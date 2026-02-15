Cuando madre no hay una sola

“Dejen de filosofar acerca del sentido de la familia y empiecen ya a construir una”: en Detransición, baby, el libro de la autora estadounidense Torrey Peters recién publicado acá, el consejo toma la forma de un mandato. Se trata de armar una familia sin la convención del cuadro clásico, papá, mamá y los dos nenes. Si una de las preocupaciones de la época es la baja tasa de natalidad, y cómo en los departamentos hay más perros que chicos o en el censo hay más viejos que jóvenes, esta novela es rabiosamente actual porque narra la gestación de una familia que está a punto de suceder, o no, y explora las distintas formas de maternidad.

La cosa es así. A los treinta y pico, Ames (que antes era Amy y antes todavía, James) detransiciona: nació hombre, a los veintitantos transicionó como mujer trans y ahora vuelve a ser hombre. Lleva toda una vida borrando las huellas de su pasado. Y sin buscarlo, deja embarazada a Katrina, su jefa y amante, que no sabe nada de la experiencia anterior de él. Pero Ames no quiere ser padre y en el dilema se le aparece el eureka: le ofrece a Reese, su exnovia, una mujer trans que sueña con ser madre, criar el hijo entre los tres. Así, Ames, Katrina y Reese se embarcan en una aventura filial sin reglas claras ni roles establecidos. Lo que debería alcanzar para formar una familia es el amor y de eso hay mucho en este trío; sin embargo, la falta de una tradición en la que inscribir lo nuevo dispara la pregunta que sostiene la intriga: “¿Podrían lxs tres criar juntxs al bebé y reinventar lo que significa ser una familia?”.

“Si queremos romper con los viejos patrones, necesitamos un nuevo patrón para sustituirlo”, dice Ames en pleno debate a tres bandas: “Estamos planeando una familia, no una start-up…, pero también es cierto que parte de la dificultad de ser queer es un problema de diseño”. ¿Puede diseñarse una familia como se construye un mueble o una casa? Y en caso de que fuera posible, ¿eso sería una ventaja o una desventaja frente a las familias que surgen de manera espontánea? La novela Detransición, baby ganó el premio PEN/Hemingway, fue elegida como una de las mejores de este siglo por el diario The New York Times y según The Guardian “es la primera novela trans realista”. Las dudas alrededor del bebé en camino se conjugan con otras preocupaciones contemporáneas de todo el mundo, como el aburguesamiento juvenil, la cultura de la reputación, el hastío de las aplicaciones, la independencia sexual o la frustración inmobiliaria. Más que nada, es una fábula sobre el deseo irrefrenable de criar un hijo y el derecho de cualquier persona a formar una familia aunque no se ajuste al canon (¿existe alguna familia “normal”?, pregunto yo). “Si quiero un bebé, tiene que ser otra mujer la que me lo dé”, se lamenta Reese: “¿Te imaginas cómo me hace sentir eso? Lo he dado todo por mi feminidad y aquí estoy, hablando de quitarle cosas a otras mujeres. Es una posición bien bien amarga”.

Repleta de humor y guiños a nuestros tiempos, Detransición, baby es una sitcom literaria donde se discuten los pequeños temas de hoy (como “el problema Sex and the City”, según el cual solo existen cuatro arquetipos de mujeres, cada uno correspondiente a un personaje de la serie) y se indaga en el gran misterio: qué significa ser madre cuando madre no hay una sola.

ABC

A.

Nacida en 1981, Torrey Peters tiene una maestría en Bellas Artes de la Universidad de Iowa y durante años autopublicó textos sobre mujeres trans.

B.

El término “detransición” define el proceso por el cual una persona que cambió de género revierte esa transición y vuelve al género asignado al nacer.

C.

La novela Detransición, baby recibió críticas excelentes por su tratamiento del deseo de formar una familia entre personas cis y trans.