La foto de Evangelina Anderson y su hermana que impactó a todos por el impresionante parecido entre ambas

Hay personas de una misma familia que son tan parecidas que, cuando alguien las ve, inmediatamente piensa que están emparentadas. Se pueden heredar las facciones de la madre, la nariz del padre y los ojos de una abuela. Existen muchas posibilidades. De hecho, también están aquellos hermanos con tantas similitudes físicas que podrían tranquilamente hacerse pasar por gemelos. Esto justamente ocurre con Evangelina Anderson. En las últimas horas se viralizó una foto en la que se pudo ver con su hermana Celeste y los usuarios de las redes quedaron impactados con lo iguales que son.

Evangelina Anderson trabaja codo a codo con su hermana mayor. Lo que seguramente empezó como un juego cuando eran niñas, se convirtió en una realidad cuando se volvieron adultas. Celeste Paternó es su maquilladora de confianza desde hace años y la encargada de dejarle la cara espléndida para cada evento o rodaje. Si bien normalmente la menciona en notas y posteos de Instagram, no se las suele ver tanto juntas, puesto que una trabaja delante de cámara y la otra detrás. Sin embargo, esta semana ambas dieron de qué hablar a partir de una foto en la que posaron sentadas en un sillón, una al lado de la otra.

La foto que evidencia el increíble parecido entre Evangelina Anderson y su hermana Celeste (Foto: Instagram)

Lo llamativo fue que parecían dos gotas de agua, con la misma sonrisa y expresiones faciales, la misma nariz, ojos y hasta color de pelo.

Esta no es la primera vez que las hermanas sorprenden a todos con su parecido. En febrero de 2025, Anderson publicó una serie de fotos de una producción en la que se pudo ver a su hermana maquillándola. Sus seguidores quedaron atónitos. “Son tan iguales. En la foto no sé cuál sos”; “Son muy bellas las dos” y “Eva, qué hermosa que es tu hermana”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Celeste Paternó es la maquilladora personal de Evangelina Anderson (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

En cuanto a Celeste Paternó, además de ser la maquilladora personal de su hermana, es creadora de contenido y acumula 250.000 seguidores en su cuenta profesional de Instagram, donde sube videos de tutoriales de maquillaje y rutinas para el cuidado de la piel. Además, da clases y tiene su propia línea de cosméticos.

Evangelina Anderson contó el violento episodio que vivió su hija cuando Martín Demichelis era técnico de River

A pesar de su popularidad, Evangelina Anderson suele ser bastante reservada a la hora de hablar de su familia. No obstante, hace un par de semanas decidió revelar públicamente el dramático momento que vivió una de sus hijas cuando se mudaron a la Argentina, después de varios años viviendo en Europa, y su exmarido Martín Demichelis ganó su primer Superclásico como director técnico de River. "La agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar gritándole: ‘Aguante Boca’. Sufrió un hecho de bullying fatal", contó en LAM (América TV).

Evangelina Anderson contó el violento episodio que vivió su hija cuando Demichelis era técnico de River

Ella recién se enteró cuando la fue a buscar de la escuela. La vio llorar y la llevó directo al hospital. “Fue todo muy traumático y me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis? Yo no tengo la culpa del trabajo de papá’. A mí eso me destruyó, como familia nos mató esa situación”, admitió, visiblemente sensibilizada.