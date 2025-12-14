Del latín a las redes, la nueva etimología de las palabras

Lo primero que asociamos con etimología son las lenguas muertas: el latín o el griego que están en la raíz de las palabras que llegaron a nuestros días. Pero hay una etimología más viva, que no circula por la academia sino por las redes sociales. Uno de sus analistas más agudos es el lingüista Adam Aleksic, conocido en Youtube como Etymology Nerd, que publica videos sobre cómo y por qué ciertas palabras nacen en internet y, de ahí, saltan a todos lados.

Es una buena época para comprobar el fenómeno. Entramos en diciembre y los diccionarios eligen sus palabras del año. Oxford esta vez se inclinó por “rage bait”, en referencia al contenido que busca enojarnos para que entremos a un link. Cambridge eligió “parasocial”, la conexión unilateral que tenemos con alguien que en realidad no conocemos, como un influencer o incluso un bot de inteligencia artificial. En ambas palabras podemos reconocer el peso que las redes tienen sobre el mundo real. Son ya dos largas décadas de influencia social.

Aleksic lleva años como influencer y tiene más de tres millones de seguidores en redes sociales, pero la consagración parece haberle llegado este año con su charla TED y la publicación de su primer libro, Algospeak. El título es en sí mismo un ejemplo de cómo internet mete nuevas palabras en nuestra vida. “Algospeak”, o lenguaje algorítmico, es una forma de llamar a las palabras que se inventan –o se modifican con emojis y faltas de ortografía– para sortear los filtros automáticos y las reglas de publicación de las plataformas digitales.

Un buen caso de lenguaje algorítmico es la palabra unalive, algo así como lo contrario de estar vivo, o estar des-vivido, que se puso de moda entre los adolescentes de Estados Unidos. El término surgió en grupos de apoyo psicológico para jóvenes en TikTok, que buscaban maneras de hablar de suicidio sin recurrir al término kill, cuyo uso está prohibido en la plataforma. Aleksic cuenta que en una encuesta entre docentes de secundaria encontró que el término se normalizó entre los estudiantes, incluso fuera de las redes, y llegó por ejemplo a los exámenes: hay alumnos que hablan del “des-vivimiento de Hamlet”, porque les parece más amable y políticamente correcto que decir suicidio.

Ahora, además, el ida y vuelta entre las redes y el lenguaje tiene un condimento nuevo: los discursos generados por IA.

Un investigador del University College Dublin, en Irlanda, hizo el ejercicio de revisar dos bases de datos académicas, PubMed y Scopus, en busca de tres palabras sobrerrepresentadas en lo que escribe ChatGPT en inglés: delve, underscore y realm. Estas bases contienen publicaciones académicas desde 1849 hasta hoy. El investigador encontró que las tres palabras juntas no habían aparecido nunca en el mismo artículo hasta 2023, cuando se popularizó ChatGPT. Y ahí estallaron.

Ya hay decenas de investigaciones que muestran el impacto de la IA en los textos que escribimos. Pero la influencia no termina ahí. Otra investigación de este año, a cargo de Hiromu Yakura, del Instituto Max Planck de Berlín, llegó a una conclusión más sorprendente: las palabras muy usadas por la IA están ganando espacio también en el lenguaje hablado. El estudio lo comprobó tras un análisis de 360 mil videos de YouTube y 771 mil podcast, antes y después del lanzamiento de ChatGPT.

En estos días se volvió viral en las redes el término clanker. Es una forma despectiva de decirle a los bots de IA, una especie de insulto que la corrección política no permitiría. Es otra muestra de cómo nuestra relación con la IA puede volverse conflictiva pero, sobre todo, de cómo la tecnología moldea nuestro lenguaje. En eso, parece, es tan poderosa como los antiguos griegos y romanos.

La autora es directora de Sociopúblico