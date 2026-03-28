Las claves de la psicología para evitar que un adulto mayor se pierda al salir de la casa

Durante 2024, España registró un total de 26.345 denuncias por desapariciones, según los datos del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES). De esta cifra, el 36,7% corresponde a personas mayores de edad, con una incidencia superior en varones (58%).

Expertos de la Sociedad Española de Psicología Especializada en Desapariciones (Seped) advierten que una parte significativa de estos casos involucra a individuos con deterioro cognitivo, quienes pueden abandonar su domicilio y perder la capacidad de regresar o gestionar su entorno de manera segura.

El deterioro cognitivo se define como la pérdida progresiva e irreversible de funciones esenciales como la memoria, la atención, la orientación y la planificación. Isabel Bermejo Gómez, psicóloga de la Seped, señala que estas capacidades son vitales para la independencia cotidiana. Cuando se ven alteradas, especialmente en patologías como el Alzheimer, el riesgo de que la persona se desoriente fuera de casa aumenta considerablemente.

Especialmente en patologías como el Alzheimer, el riesgo de que la persona se desoriente fuera de casa aumenta considerablemente Shutterstock

Además de la enfermedad neurodegenerativa, factores sociales como la soledad y la falta de una red de apoyo familiar o profesional elevan la vulnerabilidad de este colectivo, facilitando situaciones de riesgo que derivan en denuncias de desaparición.

La detección temprana de una persona desorientada requiere observar detenidamente el comportamiento y el entorno. Según la Seped y la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (ANAV), existen indicadores claros de que una persona mayor puede estar perdida:

Comportamiento errático: Caminar sin rumbo fijo, repetir recorridos o permanecer sentado en un mismo lugar con signos de desconcierto.

Caminar sin rumbo fijo, repetir recorridos o permanecer sentado en un mismo lugar con signos de desconcierto. Apariencia física: Vestimenta no acorde a las condiciones climáticas o mal colocada.

Vestimenta no acorde a las condiciones climáticas o mal colocada. Dificultades de interacción: Confusión al responder sobre su nombre o domicilio, repetición constante de frases y mirada fija o perdida.

Confusión al responder sobre su nombre o domicilio, repetición constante de frases y mirada fija o perdida. Estado emocional: Presencia de ansiedad, miedo, agitación o irritabilidad injustificada.

Presencia de ansiedad, miedo, agitación o irritabilidad injustificada. Acciones inusuales: Intentar acceder a portales o vehículos ajenos y llamar a puertas de desconocidos.

Factores sociales como la soledad y la falta de una red de apoyo familiar o profesional elevan la vulnerabilidad de este colectivo, facilitando situaciones de riesgo que derivan en denuncias de desaparición Imagen generada con IA

Protocolo de actuación ante una persona perdida

La formación de ciudadanos y profesionales es la principal herramienta de prevención. La guía de actuación rápida elaborada por Seped y ANAV Protección Civil establece pasos específicos para intervenir de manera segura y eficaz ante un caso sospechoso de desorientación:

Abordaje calmado: Acercarse despacio, respetando el espacio personal y utilizando un tono de voz tranquilo.

Acercarse despacio, respetando el espacio personal y utilizando un tono de voz tranquilo. Identificación y auxilio: Presentarse, preguntar el nombre de la persona y transmitirle seguridad explicando que se le va a ayudar.

Presentarse, preguntar el nombre de la persona y transmitirle seguridad explicando que se le va a ayudar. Comunicación transparente: Informar en todo momento sobre las acciones que se van a realizar, como contactar a un familiar o a los servicios de emergencia.

Informar en todo momento sobre las acciones que se van a realizar, como contactar a un familiar o a los servicios de emergencia. Escucha activa: Actuar con paciencia y empatía mientras se intenta localizar información de contacto.

Actuar con paciencia y empatía mientras se intenta localizar información de contacto. Activación de emergencias: Si la desorientación es evidente y no hay familiares cerca, se debe contactar de inmediato con las autoridades pertinentes.

Esta estrategia busca que cualquier ciudadano pueda intervenir correctamente, evitando que un episodio de desorientación escale hasta convertirse en una desaparición de alto riesgo.

Por Jaider Felipe Vargas Morales