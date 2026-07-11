Inglaterra vs. Noruega: hora, TV y las formaciones

La FIFA confirmó las formaciones de Noruega e Inglaterra para el choque por los cuartos de final del Mundial 2026:

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe: Martin Odegaard, Sander Berge y Patrick Berg; Andreas Schjelderup, Erling Braut Haaland y Alexander Sorloth.