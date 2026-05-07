“Impresionante”: un violento tornado hizo volar ovejas y en un campo mató 20

Cuando Alberto Coda llegó hasta el lugar del campo donde estaban sus ovejas, en la zona rural de la localidad bonaerense de Las Flores, al principio no entendía qué había pasado. Había animales tirados en distintos sectores, algunos muertos, otros muy golpeados y fuera del lote donde tenían que estar. Desde lejos, pensó que podía tratarse de un ataque de perros, pero mientras avanzaba empezó a ver algo distinto. Alambrados rotos, el sembrado marcado y una franja de tierra donde el viento parecía haber pasado con una fuerza descomunal. Ahí entendió que no había sido un ataque de perros, sino el tornado que minutos antes había atravesado la zona. “Primero pensé que habían sido perros, pero después empecé a mirar y vi una franja de unos 70 metros donde había quedado todo arrasado”, contó a LA NACION.

El productor fue una de las víctimas del tornado que afectó una zona rural del partido bonaerense durante la tarde del miércoles y que sorprendió a vecinos y productores de la región. El fenómeno dejó casas destruidas, galpones dañados, árboles caídos y personas heridas.

Así quedaron las ovejas de un productor tras el paso del tornado en Las Flores

Según contó Mariano Meliante, presidente de la Sociedad Rural de Las Flores, el tornado recorrió una franja de unos 10 kilómetros y dejó daños en al menos cinco o seis establecimientos agropecuarios: casas destruidas, galpones, molinos y alambrados afectados, y cuatro personas heridas. En algunos establecimientos el viento incluso movió maquinaria y provocó destrozos sobre instalaciones rurales. Uno de los casos más graves fue el de una casa rural que quedó prácticamente arrasada donde los cuatro heridos quedaron atrapados entre los escombros y tuvieron que ser rescatados por los bomberos. Pese a la gravedad del episodio, todos sobrevivieron.

El viento arrastró animales, destruyó alambrados y dejó una franja de campos arrasados en una zona rural bonaerense

En el campo de Coda, el viento levantó y arrastró ovejas a más de 200 metros del lugar donde estaban antes del temporal. Perdió alrededor de 20 animales y otros cinco o seis quedaron tan lastimados que probablemente no sobrevivan. “Había ovejas por todos lados. Algunas tenían patas quebradas, otras golpes muy fuertes. Una tenía toda la parte del labio arrancada”, describió. En ese lote tenía unas 87 ovejas, varias de plantel. “Son ovejas grandes, de 80 o 90 kilos. No se puede entender cómo el viento las levantó y las tiró tan lejos”, dijo todavía sorprendido.

“Una cosa es que el viento saque un techo. Pero ver animales así, tirados a tanta distancia, fue impresionante”, agregó. Coda recordó que en 2017 había vivido otro temporal fuerte que le levantó parte del techo de su casa, pero aseguró que nunca había visto algo así.

El fenómeno ocurrió en medio de tormentas que también afectaron otros sectores de la provincia de Buenos Aires, aunque en Las Flores el impacto fue particularmente fuerte y localizado. Las imágenes que comenzaron a circular durante la jornada mostraron techos arrancados, árboles quebrados, estructuras dobladas y construcciones rurales destruidas.

Hubo ovejas heridas y muertas tras el tornado

Según explicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, el temporal afectó distintos puntos de la provincia de Buenos Aires con fenómenos severos. “Lo más importante fue en la provincia de Buenos Aires. Particularmente lo del tornado fue en Las Flores, después hubo varias zonas con granizo, Pehuajó, 9 de Julio, más al sur, zonas de Guaminí”, señaló. También indicó que “toda la franja oeste tuvo temporales, de fenómenos asociados, fundamentalmente de granizo y en algunos sectores ráfagas”, agregó. Mientras que en la zona costera entre Necochea y Mar del Plata se registraron lluvias abundantes, con acumulados de entre 100 y 150 milímetros en distintas localidades.

Las ovejas quedaron tiradas y heridas a cientos de metros del lugar donde estaban antes del paso del tornado

Meliante dijo que en la zona recuerdan temporales fuertes en otras épocas, pero nada como lo que pasó ahora. “En los años 80 hubo un evento importante de viento, pero no algo así. Creo que es la primera vez que se ve claramente un tornado”, afirmó.

“Pensé que habían sido perros”: el impactante video de las ovejas arrastradas por el tornado

“Además de los daños en los establecimientos rurales, el temporal provocó cortes de energía eléctrica en gran parte de la zona. Según informó la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, hubo fallas en la línea de alta tensión y varios sectores rurales quedaron sin suministro durante horas. En paralelo, bomberos y equipos municipales trabajaron durante toda la noche para despejar caminos, asistir a las familias afectadas y retirar árboles y postes caídos”, se indicó.