los datos del software registraron movimiento en la casa minutos después, Nancy Guthrie no tenía una suscripción activa, por lo que no se pudo recuperar ninguna de las imágenes, según declaró el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

El pedido de la familia Guthrie

Mientras tanto, la popular presentadora Savannah Guthrie publicó un nuevo mensaje el lunes por la noche, aunque con un tono distinto de los anteriores: habló de la entrada en “otra semana de esta pesadilla” y puso el foco en ayudar a los investigadores a reunir pistas sobre la desaparición, más que en dirigirse a los captores, como en publicaciones anteriores.

Savannah Guthrie publicó un nuevo video en Instagram el lunes pidiendo ayuda al público para encontrar a su madre, Nancy Guthrie -

El video del lunes marcó un cambio en la estrategia de comunicación pública de la familia. En mensajes anteriores, se habían dirigido a los responsables del hecho, e incluso a su madre. En un video difundido el sábado, la conductora dijo que la familia estaba dispuesta a pagar.

En esta ocasión, Savannah Guthrie habló directamente a la población y pidió datos “sin importar dónde se encuentren, incluso si están lejos de Tucson”. Dijo además que ella y sus hermanos, Annie y Camron, se preparan para afrontar “otra semana de esta pesadilla”.

En el video, Guthrie dijo que la policía estuvo “trabajando incansablemente, las 24 horas”, pero que aún no dieron con su paradero. “Se la llevaron y no sabemos dónde está, y necesitamos su ayuda”, pidió.

La conductora aseguró que cree que su madre “todavía está ahí afuera”, aunque no dijo de manera explícita si la familia cree que sigue con vida, algo que los investigadores tampoco pudieron confirmar.

La búsqueda que conmociona a EE.UU.

En un comunicado difundido este lunes, el FBI afirmó: “seguimos necesitando la ayuda del público”. “Alguien tiene esa pieza de información que puede ayudarnos a traer a Nancy de regreso a casa. Necesitamos que esa persona comparta lo que sabe”, indicó el organismo.

Un oficial del Departamento del Sheriff del Condado de Pima camina por Camino Escalante, fuera de la casa de Nancy Guthrie, el 8 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona REBECCA NOBLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La misteriosa desaparición y la intensa búsqueda mantuvieron en vilo al país: desde el presidente Donald Trump, que habló con Savannah Guthrie la semana pasada, hasta investigadores aficionados en internet que inundaron las redes sociales con datos, teorías y rumores. El Departamento del Sheriff del condado de Pima informó este lunes que las líneas telefónicas habilitadas para recibir datos ya recibieron miles de llamados.

Durante la última semana, varios medios recibieron presuntas cartas de rescate. Al menos una de ellas incluía exigencias económicas y establecía plazos para el pago. El canal local KGUN, informó que quienes decían ser los captores exigían seis millones de dólares. El primer vencimiento pasó el jueves pasado y el segundo fue en la noche del lunes.

De todas formas, sigue sin estar claro si la nota fue efectivamente enviada por los secuestradores. Agentes del FBI señalaron que trabajaban para validar su autenticidad y admitieron que la demanda podría haber sido realizada por impostores.

El FBI instaló carteles digitales en varias ciudades importantes como Texas, California, Arizona y Nuevo México, y ofreció una recompensa de 50.000 dólares por información que permita el regreso con vida de Nancy Guthrie o la condena del o los responsables de su secuestro.

Foto entregada por la policía del condado Pima en Arizona el 2 de febrero del 2026, que muestra un aviso de búsqueda de Nancy Guthrie Pima County Sheriff's Department

Las autoridades también manifestaron una creciente preocupación por el estado de salud de Nancy Guthrie, ya que necesita medicación diaria. Según audios de la central del sheriff difundidos por broadcastify.com, tiene un marcapasos y antecedentes de hipertensión y problemas cardíacos.

La desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie está desaparecida desde la madrugada del 1° de febrero, cuando los investigadores creen que fue llevada contra su voluntad de su casa, en las afueras de Tucson, Arizona. La familia la había visto por última vez unas horas antes. Guthrie había cenado con su hija mayor, Annie, y su yerno, quienes la dejaron en su vivienda alrededor de las 21.50 del 31 de enero, indicó Chris Nanos, sheriff del condado de Pima. Fue denunciada como desaparecida al día siguiente, luego de que no asistiera a la iglesia para el servicio dominical.

Pruebas de ADN confirmaron que la sangre hallada en el porche delantero era de ella, y la cámara del timbre fue desconectada en la madrugada del domingo, según informó el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

La madre de la conductora vivía sola en el exclusivo barrio Catalina Foothills, donde las casas están muy separadas entre sí y alejadas de la calle por largos accesos, portones y una densa vegetación desértica. Por la noche hay poca iluminación pública, lo que reduce las chances de que las cámaras de seguridad hayan captado imágenes útiles.

Una pequeña vigilia crece cerca de la casa de Nancy Guthrie, el lunes 9 de febrero de 2026, en Tucson, Arizona Ty ONeil� - AP�

El Departamento del Sheriff del condado de Pima indicó que las tareas en los domicilios vinculados al caso continuarán este martes “como parte del proceso de investigación en curso, incluida la ampliación de la búsqueda y el seguimiento de nuevas pistas”.

Detectives y agentes realizaron durante el fin de semana tareas complementarias en el barrio y en otros puntos, añadieron las autoridades. El sábado, investigadores estuvieron en la casa de Annie Guthrie, otra de las hijas, a unos seis kilómetros del domicilio de Nancy Guthrie.

