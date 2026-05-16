Las impactantes imágenes del momento en el que un hombre atropella a decenas de personas y apuñala a una en Italia

Imágenes y videos impactantes fueron revelados este sábado sobre el momento en el que un hombre atropelló a decenas de personas y apuñaló a una en pleno centro de la ciudad italiana de Módena.

La noticia conmocionó a la comunidad, ya que se registraron al menos diez heridos, incluida una mujer que podría requerir la amputación de ambas piernas.

Se ve sangre junto a un automóvil destruido en una calle de Módena, Italia LaPresse - LaPresse

Personas que se encontraban en Via Emilia, la avenida principal del centro de Módena, al momento del incidente grabaron parte de lo ocurrido.

Además, cámaras de seguridad de la zona mostraron cómo el auto se desplazó a máxima velocidad y apuntó directamente contra un grupo de personas que caminaba por la vereda de Largo Porta Bologna mientras miraban negocios.

Hay al menos diez heridos en Módena

Las fuertes grabaciones muestran a varias víctimas volar por los aires hasta que el hombre vuelve a desviarse hacia la vereda de enfrente para continuar atropellando personas y, finalmente, apunta contra una mujer a la que arrolla para después colisionar contra la entrada de un negocio.

Varias personas quedaron tendidas en el medio de la calle tras lo sucedido.

Según las primeras reconstrucciones del caso, el auto, que circulaba a gran velocidad, atropelló a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se estrelló contra la vidriera de un local cercano GIORGIA BASSOLI - AFP

El momento en el que un hombre atropelló a decenas de personas

El auto quedó con su parte delantera destrozada y humo comenzó a salir. Mientras las víctimas intentaban recomponerse y varios peatones se acercaban a brindar ayuda, el agresor bajó del vehículo y un hombre corrió a detenerlo.

Un hombre atropelló a decenas de peatones y apuñaló a una persona que intentó detenerlo en Italia GIORGIA BASSOLI - AFP

Pero el agresor fue directo a apuñalar a la víctima. Un video grabado por un presente muestra cómo lo tiró al piso y le clavó varias veces un cuchillo en el pecho y en la cabeza.

La policía trabaja en el lugar después de que un conductor hiriera a siete personas, dos de ellas de gravedad GIORGIA BASSOLI - AFP

Dos hombres se acercaron a la escena y lo tomaron de los brazos para inmovilizarlo. Mientras tanto, el agresor daba un grito desgarrador. Aunque intentó huir, fue detenido por los hombres que lo interceptaron.

Los rescatistas trabajan en el lugar después de que un conductor hiriera a siete personas en Módena - - AFP

Aunque por el momento no hay víctimas fatales, sí se reportaron dos personas en grave estado, sumado a la mujer que podría requerir la amputación.

El incidente ocurrió en Via Emilia, en pleno centro de la ciudad, cuando el vehículo procedía de Largo Garibaldi, informó el Corriere della Sera LaPresse - LaPresse

El agresor fue identificado como Salim El Koudri, un ciudadano italiano de segunda generación -es de origen marroquí-, de 31 años. No tiene antecedentes penales, reside en Módena y es licenciado en economía. Recientemente recibió tratamiento psiquiátrico.