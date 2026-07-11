Inglaterra vs. Noruega: hora, TV y las formaciones
Se enfrentan en el estadio de Miami por un lugar en las semifinales
Doce años sin enfrentarse
El último antecedente entre Noruega e Inglaterra data de septiembre de 2014: jugaron un amistoso en Wembley ante una escasa cantidad de público y los ingleses se impusieron por 1-0 con gol de Wayne Rooney de penal. Hay dos sobrevivientes de aquel partido, uno de cada lado: el arquero noruego Orjan Nyland y el inglés John Stones.
¡Formaciones confirmadas!
La FIFA confirmó las formaciones de Noruega e Inglaterra para el choque por los cuartos de final del Mundial 2026:
Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe: Martin Odegaard, Sander Berge y Patrick Berg; Andreas Schjelderup, Erling Braut Haaland y Alexander Sorloth.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Marc Guéhi, John Stones y Nico O’Reilly; Elliot Anderson y Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane.
Los cuatro ingleses que deben cuidarse
Jude Bellingham, Marc Guéhi, Nico O’Reilly y Declan Rice arrastran una amarilla de las instancias anteriores (el primero ante Congo; los demás frente a México). Una nueva amonestación implicaría que no podrían jugar un eventual choque de semifinales contra el vencedor del partido que más tarde disputarán la Argentina y Suiza. Por el lado noruego, el único en capilla es Antonio Nusa, quien arrancaría desde el banco de suplentes.
Una sorpresa en Noruega: Nusa sería suplente
El portal VG.no informa que Antonio Nusa arrancaría el duelo ante Inglaterra desde el banco de suplentes. Su lugar sería ocupado por Andreas Schjelderup, del Benfica portugués. Así, Stale Solbakken, el entrenador del conjunto escandinavo opta por un futbolista algo menos vertical y con más dominio del balón para elaborar un poco más de juego.
De este modo, el probable equipo del conjunto nórdico es el siguiente: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge y Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland y Andreas Schjelderup.
Inglaterra cambia por obligación
La expulsión de Jarrel Quansah en los cuartos de final contra México obliga al entrenador alemán Thomas Tuchel a mover las piezas de su defensa. En el lateral derecho estará Ezri Konsa, quien hasta aquí se había consolidado como una buena pareja central junto a Marc Guéhi, y que ante los aztecas había ocupado -de buena manera- el lugar de Quansah. Como zaguero, entonces, ingresará John Stones, un histórico del Manchester City. Además, se espera que el otro cambio de los ingleses sea el ingreso de Noni Madueke en lugar de Bukayo Saka en el extremo derecho.
Miami, un horno
La temperatura en el estadio de Miami ronda los 33 grados centígrados, aunque con la humedad ambiente la sensación térmica sube hasta más de 40 grados. Así, el calor será otro rival a tener en cuenta por los protagonistas. En principio, el horario del partido se mantiene, con la posibilidad latente de que una alerta meteorológica por tormenta eléctrica obligue a retrasar todo durante al menos media hora.
Kane vs. Haaland
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que sostendrán Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 18 (hora de la Argentina) y será dirigido por el francés Clement Turpin. Lo acompañarán sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages. El partido podrá verse a través de DSports y Paramount+.
Puede decirse que el encuentro será un enfrentamiento cara a cara entre dos de los mejores números 9 de la Copa del Mundo: de un lado, Harry Kane (6 goles), figura y capitán de Inglaterra; del otro, Erling Haaland (7 tantos), nave insignia de los nórdicos.
- 1
Las grandes estrellas llenaron de elogios a Messi en la previa del partido ante Suiza
- 2
Por dónde pasan Noruega vs. Inglaterra y qué canal lo transmite en vivo
- 3
Agenda de TV del sábado: Argentina - Suiza, Inglaterra - Noruega, los Pumas, Top 14, Wimbledon, Tour
- 4
Noruega vs. Inglaterra: a qué hora se juega el partido y por dónde se puede ver