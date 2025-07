Dalia Forman, la curadora de arte y de diseño argentino que promueve a los talentos locales en ferias internacionales

Desde chica, Dalia Forman cambiaba los muebles de lugar: la cama contra una pared para aprovechar la vista a la ventana fue la brújula. Después le asignaba nuevos espacios al escritorio y la mesita de luz. Creció en un departamento de Barrio Norte donde intervino el hogar familiar todo lo que pudo. Mover cosas para encontrar nuevos usos y destinos fue una constante, mientras estudiaba Administración de Empresas en la UBA. Tanto, que movió mucho más que objetos: armó las valijas y cuando cumplió 21 años se fue, para siempre, a Estados Unidos.

Primero vivió en Miami, hasta que se instaló en Long Island, Nueva York, donde se casó y tuvo cuatro hijos. Sus casas, siempre, estaban en constante transformación. Hoy, Dalia se transformó a sí misma. Es curadora de arte y de diseño argentino en exposiciones, ferias internacionales y muestras exclusivas.

Esta semana llevó pinturas, alfombras artesanales de diseño contemporáneo y sus propios objetos escultóricos a la exclusiva feria de arte Hamptons Fine Art Fair, que se desarrolla en South Hamptons, la zona icónica de veraneo de celebridades norteamericanas. La exposición va por su 19ª edición y fue seleccionada por la revista Forbes como “uno de los 12 principales eventos de arte del mundo por los que vale la pena viajar en 2025”. Y calificó a los Hamptons como “el centro de los coleccionistas”, ya que participan 140 galerías seleccionadas.

El armado de mesas es la especialidad de Dalia Forman Harry Pocius

Para Dalia Forman, el punto de partida para elegir las obras argentinas que apreciará el público VIP es “la conexión con historias de impacto que dialogan en cada pieza artística”, dice la curadora argentina graduada con honores como Diseñadora de Interiores por la New York School of Interior Design, en el Upper East Side de Manhattan, donde vive ahora.

“La sensibilidad que surge con cada artista y la búsqueda de un hilo conductor en pieza obra es clave”, apunta, mientras ultima los detalles de la muestra que arrancó el jueves pasado, a 10 minutos de Coopers Beach. Conexiones hacia nuevos horizontes es la propuesta con la que desembarcan en la muestra cuatro artistas argentinos de los siete que integran la curaduría que Dalia llevó a los Hamptons.

Carolina Pavetto, creadora de alfombras artesanales de diseño contemporáneo, es una de las elegidas por Dalia

“Me interesan estos abordajes porque revelan las emociones ocultas que se encuentran en nuestro entorno. La expo explora temas vinculados a la naturaleza, creando un canal de conversación interior entre las respuestas emocionales y el diseño. Observar. Escuchar. Sentir”, explica Forman.

Ingrid Haubrich, argentina radicada en España, combina texturas abstractas, llenas de color y movimiento, inspiradas en la Naturaleza. “Abraza la calma como lenguaje secreto de sus creaciones en mareas de azules profundos”, define Dalia.

Guillermina Neri, en tanto, representa paisajes abstractos. “Maneja una paleta de colores lúdica, temas pastorales y un movimiento suave que genera una atmósfera cálida, como se aprecia en La Danza del Tiempo, una de sus obras”, explica Forman, que el año pasado curó Visions of Time, Argentine Expressions in Art and Design, en el Consulado Argentino en Nueva York durante la Semana de Diseño. Y además, participa en NYCxDesign, otra de las plataformas donde lleva diseño argentino.

Otra de las artistas argentinas que llega con su obra a los Hamptons es Carolina Pavetto, al frente de la firma de alfombras artesanales de diseño contemporáneo Mantara. “El legado ancestral que mantiene viva la tradición del tejido y el mensaje que transmite a las futuras generaciones es de gran valor cultural. Sus piezas funcionan tanto como tapices o alfombras”, señala sobre la selección.

Florero de 62 varillas de acero inoxidable con terminaciones brillantes y opacas inspirado en el estilo art déco, diseñado por Dalia

En tanto, Bruno Pagliano exhibe paletas coloridas “en obras abstractas que proponen vínculos intergeneracionales, exploraciones de luz y puro optimismo”. Los otros artistas que integran su espacio son Marc Provisor, Allison Eden y Amir Habibabadi.

Finalmente, su propio diseño, un florero de 62 varillas de acero inoxidable con terminaciones brillantes y opacas inspirado en el estilo art déco. La pieza lleva por nombre Sartaba, por las ruinas sobre el valle del Jordán que se ubican en una montaña con forma cónica.

Esta impronta coincide con los 100 años de este movimiento que surgió después de la Primera Guerra Mundial y ganó popularidad en las décadas de 1920 y 1930. Caracterizado por las líneas geométricas y materiales lujosos, dejó su huella en la arquitectura, el diseño de interiores, la moda y las artes visuales. “La idea surgió a partir de un dibujo y se potenció con las terminaciones de un juego de cubiertos. Luego desarrollé el concepto en 3D”, explica Forman.

Forman prepara mesas de Navidad para Scully & Scully, la fundación de Park Avenue dedicada a preservar ese paisaje icónico de Nueva York Harry Pocius

La vajilla y los accesorios para el armado de mesas son su especialidad. Por eso, los cubiertos que representan su homenaje al art déco también protagonizan las mesas de Navidad que elabora para Scully & Scully, la fundación de Park Avenue dedicada a preservar ese paisaje icónico de Nueva York. Para el 45ª aniversario, Dalia diseñó la mesa Arte y Naturaleza Atemporales. “Además, sigo en contacto con mi escuela de diseño, por eso participamos anualmente en la cena de gala Lenox Hill Neighborhood House que se realiza en Cipriani con alumnos destacados”, señala.

Para Dalia, el arte y el diseño funcionan como un “lazo que nos invita a recordar nuestra herencia, mantener vivo el pasado, celebrar el presente y explorar el futuro”.