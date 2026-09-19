A un año y medio de su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli reveló: “Llegué a ir a terapia cuatro veces por semana”

Hace casi un año y medio y luego de 14 años de relación y tres hijas en común, Lupe, Carmela y Amelia, Darío Cvitanich le puso fin a su matrimonio con Cecilia “Chechu” Bonelli. La separación no fue precisamente en buenos términos y ambos se lanzaron dardos frente a las cámaras reiteradas veces. Ahora, la modelo se sinceró sobre cómo las sesiones de terapia la ayudaron a atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Yo volví a sentirme muy orgullosa de mí hace poco tiempo”, le dijo Bonelli a Mario Pergolini durante la emisión del viernes 18 de septiembre de Otro día perdido (eltrece). ¿Cómo lo hizo? Con “mucha terapia”, según sus propias palabras.

Cecilia Bonelli y Darío Cvitanich estuvieron juntos 14 años y le pusieron fin a su matrimonio en mayo de 2025

“Llegué a ir cuatro veces por semana, hasta los domingos”, admitió. “Mi psicóloga, Vicky, fue un sostén muy grande el año pasado en un momento difícil para mí. Y me atendía hasta los domingos. Viste que esos días son medio depresivos, sobre todo en invierno”, reflexionó.

Si bien no entró en detalles, se pudo advertir que se refería al final de su matrimonio con Cvitanich y no dudó en expresar su orgullo hacia sí misma por el trabajo que hizo para afrontar esa situación, resguardando a sus hijas, acompañada por sus afectos y aferrada a su trabajo. “Ya está superado. Fue una etapa de mi vida. Por eso ahora estoy como estoy”, enfatizó.

La modelo reconoció que llegó a tener cuatro sesiones de terapia por semana mientras atravesaba su separación del padre de sus hijas

En reiteradas oportunidades, la periodista deportiva habló públicamente sobre el dolor que sintió al separarse, algo que nunca vio como posibilidad, puesto que se había casado “para toda la vida”. “Me llamé a silencio durante mucho tiempo porque estuve hecha bosta, tirada en el piso. Pero bueno, es ahí donde yo digo que me siento muy orgullosa de mí. Y lo hablé mucho con la psicóloga porque yo le decía: ‘Está mal sentir que este dolor es más fuerte que cuando perdí a mi papá y a mi mamá’. Porque me sentía con un cargo de conciencia. Es un dolor que nunca había experimentado. Fue un dolor muy mío”, reconoció meses atrás en Vuelta y media (Urbana Play FM 104.3).

La modelo y el exjugador de Racing estuvieron juntos durante 14 años. Su relación comenzó en 2011 luego de que él le insistiera reiteradas veces para conocerla. Lo hicieron y no se separaron más. Incluso ese año, cuando él se consagró campeón del torneo Apertura 2011 con Boca Juniors, ella lo entrevistó en televisión y se dieron un beso que dio la vuelta al mundo. A ocho meses de haber comenzado el noviazgo, se mudaron a los Países Bajos y luego a Francia, donde el 3 de abril de 2013 nació su primera hija, Lupe.

Cvitanich y Bonelli son padres de Lupe, Carmela y Amelia Instagram @chechubonelli

La pareja dio el “sí, quiero” el 27 de diciembre de 2014, en la ciudad natal de ella, San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y al año siguiente, mientras vivían en México, le dieron la bienvenida a su segunda hija, Carmela.

Tras volver a vivir en Buenos Aires, donde en 2022 Cvitanich colgó los botines con la camiseta de Banfield, regresaron a Miami y agrandaron la familia con Amelia, nacida el 14 de diciembre de 2022. Luego decidieron trasladarse de vuelta a la Argentina y afrontar nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, en mayo de 2025 y luego de haber celebrado sus 10 años de casados, se hizo pública la separación.