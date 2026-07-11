Quién era Jayden Adams, el futbolista sudafricano que murió a pocos días del Mundial 2026

Dos semanas después de participar del Mundial 2026, el futbolista de la selección de Sudáfrica Jayden Adams fue encontrado muerto en una vivienda en Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo. La noticia conmocionó al mundo del fútbol debido a lo inesperado de su partida. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

Adams tenía 25 años, estaba casado con Aqueelah Adendorf y juntos tenían a su hija Allaia-Jayda. Durante su carrera se destacó por su desempeño en el Mundial 2026, donde permitió que Sudáfrica pasara a 16avos por primera vez en su historia tras quedar segundos en su grupo, y por su rendimiento en el Mamelodi Sundowns, ganador de la última Liga de Campeons de la CAF.

Hizo su debut en la selección mayor en julio de 2022, durante un partido contra Mozambique por la Copa Cosafa, disputada por los integrantes del Consejo de Asociaciones de Fútbol de África del Sur. Su debut llegó tras jugar en la sub-20 y la sub-23. En los años posteriores obtuvo el bronce en la Copa Africana de Naciones 2024 en Costa de Marfil, y se ganó su lugar en el equipo de Hugo Broos para la Copa del Mundo de 2026.

Jayden Adams en el partido de Sudáfrica contra México durante la fase de grupos del Mundial 2026 CARL DE SOUZA - AFP

En su carrera por los clubes pasó por el Stellenbosch FC de Sudáfrica, donde jugó desde 2020 hasta 2025. Allí tuvo 139 apariciones, ayudándolos a levantar el Carling Knockout de 2023. El año pasado se había unido al Mamelodi Sundowns, equipo que con su presencia salió campeón de la CAF Champions League, antes conocida como Copa Africana de Clubes Campeones, y se destacó por su paso por el Mundial de Clubes de 2025. Allí se consolidó como una pieza fundamental del mediocampo del equipo. En paralelo, creció como una figura clave de la selección sudafricana.

Recientemente el jugador había atravesado un duro momento por el fallecimiento de su abuela, Marianna Adams. Además, en los años previos, había duelado la partida de su mejor amigo, el futbolista sudafricano Oshwin Andries, que murió a los 20 años en 2023. En su biografía de Instagram, Adams mantenía el nombre de su amigo para recordarlo.

El agente del jugador, Brendine Adams, pidió privacidad para su familia y seres queridos. “En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”, expresó.

Tenía 25 años Instagram

También mencionó lo sorpresivo de su muerte: “El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba”.

La policía de la Provincia del Cabo Occidental abrió una investigación tras el hallazgo del cadáver en el hogar de Ciudad del Cabo.

Varios mensajes de despedida se conocieron tras su partida. El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, sostuvo que era “uno de los talentos más brillantes del fútbol nacional”. “Descansa en paz, mi niño”, escribió en X, donde compartió un video de ambos abrazándose.

Adams estaba casado y tenía una hija Instagram

La cartera también publicó un extenso comunicado. “El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus talentos jóvenes más brillantes, y nuestra nación está de luto junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de seguidores que lo vieron crecer desde una promesa de la academia hasta convertirse en un internacional absoluto de los Bafana Bafana”, detalló.

La South African Football Players Union (SAFPU), principal sindicato de futbolistas del país, manifestó: “La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos”.