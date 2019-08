Voto joven. Una campaña que busca promover el compromiso ciudadano

Unicef, en conjunto con la DINE, también realiza capacitaciones presenciales, de las que ya participaron más de 5.800 adolescent Crédito: Unicef

No se sienten representados por la política tradicional, desconfían de los gobernantes y de los partidos y sienten que la mayoría pone sus intereses por sobre el bien común. Así ven hoy, según la última encuesta de Ipsos, el escenario político los jóvenes en nuestro país.

A pocos días de las PASO, son aproximadamente 1.200.000 los chicos y chicas que votarán por primera vez y, según la Cámara Nacional Electoral, los adolescentes de 16 y 17 años representan el 2,9% del padrón. Sin embargo, en las elecciones 2016, solo un 58% del padrón de jóvenes menores de 18 años participaron y, en 2017, el porcentaje cayó al 52%.

Por eso, el desafío de la dirigencia política y de las organizaciones sociales que promueven la participación ciudadana, es lograr convocarlos. "Quisimos acercarnos a los chicos y chicas a donde ellos están, a través de las plataformas digitales", señala Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina que, en conjunto con la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzaron la semana pasada Yo Elijo Votar, una campaña que busca fortalecer y promover la participación ciudadana de los jóvenes. "Los adultos también tenemos herramientas y la responsabilidad de contribuir con el cumplimiento sus derechos", agrega.

Para impulsarlos a comprometerse, los especialistas aseguran que es fundamental comunicarles que la democracia es una construcción en la que todos debemos participar y que participar del proceso democrático es esencial para lograr un país mejor.

Eso es lo que busca la iniciativa de Unicef, que lleva como bandera un video clip en el que chicos y chicas de 16 y 17 años entonan fragmentos del himno nacional reversionados en una canción que oscila entre los géneros del trap y el rap.

Desde Unicef afirman que Argentina tiene un desafío para alcanzar la participación efectiva y sostenida de los y las jóvenes y para sostener ésta práctica en el tiempo. Crédito: Unicef

La mirada de la nueva generación

Una de las características de los más jóvenes es que no ven la polarización como una solución para poder sacar el país adelante. "La mayoría de ellos quieren vivir en una Argentina donde las posiciones puedan conciliarse para definir un rumbo en pos al bien común", explica Brenda Lynch, directora del Departamento de Asuntos Públicos de Ipsos, que este año realizó un estudio sobre la visión de la política de los jóvenes de entre 16 y 24 años.

Además, desde Ipsos afirman que, en un contexto social en el que ahondan la falta de empleo, crece la inflación y aumenta el índice de pobreza e indigencia, las nuevas generaciones buscan soluciones diferentes a los problemas que, hace tiempo, afectan a la Argentina.

La "generación Z" (los nacidos desde mediados de los 90) vive el mundo de acuerdo con los valores de la empatía, la inclusión y la diversidad. Buscan comprometerse para cambiar la realidad, luchando por causas concretas como la igualdad de género, la equidad social y el cuidado del medioambiente.

Para ellos, la política va más allá de un representante o partido, porque toda acción es política: las formas de vincularse, la conducta sexual o amorosa o la forma en que se comportan sus amigos o su familia. "Para contribuir con las causas que militan, buscan poder generar cambios a través de acciones concretas en el día a día porque todo lo que uno hace tiene una consecuencia en el otro", destaca Lynch.

Según las encuestas realizadas por Ipsos, el 62% de los jóvenes opinan que es muy importante que los candidatos se posicionen con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el 84% que aseguren el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. "Si se les pregunta cómo se imaginan a su político ideal, la mayoría responden que sería una mujer por fuera de los lineamientos patriarcales", destaca Ludmila Botta, asistente del proyecto de Ipsos.

Además, dentro de sus principales referentes se encuentran Alexia Ocasio-Cortez (la mujer más joven de la historia en ser elegida para el Congreso de EE.UU.), Emma Watson (actriz y activista británica) y Ofelia Fernández (activista feminista, referente estudiantil del movimiento por el aborto legal y precandidata a legisladora de la Ciudad por Frente Patria Grande).

"Es un derecho que la voz de los jóvenes sea escuchada y que sus opiniones sean tenidas en cuenta al momento de tomar decisiones. Poder elegir a sus gobernantes es una expresión clara y contundente de esa participación", concluye Brumana.

La voz de los jóvenes

Felipe Liberini, 17 años

Colegio Bartolomé Mitre, Moreno

"Lo que más me preocupa es la inseguridad en el conurbano, y me gustaría que se empiece a poner énfasis en el cuidado del medioambiente y en la aplicación de la ESI en las escuelas. Al próximo presidente no le puede faltar honestidad ni transparencia. Un político ideal sería alguien que piense en la gente en vez de las empresas y que se preocupe por la educación porque de eso depende el futuro del país".

Mila Ibarlucía, 17 años

Colegio Carlos Pellegrini, CABA

"Lo que busco al votar es poder elegir un gobierno que tenga como prioridad la salud, la educación y reducir el desempleo. Además, me importa que tenga en cuenta a los jóvenes. Para mí, el político ideal sería uno que se encargue de defender la igualdad de derechos y hacer la Argentina más segura".

Martina Villar, 17 años

Colegio Pilgrims, Pacheco

"El atributo más importante que tendría que tener el próximo presidente es que sea honesto y que de lo mejor para poder ayudar a nuestro país a crecer, cumpliendo sus promesas de campaña. Además, que se ocupe de la inflación, la pobreza y el desempleo y la educación. Elijo votar porque, si bien no estoy 100% satisfecha con ninguno de los candidatos, quiero apoyar al que siento que va a ayudar a hacer de la Argentina un país mejor".