Dalila Gomes, la arquitecta portuguesa que dejó los planos por la delicada pequeñez de las joyas

Entre el tablero de diseño y el taller febril, la práctica de Dalila Gomes revela qué significa construir una pieza destinada a perdurar intacta en la memoria emotiva.

El filósofo francés Gaston Bachelards advierte que las miniaturas encierran universos inabarcables. Reducir la escala obliga a quien observa a cambiar su postura, acercándose para descubrir una dimensión secreta, un refugio minúsculo que escapa a las miradas veloces. Esa fascinación por lo diminuto requiere una contemplación detenida. Años atrás, Dalila Gomes comprendió esa premisa a la perfección. Nacida en 1980 en Coimbra, transcurrió su infancia en Tábua, una pequeña villa situada en el interior profundo de Portugal. Su historia con los ornamentos comenzó lejos de las academias formales, germinando en la intimidad del hogar. Durante su niñez pedía insistentemente a su madre que le mostrara las colecciones familiares, fascinada por aquellas preciosidades diminutas. Inventar clientes imaginarios, trazando bocetos a medida para responder a esos encargos infantiles, representaba su juego recurrente.

La etiqueta de arquitecta la acompañó durante su primera etapa profesional, cimentando una estructura mental inquebrantable, pero su visión se expandió gradualmente hacia otra materialidad. Tras licenciarse por la FAUP de Oporto, colaboró en proyectos de Álvaro Siza Vieira. Junto al maestro asimiló lecciones sobre práctica proyectual. “El deseo latente siempre estuvo -relata-. Siempre deseé ser joyera”. Pese a disfrutar de la arquitectura, sentía una falta imperiosa necesidad física de moldear la materia. “Extrañaba la escala minuciosa -añade-, esa delicadeza propia de la orfebrería que exige una concentración absoluta”. Hacia 2010 se inscribió en un curso, buscando dominar las herramientas para materializar sus propios dibujos. Registró su marca en 2012 e inauguró su taller y tienda en el centro de Oporto cinco años después.

Asimiló herramientas proyectuales para articular premisas estéticas complejas, buscando un equilibrio entre confort, belleza escultórica y expectativas del usuario. “Uso profusamente el dibujo a mano alzada, apoyándome en maquetas tridimensionales para ensayar volúmenes antes de tocar el metal definitivo -indica-. Priorizar la practicidad, versatilidad y durabilidad de cada obra resulta fundamental en mi filosofía. Procuro ir al encuentro exacto de aquello que buscan mis clientes, sumando sorpresa a un mercado que a menudo peca de conservador”.

Fronteras del metal

Gomes desarrolló un método constructivo que cruza saberes ancestrales con una experimentación contemporánea desbordante. “La creación, para mí -especifica-, implica un diálogo constante entre épocas distintas. Cuando creo una joya busco cruzar los dos mundos, el clásico y artesanal con el diseño contemporáneo, experimental e innovador. Esa tradición pervive en la escala delicada de la joya, apostando a la calidad de los acabados manuales, eligiendo plata u oro de pureza innegable. Mis piezas son vanguardistas. Me interesa romper moldes preestablecidos”. Esa fusión introduce una perspectiva que desactiva ciertos prejuicios asociados a tipologías clásicas. Su catálogo exhibe alianzas nupciales desiguales pero complementarias, desafiando la aburrida simetría. Anillos de compromiso esculturales que se alejan rotundamente del solitario convencionala. Pendientes inusitados que visten la oreja entera, comercializados por unidad para fomentar la personalización.

Dalila Gomes dalilagomesjewellery

“Una joya representa un objeto para ser vivido, exige una relación armoniosa, casi simbiótica, con el cuerpo humano”

Gomes combina áreas pulidas con superficies mate texturizadas, para crear efectos ópticos

El rigor formal le otorga estructura, consistencia visual, mientras la delicadeza surge de ese minucioso proceso de depuración estética, controlando la escala milimétricamente. “La arquitectura me enseñó a retirar lo superfluo, trabajando la proporción, perfeccionando la geometría espacial, puliendo el detalle hasta volverlo invisible -resume-. Al reducir una silueta a su mínima expresión esencial, la obra gana una ligereza, adquiriendo claridad conceptual. Una joya representa un objeto para ser vivido, exige una relación armoniosa, casi simbiótica, con el cuerpo humano.

