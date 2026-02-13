La desaparición de la madre de Savannah Guthrie: el FBI difunde nuevos detalles del sospechoso y duplica la recompensa

TUCSON, Arizona.– El FBI difundió el jueves nuevos detalles sobre el hombre al que identifica como sospechoso en el secuestro de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años desaparecida desde fines de enero, y elevó a 100.000 dólares la recompensa por información que permita localizarla o detener a alguna persona involucrada en el caso.

Las imágenes registradas por la cámara del timbre de la vivienda muestran a un hombre de aproximadamente 1,75 metros de altura y contextura media, que llevaba una mochila negra “Ozark Trail Hiker Pack”, informó la agencia en una publicación en redes sociales el jueves por la noche.

“Esperamos que esta descripción actualizada ayude a concentrar las pistas del público que estamos recibiendo”, indicó el FBI en el posteo.

El FBI indicó que recopiló más de 13.000 pistas desde el 1° de febrero, el día en que Guthrie fue reportada como desaparecida, y el departamento del sheriff de Arizona recibió más de 4000 llamados en las últimas 24 horas.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero y reportada como desaparecida al día siguiente. Horas antes de que su familia advirtiera su ausencia, una cámara instalada en el porche registró en video a una persona con mochila, pasamontañas, pantalones largos, campera y guantes.

“Es una cantidad de trabajo tremenda”, afirmó Roberto Villaseñor, exjefe de la policía de Tucson. “En una situación así, no se puede avanzar sin las pistas y la colaboración del público”, sostuvo. “Procesaron la escena. Pero una vez que eso se completa y se agota, es difícil seguir adelante sin que ingrese información adicional”.

Decenas de miles de pistas

El caso se desarrolló ante una audiencia global que conocía a Savannah Guthrie como conductora del programa Today y que, en las últimas dos semanas, la vio como una hija desesperada en busca de su madre.

La desaparición despertó un fuerte interés de investigadores aficionados en internet, una muestra de apoyo del presidente Donald Trump y una seguidilla de coberturas especiales, en particular por parte de NBC, la cadena en la que trabaja Savannah Guthrie. Aun así, la investigación avanza con lentitud y rodeada de interrogantes.

El sheriff del condado de Pima y el FBI difundieron números telefónicos y un sitio web para recibir información. Varios cientos de detectives y agentes fueron asignados al caso.

“Cada pista es evaluada en función de su credibilidad, relevancia y potencial para que las fuerzas de seguridad actúen”, señaló el FBI en la red social X y agregó que el operativo funciona las 24 horas.

“Tengo esperanzas”, dijo Villaseñor, el exjefe policial de Tucson. “He visto casos en los que información más simple y menos detallada ayudó a dar con alguien. Tal vez alguien reconozca la ropa, tal vez la mochila. Nunca se sabe qué puede llamar la atención de alguien”.

Un giro en el caso se produjo el martes, cuando el FBI y el Departamento del Sheriff del condado de Pima difundieron fotos y videos recuperados de la cámara del timbre de la vivienda. El director del FBI, Kash Patel, señaló que el individuo parecía estar “armado” y manipulando el dispositivo.

Esa misma noche, la oficina del sheriff informó que había demorado a una persona para interrogarla y que estaba allanando una propiedad en Rio Rico, a aproximadamente una hora en auto de Tucson. Sin embargo, el miércoles indicó que el hombre interrogado fue liberado.

Casos resueltos por llamados del público

En Estados Unidos, numerosos crímenes de alto perfil fueron esclarecidos gracias a una pista. En 1995, el hermano y la cuñada de Ted Kaczynski reconocieron ciertos rasgos en un manifiesto anónimo y ampliamente difundido contra la tecnología. Conocido por el FBI como el “Unabomber”, Kaczynski fue hallado viviendo en una cabaña en Montana y luego admitió haber cometido 16 atentados con bombas durante 17 años, en los que murieron tres personas.

Los asesinatos en 1989 de una mujer de Ohio y sus dos hijas adolescentes en Florida se resolvieron tres años después, cuando la policía de St. Petersburg pidió al público ayuda para identificar una caligrafía encontrada en el auto de las víctimas. Un exvecino condujo a los investigadores hasta Oba Chandler.

Ira Todd, exinvestigador de homicidios en Detroit, recordó cómo imágenes de una cámara de una estación de servicio permitieron esclarecer la desaparición y muerte de un bebé de tres meses —y evitar que las autoridades siguieran una pista equivocada— en 2001. “Una sobrina de este hombre lo vio en la televisión y dijo: ‘Ese es mi tío’”, contó.

Los asesinatos de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en 2022 generaron casi 40.000 pistas para las autoridades estatales y federales. Ninguna tuvo un rol directo en la detención de Bryan Kohberger, pero la participación pública fue “absolutamente” importante, afirmó el teniente Darren Gilbertson, de la Policía Estatal de Idaho.

“Fue una de las cosas que nos mantuvo en marcha durante semanas”, dijo, mientras los investigadores aguardaban resultados de ADN y otras pruebas.

Gilbertson señaló que gran parte del filtrado inicial estuvo a cargo del FBI. Según explicó, los agentes y analistas encargados de revisar las pistas sabían distinguir qué información debía descartarse y cuál debía elevarse a los investigadores principales. Algunas llegaron incluso por correo postal. “Desde extraterrestres hasta osos o ideas conspirativas descabelladas: eso ni siquiera se deriva”, dijo.

