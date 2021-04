¿Qué es el bullying y cómo detectarlo?

El bullying o acoso es un comportamiento intencional y prolongado de insultos verbales, de rechazo social, intimidación psicológica o agresión física de un niño o varios hacia otro chico, que se convierte en blanco de reiterados ataques.

Pelearse con amigos, no pertenecer al grupo deseado o no ser invitado a un pijama party no es sinónimo de bullying. “Para diferenciar una cosa de otra, hay que indagar acerca de la intencionalidad de las conductas de los chicos y observar, por ejemplo, si hay un líder intentando aislar a un compañero”, explica María Zysman, psicopedagoga y fundadora de Libres de Bullying.

Desde la Fundación Encontrarse en la Diversidad, entienden al bullying como una práctica social y colectiva. “Los discursos que tienen los chicos y chicas para llevar a cabo el acoso son una copia de un discurso social que escuchan, ven y aprenden a diario”, afirma Ariel Dorfman, su fundador.

Para detectar si realmente un niño, niña o adolescente está viviendo un episodio de bullying, existen algunas señales físicas y emocionales que permiten identificar la situación.

Algunas de estas señales de alerta son:

Evidencia de golpes, rasguños, arañazos o moretones.

Cambios llamativos en su humor o comportamiento.

Baja autoestima.

Pueden aparecer signos aislados como dolores de cabeza, de panza, diarrea, cambios en la alimentación e incluso tartamudeo.

Trastornos del sueño (insomnio, pesadillas o quieren dormir todo el día para aislarse).

Carla Zunino

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project