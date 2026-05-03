Un manantial azul que me llena de amor

Visto desde afuera, el planeta Tierra tiene un color dominante. Casi todo es azul porque casi todo es mar. Hace unos días lo vieron los tripulantes de la nave Artemis y hace unas décadas, los del Apolo XVII: en diciembre de 1972, los astronautas dejaron todo lo que tenían programado para sacar una foto por la ventanilla en la que se ve nuestro mundo desde el Mediterráneo hasta la Antártida. Sí, casi todo es mar. Por esas horas, Patrik Svensson nacía al sur de Suecia y ahora, con la voluntad de encontrar sentido que tienen las personas muy pensantes, atribuye a esa coincidencia su pasión por el agua: es el autor de Un inmenso azul, un ensayo sobre el océano que acaba de publicarse acá. Si es cierto que la historia del mar es la historia de la curiosidad humana, en esta lectura se disfruta más el misterio que la resolución.

La "canica azul" (Foto: FreeP¡CK)

Yo también fui un chico curioso. Alguna vez me pregunté por qué hay tan pocos animales o vegetales azules y llegué a la conclusión de que el color se agota en el cielo y el mar: la naturaleza está empachada de azul. La curiosidad del niño Svensson fue satisfecha gracias a una madre que había soñado con ser bibliotecaria y no pudo: un día llevó a casa un libro sobre los peces marinos, repleto de tiburones, rayas, morenas y barracudas, y el hijo fue flechado por el anhelo del saber. “Yo quedé poseído por ese libro”, escribe ahora: “Descubrí que podía relacionar los dibujos de los peces con las grafías que había debajo”. Dibujo, letra, dibujo, sílaba, dibujo, palabra. Así aprendió a leer. Y algo más: se fascinó con las extrañas criaturas que vivían en el fondo del océano. Como periodista, se dedicó a investigarlas.

Si es cierto que la historia del mar es la historia de la curiosidad humana, en esta lectura se disfruta más el misterio que la resolución

Dentro de Un inmenso azul conviven los cachalotes y las amebas y Enrique, el esclavo malayo de Magallanes que probablemente haya sido la primera persona en circunnavegar el globo, con Cernan, Evans y Schmitt, los últimos hombres que caminaron sobre la Luna y desde allá comprobaron a simple vista que el setenta por ciento del planeta es mar aunque, si se suma la profundidad, el agua llega a ser el noventa por ciento de toda la biosfera. Pero nuestra raza fallida, embarcada en una relación abusiva con el lugar donde vive, insiste en la depredación: la historia de Rachel Carson, una pionera del ecologismo moderno, le sirve a Svensson para denunciar cómo nos empeñamos en destruir nuestro hogar. “El mar no es únicamente el origen de todo, también es el final de todo”, escribe y arriesga que llegará el día en que el mar se trague a la tierra. Mientras tanto, intentamos dominarlo. En 2019, cuando una sonda llegó más profundo que nadie (¡10.925 metros por debajo del nivel del mar!) encontró, apoyada sobre el suelo arenoso, una bolsa de plástico.

Es imposible conocer el océano con nuestros sentidos terrestres y acaso por eso mismo es una obsesión milenaria: alguien caminará por la superficie de Marte antes que por el fondo del mar. Este mundo es asombroso. En la lectura uno vuelve al estado bautismal con el que abría los libros de divulgación de su infancia: es inevitable sentir el despertar de la curiosidad de un niño al pensar en la ballena azul o al observar la Tierra desde el espacio, una bolita suspendida sobre un telón negro, y comprobar que vivimos en un planeta marino inundado por un color que lo tiñe casi todo. Justamente, esa foto legendaria se llama La canica azul.

ABC

A.

Según los cálculos científicos, las primeras formas de vida del planeta Tierra se originaron en el mar hace unos 4.000 millones de años.

B.

Los océanos cubren más del 70 por ciento de la superficie terrestre y por su profundidad están, en su mayoría, en la más completa oscuridad.

C.

El ensayo Un inmenso azul, del periodista sueco Patrik Svensson, revisa ciencia y mitología del mar. Se presenta este jueves 7 de mayo en la Feria del Libro.