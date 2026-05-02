Efemérides del 2 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?
Este sábado es el Día Mundial contra el Bullying, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
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Las efemérides del 2 de mayo reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, sábado en el que se celebra el Día Mundial contra el Bullying, también conocido como Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar.
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) define el bullying como una “conducta violenta” en el ámbito educativo por el cual un alumno discrimina a otro a un grupo de ellos por sus característica o su forma de ser. “Se manifiesta en comportamientos o conductas repetidas y abusivas con la intensión de infringir daño por parte de una o varias personas hacia otra, presenciada por observadores o testigos”, detalla el organismo internacional.
En ese sentido, esta fecha tiene como objetivo concientizar sobre los riesgos que conlleva este mecanismo, el cual afecta por igual a niños, niñas y adolescentes sin distinción de edad, etnia o nivel socioeconómico. La jornada incentiva a padres, docentes y adultos responsables a tomar una serie de conductas que ayuden a prevenir y detectar de manera temprana estas situaciones, para evitar su complejidad y daños físicos, emocionales y mentales en sus víctimas.
La efeméride fue proclamada en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el apoyo de diferentes asociaciones no gubernamentales que trabajan por la lucha contra el acoso escolar. Actualmente es posible reconocer las campañas afines a esta causa con lazos de color púrpura.
Efemérides del 2 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1519 – Muere Leonardo da Vinci. Algunas de las actividades que ejerció durante su vida fueron: pintor, arquitecto, científico, escritor, escultor, anatomista, ingeniero, inventor y filósofo.
- 1936 – En Buenos Aires, Argentina, nace la actriz Norma Aleandro. Dentro de su filmografía se hallan películas como La historia oficial, Cien veces no debo y El hijo de la novia.
- 1972 – En Washington, Estados Unidos, muere John Edgar Hoover, primer director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su nombre en inglés).
- 1975 – Nace en Londres, Inglaterra, el exfutbolista David Beckham. Entre otros clubes, jugó en Manchester United, Real Madrid y Milán. Con la selección de su país disputó los mundiales de 1998, 2002 y 2006.
- 1977 – La reina Isabel II da a conocer el laudo arbitral referido al Conflicto del Beagle entre la Argentina y Chile. Es adverso para nuestro país.
- 1982 – En el contexto de la guerra de las Malvinas, el Crucero General Belgrano recibe el disparo de dos torpedos por parte de un submarino británico. En consecuencia, se hunde y mueren 323 de sus tripulantes.
- 1983 – Microsoft lanza Word 1.0, la primera versión del procesador de textos.
- 1997 – A los 75 años muere Paulo Freire, pedagogo y filósofo brasileño, autor de obras como Pedagogía del oprimido y Pedagogía de la esperanza.
- 2015 – En Tucson, Arizona, muere Michael Blake, autor y guionista estadounidense. Entre otros libros, escribió la novela Danza con lobos y el guion de su adaptación cinematográfica.
- 2017 – En Buenos Aires muere el escritor argentino Abelardo Castillo a los 82 años. Entre sus obras más destacadas se encuentran los libros de cuentos Las otras puertas y Las maquinarias de la noche, y la novela El que tiene sed.
- Se celebra el Día Mundial contra el Bullying, también conocido como Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar.
- Se celebra el Día Mundial del Atún.
Bullying
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