“Entender el comportamiento físico de los metales me llevó a proyectar de manera consciente, ajustando espesores microscópicos a las capacidades estructurales de cada material elegido -señala-. La experiencia directa con la materia altera la abstracción fría del dibujo, acercando al latido del metal fundido”. Combina áreas pulidas con superficies mate texturizadas para crear efectos ópticos, dotando a la pieza claroscuro.

Símbolos íntimos

La exploración trasciende lo visual. Abre camino hacia narrativas emocionales, transformando el ornamento en un amuleto cargado de significado. “Expresar conceptos sentimentales complejos mediante gestos formales simples me resulta un ejercicio fascinante de síntesis poética -añade-. Ciertas piezas recurren a elementos entrelazados que evocan uniones infinitas, como mi pulsera Endless, cuyas líneas fluyen sin principio ni fin”. Otros anillos esculturales, bautizados “Together” o “You and Me”, sugieren vínculos eternos entre individualidades distintas. “Procuro mantener referencias sutiles veladas -agrega-, exigiendo una segunda mirada del espectador. Evito la obviedad visual para permitir que cada persona establezca un vínculo propio con el objeto, una interpretación íntima intransferible de la pieza”.

En su taller, la lógica del consumo rápido pierde todo sentido

“En un mundo marcado por el consumo rápido, la durabilidad de una joya tiene una dimensión material, emocional y también sustentable”

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La lógica del consumo rápido pierde todo sentido en su atelier portuense. “Es un oasis de creación lenta -comenta-. En un mundo marcado por el consumo rápido, la durabilidad de una joya tiene una dimensión material, emocional y también sustentable. Trabajo únicamente con materiales capaces de resistir el paso de varias generaciones sin perder su fulgor original. Sin embargo, la permanencia real de un ornamento depende también de su capacidad mágica para seguir siendo significativo. Una joya se vuelve verdaderamente duradera cuando pasa a formar parte de la historia de alguien”.

Reivindicar el ritmo lento constituye su mayor desafío cotidiano. “Afirmar el valor de la producción manual en un mercado habituado a la disponibilidad inmediata exige coraje y convicción”, sostiene. Además, minimiza el desperdicio desde la planificación, utilizando recursos naturales eficientemente, cuidando cada gramo de metal. “No existe desperdicio de materia prima, todo el metal sobrante se transforma en nuevas expresiones de belleza. La sustentabilidad desafía mi creatividad constantemente. La estética superior nace de la honestidad de los materiales empleados”.

El destinatario de sus piezas se aleja del comprador tradicional. “Es un público exigente, culto, sensible -enumera-. Con identidades marcadas. Valoran líneas depuradas por encima de tendencias pasajeras. Mujeres independientes, hombres atrevidos que buscan un lenguaje universal capaz de acompañarlos indefinidamente”. Acredita que la joyería contemporánea funciona como un manifiesto contundente sobre la necesaria transformación del lujo moderno. “El verdadero privilegio reside en el saber artesanal milenario, las elecciones de consumo conscientes, la calidad extrema de una pieza irrepetible -confirma-. El mayor lujo radica en encontrar una pieza verdaderamente única, hecha a medida, escuchando con atención cada pedido, materializando sueños”.

Su principal fuente de inspiración son las personas reales que transitan las calles empedradas de su ciudad. “Observo sus movimientos fluidos, posturas corporales, actitudes cotidianas, estilos particulares -reconoce-. Me llevan a imaginar obras específicas, pensadas casi como extensiones orgánicas de sus cuerpos, apéndices de su personalidad. La relación directa con la piel cálida influye directamente en el trazado final del objeto, determinando curvaturas, texturas, densidades. Me interesa esa dimensión sensorial íntima”. La moda entra sutilmente en este diálogo creativo, operando como un lenguaje para construir identidades complejas, alejándose velozmente del concepto vacío de simple tendencia. Nada queda librado al azar caprichoso; todo confluye armónicamente en una pureza formal capaz de establecer conexiones humanas genuinas. En ese gesto minucioso, reflexivo, la creadora portuguesa consolida un refugio portátil perfecto, un talismán silencioso.