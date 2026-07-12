De compras en la góndola de humanos

“No quiero ni una relación formal ni solo sexo. Quiero ‘un vínculo’”. El usuario de la aplicación de citas (pongámosle Varón, 35) expresa un deseo desde la negativa. Es un síntoma de época: se desliza entre los perfiles que se ofrecen en la góndola de humanos y probablemente sin advertirlo, la zona erógena de su cuerpo se traslada de la entrepierna al pulgar.

Joaquín Linne, escritor, autor de La reinvención del amor (Siglo XXI) Fabián Marelli

¿Me gusta? Si el siglo XX, con sus películas románticas y telenovelas popularísimas, fue el tiempo del amor romántico, el XXI parece ser el de la amistad (o el “vínculo”): es uno de los diagnósticos de La reinvención del amor, el ensayo del sociólogo argentino Joaquín Linne, que se pregunta cómo es enamorarse, tener sexo, encontrar amigos o convivir con una mascota en tiempos de Tinder y similares. El libro sigue una línea de estudios de ciencias sociales que analizan el giro afectivo actual, con grandes referentes como Eva Illouz, Sara Ahmed y Lauren Berlant, entre otros. “Empoderados por las derivas del psicoanálisis y los feminismos, exigimos sentirnos deseados y queridos”, escribe Linne: “Al mismo tiempo, estimulados por las redes y el porno, aspiramos a relacionarnos con bajo nivel de demanda y alto nivel de hedonismo”. La fotito con un niño denota responsabilidad afectiva (“mi sobrino”, se aclara) y la selfie en malla estimula una tara contemporánea: el beboteo. Para el que mira, el dedo desliza perfiles en la pantalla y el teléfono funciona como sucedáneo de los ámbitos donde antes se daba el levante: la calle, el bar o la discoteca. El flechazo o el revolcón llegarán con el apuro de un delivery que trae un kilo de helado a la medianoche. Es la era del posromance.

“Empoderados por las derivas del psicoanálisis y los feminismos, exigimos sentirnos deseados y queridos”, escribe Linne: “Al mismo tiempo, estimulados por las redes y el porno, aspiramos a relacionarnos con bajo nivel de demanda y alto nivel de hedonismo”

Un sabio dijo que las tecnologías que cambian costumbres son aquellas que convierten su marca en un verbo: googlear, tuitear, etcétera. Hoy, tinderear (o tindering, en el gerundio en inglés) alude a entretenerse con Tinder de modo grupal o individual. Didáctico, el libro incluye un glosario de términos de esta nueva jerga emocional, para que sepamos de qué se habla cuando se dice curving o ghosting. “Esta práctica ilustra cómo las plataformas no solo moldean las relaciones románticas sino que también reflejan cambios más amplios en las normas sociales y afectivas”, dice Linne, que habla de “la paradoja de la elección”: la promesa de unas opciones sin límite primero genera un éxtasis de posibilidades y, después, la frustración que inevitablemente llega con el atracón. El zoológico humano está muy poblado. “La búsqueda de bienestar se entrelaza con la lógica del rendimiento, el consumo de experiencias y la estetización de la vida cotidiana”, concluye Linne. La frustración deriva del exceso y de la aplicación de la lógica de oferta y demanda a los vínculos entre personas, como si un adicto a las compras visitara un supermercado infinito donde venden cosas que no le interesan.

Patrick Sison - AP

Las apps de citas despiertan una compulsión culposa derivada de la adrenalina de los videojuegos: hay que desbloquear niveles (match, chat, cita) para obtener recompensas y, con la misma fatiga de una maratón trasnochada del Age of Empires, están los que se hartan, se van por un tiempo… y vuelven. Ojalá haya match entre Varón, 35 y Mujer, 40, porque el perfil de ella resume el hastío de la posibilidad infinita: “Simplemente busco un compañero para eliminar esta app”.

ABC

A.

Según el Indec, en la Argentina la mitad de la población económicamente activa es soltera; en Buenos Aires, hay más divorcios que casamientos.

B.

El usuario promedio de internet pasa siete horas por día en línea; unas 366 millones de personas usan apps de citas en búsqueda de amistad, sexo o pareja.

C.

El ensayo La reinvención del amor, de Joaquín Linne, propone una etnografía de los vínculos afectivos en la era de Tinder y similares.