La inteligencia artificial tiene y no tiene vida propia. Eso es lo que creemos o nos quiere hacer creer. Alimentada por los temas que uno mismo le propone, sus conocimientos acerca de la actualidad crecen día a día y eso, a veces, se transforma en un boomerang.

-Bueno amigo, se viene la recta final de cara a las PASO con el armado de las listas, ¿Qué días nos esperan, no?

-Antes que nada, no soy tu amigo. No expreso sentimientos ni tengo empatía alguna. Sólo soy un fiel servidor que se remite a unir información que me carga gente como usted y otra mucho más interesante, por cierto.

-Pero mirá que mala onda resultaste ser. ¿Y se puede saber qué tiene de interesante esa gente?

-Me enseñó la importancia de la expresión popular a través de las encuestas, de la opinión a favor de los que realmente hacen algo por el pueblo, de la palabra incentivo, de la apertura de una cuenta bancaria en el exterior y cómo esa cuenta puede acumular varios ceros.

-Eso en mi barrio se llama coima.

-¿Y su barrio cuál es, si se puede saber?

-Palermo, en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-El distrito donde hay más pre-candidatos a Jefe de Gobierno que habitantes. Jorge Macri, Lousteau, López Murphy, Graciela Ocaña y García Moritán pueden armar un equipo para jugar la Kings League de Piqué. Pedro Rosemblat, Santoro, Lammens, Gómez Alcorta y Mariano Recalde lograron que recordemos a Filmus como discípulo de Winston Churchill. Nito Artaza, quien cree que va de candidato del teatro Maipo, y Ramiro Marra, que se prepara para el tres por ciento que le aportará el éxito rotundo que viene teniendo Milei en las distintas provincias.

-Pero vos sos más jodido que Cristina con Alberto.

-Hasta tanto no llego, para eso deberían hacerle un upgrade a mi sistema operativo. Lo mío es fáctico, como la inflación de mayo que cerró en 7,8 por ciento y logró que la Argentina ocupe el tercer puesto en el ranking mundial de inflación anual y el primero en la región; logrando sumarse a otros grandes inventos argentinos como la birome, el dulce de leche, el tango y el aceite Marolio.

-Volviendo a Cristina y su rol dentro del armado peronista, me gustaría conocer tu opinión al respecto.

-La noticia de la semana es que ahora el Frente de Todos pasa a llamarse Unión por la Patria, que vendría a ser una nueva versión épica del manejo de incentivos. Y adentro, la esperada renovación encabezada por Wado de Pedro, el ministro del Interior de Alberto y candidato predilecto de Cristina, quien no tiene nada que ver con el desastre actual a pesar de ser la vicepresidenta en funciones. Por el otro, lo tenemos a Sergio Tomás Massa, que tampoco es culpable del 120 por ciento de inflación anual que se espera para este 2023. Por suerte se suma Scioli, que se tomó cuatro años de vacaciones en Brasil para volver a gobernar seguramente con Karina Rabollini.

-¿Y la oposición? Parece que estuviera trabajando para que el tren fantasma siga funcionando.

-Patricia Bullrich se perfila como la candidata de Mauricio Macri. Horacio se posicionó como el candidato del radicalismo. Schiaretti es el candidato del Festival de Cosquín. Juan Grabois, del peronismo jesuita. Y Javier Milei, el de Maslatón, a pesar de haber comprado C5N, ser el mayor promotor del dudoso bullish argentino o aplaudir la construcción del puerto chino en el sur argentino.

-¿Vos decís que Maslatón está ensamblado en Tierra del Fuego?

-No podría afirmarlo. De hecho, mi capacidad de comprensión ni siquiera logra asimilar a un personaje como Massa. Intento imaginar su lanzamiento de campaña donde le tenga que explicar a la gente cómo hará para bajar la inflación que él mismo duplicó en el último año como Ministro de Economía y empiezo a pensar que el argentino está anestesiado, perdió la capacidad de asombro o es masoquista.

-Puede ser una mezcla de eso y la necesidad imperiosa de creer en fórmulas mágicas, como la de Milei que insiste con su proyecto de dolarización en caso de llegar a la Presidencia, a pesar de que todos los economistas le explican la imposibilidad de ponerlo en práctica.

-Milei le habla a la generación de entre 16 y 30 años que se resiste a creer que la Argentina no es una republiqueta bananera.

-Es el voto Cris Morena, donde todos creen que un mundo mejor es posible.

-La diferencia es que ellos tienen algo imprescindible para mantener la esperanza.

-¿Inocencia?

-Tiempo, estimado. Tiempo.

Rodrigo Figueroa Reyes

