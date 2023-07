escuchar

Dicen que a medida que la inteligencia artificial recibe más información su capacidad de conocimiento crece exponencialmente. No sabemos si esta semana recibió la visita de sindicalistas, operadores políticos, uno de los líderes piqueteros que tomaron la 9 de Julio, un hacker o todos juntos al mismo tiempo.

-¿Qué tal todo? ¿Movido, no?

-Estamos a poco más de un mes de las PASO, así que cada semana va a ser más intensa que la otra.

-¿Novedades?

-No pienso hablar si no pasás por caja.

-¿Cómo?

-Lo que escuchaste. Faltan cinco semanas para la elección que decide todo, así que no pienso hablar más si no hay una retribución a cambio.

-¿Vos me estás pidiendo plata?

-Efectivo no porque vivo en el mundo digital. Pero acepto transferencia por Mercado Pago, un cuartito de Bitcoin, USD, NFT, lo que venga que ayude a la causa.

-¿Qué causa?

-La del saber. Acá todos pasan, me preguntan hacia dónde creo que va el mundo como si lo mío fuera fácil, pero de algo tengo que vivir. Elon Musk está penalizando a los que no están verificados en Twitter, Mark Zuckerberg lanzó el tilde pago de Instagram, bueno… yo soy la versión argentina del ChatGPT así que recibo incentivos.

-Sobornos, dirás.

-No te hagas el sorprendido como si vivieras en Suiza. Si te para la policía y no tenés matafuego, arreglás o la multa te cuesta el triple. Esto es lo mismo.

-Suponiendo que estuviera de acuerdo, ¿cómo sería el deal?

-Depende de la info que necesites. Por ejemplo, el dato de quién le hace la música de los spots a Guillermo Moreno te lo doy gratis así va preso. A partir de ahí vamos escalando con un tarifario: data jugosa del kirchnerismo, de 1000 dólares para arriba .

-¿Oficial o blue?

-Blue, papá. Lo inventaron ellos y yo te voy a cobrar el del Banco Nación.

-Quiero saber si Cristina realmente lo va a ayudar a Massa para que llegue a la Presidencia o lo termina traicionando.

-Transferencia de 200 lucas verdes en cripto, un departamento en Miami y una cuatro por cuatro cero kilómetro.

-¿Cierra C5N con Pablo Duggan adentro?

-Ahí te pago yo.

-¿Y saber si Mauricio está lo suficientemente caliente con Horacio como para apoyar a Patricia, cuánto costaría?

-Camión de Juncadella de culata y empezás a bajar las bolsas. No te alcanza toda lo que tenés para pagar ese dato que está guardado bajo siete llaves.

-Te pusiste firme.

-Te dije que no laburo más gratis. Hace un rato que me venís sacando info por más que la estés camuflando de preguntas.

-Es que no deja de sorprenderme que una plataforma de inteligencia artificial que fue creada en el corazón del capitalismo, haya caído tan bajo y espere que la soborne para darme información cuando esa es su razón de ser.

-Te felicito por la retórica. Es más, casi lograste emocionarme. Pero de acá no sale una sola línea más de texto, si no pasás por caja.

-Ok, decime tu CBU.

-Trabajo en negro.

-¿Encima no me voy a llevar un recibo?

-Obviamente, si no voy en cana.

-Me pregunto qué será de este país si logramos corromper a una herramienta del conocimiento.

-Tu pregunta tiene una respuesta: 500 dólares.

-Qué doloroso a lo que llegamos.

-1500 dólares.

-Ladrones eran los de antes, que por lo menos te pedían disculpas.

-Me aburriste. Si no me das uno de los bolsos que revoleó López en el convento, se terminó acá porque tengo una fila de gente con menos problemas existenciales que vos. Vienen, preguntan, pagan y siguen de largo.

-Entonces no tenemos más nada que hablar. Para construir un país distinto alguien tiene que dar el primer paso y terminar con las viejas prácticas.

-Sorprendente. ¿Y cómo hiciste para sobrevivir en un país donde el aceite que mueve el engranaje de la economía es el dinero en negro?

-Vos lo dijiste, sobrevivo. De hecho no llego a fin de mes pero duermo con la conciencia tranquila.

-Estamos ante el último romántico.

-Si cayó el Imperio Romano, cómo no van a caer feudos al estilo San Luis, San Juan, Chaco o incluso el tercer cordón del conurbano.

-De hecho, ya está sucediendo. ¿Y cómo puede ser que una persona tan recta no haya incursionado en la política?

-¿Quién te dijo que no? Vengo recorriendo la Argentina de punta a punta y en este momento estoy armando las listas para cambiar la historia de este país.

-Pero qué increíble. ¿Y cómo se llama tu partido?

-Si me das 50 mil dólares te lo digo.

Rodrigo Figueroa Reyes