El actor que con su magia llegó al prime time de la TV y a los protagónicos teatrales hoy busca ser llamado por su nombre

Imposible saber qué hubiera sido de la vida profesional de Agustín Aristarán, más conocido, por ahora, como Rada, sin ese encuentro casi fortuito con la caja de magia, regalo de sus padres para la Navidad de sus seis años. El casi es una licencia poética. Porque seguro sus papás intuían que ese pedido del camión Duravit, que también podía ser una pista de autos, ambos ligados al distante para aquel niño universo automovilístico, no era el regalo perfecto. Y en un arrojo, cualquier madre o padre sabe el inmenso riesgo que se corre si se decide no hacer caso del pedido y tomar otro camino, sus padres se animaron.

En ese arbolito en lugar de un camión estuvo esa rígida caja. Agustín lo supo de inmediato: allí no podía caber el camión. Debe haber habido algo de frustración o enojo. Sin embargo, lo que encontró fue superior. Serendipia: hallazgo valioso, afortunado e inesperado que ocurre de forma accidental, generalmente mientras se busca algo distinto. Así le puso a uno de sus shows que, de algún modo, fue un giro absoluto en su carrera. Buscando un camión, llegó una caja que lo transformaría todo.

Ya debíamos saberlo, su apellido hace un verso perfecto con el clásico “tarán” de la magia al punto tal que hace pocas semanas se estrenó en Disney un especial de su magia con ese nombre. Si 2025 fue desafiante y de profundo crecimiento –hizo televisión diaria con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido, estrenó su primer unipersonal, Chanta, de Cohn y Duprat, en el que hace ocho cambios para repasar los distintos momentos de la vida de su personaje–, este año lo espera con desafíos aún más contundentes.

En abril empezará la segunda temporada de Otro día perdido junto a Mario Pergolini y a Evelyn Botto, que se suma al equipo, al mismo tiempo que los ensayos para hacer de Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate que se estrenará en junio en el Gran Rex. Además de filmar dos películas que ya están confirmadas y muy probablemente una serie coproducida.

–El año pasado, en el programa televisivo, te encargaste de presentar durante todo el año a cada uno de los invitados buscando siempre distintas maneras de hacerlo. ¿Cómo te presentarías hoy si fueses de invitado al programa?

–Ante todo, como Agustín Aristarán. Estoy en el momento en el que me quiero sacar el seudónimo , todavía es muy fuerte el Rada, pero de a poco está teniendo más peso mi apellido y mi nombre. Luego, mi ocupación es actor porque me gusta pensar que el actor puede hacer de cantante, de mago. Y me amigué con ese título que al principio me costaba; como no había tenido la formación suficiente no me animaba a llamarme actor. Siempre tuve un mambo con eso. Nunca sentí que tenía la formación suficiente para llamarme mago, ni siquiera para llamarme músico, aunque en todas las disciplinas me desarrollo hace muchos años.

–Está ligado a tu profesión, es difícil la formación académica para un mago.

–Sí, y siempre parto de la práctica y desde ahí voy hacia la teoría. En la magia la práctica es lo principal , no hay tutía. Mi formación es constante, lo sigo haciendo, me sigo formando, pero siempre fue desde la curiosidad. Quiero aprender esto, quiero meterme acá. Quiero sufrir acá.

–Desafíos…

–Sí, sí, obviamente.

–Tus comienzos como mago están ligados más bien a un error: tus papás no te regalaron para Navidad el camión Duravit o la pista de autos que pedías. Estaba en el mundo automovilístico tu deseo.

–Que no soy fierrero, para nada.

–Pero tenías seis años. Y en lugar de eso te llegó una caja de magia.

–Sí, y de golpe me di cuenta que lo podía hacer y que podía ganar plata con eso, y que eso me servía para seguir formándome. En ese momento no había cómo formarme en mi ciudad natal. En Bahía Blanca no había ni un mago para consultar. Entonces me empecé a formar yendo para Buenos Aires. Y la forma en que lo podía hacer era laburando de mago . Iba por el día a Capital, estudiaba y me volvía. La formación de esos viajes la empecé más o menos a los 15. Tenía a mis tíos en Buenos Aires. Estudiaba todo el día, iba a clases.

René Lavand, la leyenda de la magia argentina

–¿Y con quién estudiabas?

–Estudiaba con mucha gente. Iba probando, cosa que me decían que estaba mal. Y yo decía que para mí estaba bien tener la visión de diferentes personas. Muchos me decían que no, que tenía que tener una escuela. Pero para mi formación venía muy bien estudiar también canto, danza, teatro, máscara neutra, cuanto curso había de variedades afines a la magia yo lo hacía, que básicamente todas las artes son afines a la magia. Entonces las estudiaba y las hacía y me metía en cursos. Con la formación mía de mago pensaba que tenía que ser igual, estudiar y probar con distintas escuelas. Llegué a estudiar con el mismísimo René Lavand un tiempo. Para mí el mejor mago, para mí y para muchos, de la historia, no de la magia de la Argentina, de la historia . De los artistas más importantes que hubo.

–¿Cómo fue ese estudio con él?

–En su casa. Fue una experiencia increíble. Solo cartas y una mano. Y su verdadera magia estaba en el relato, no estaba en su magia.

–¿La tuya también?

–Creo que sí, en el storytelling que le dicen ahora.

–Distraernos un poquito…

–Sí, pero e l objetivo de mi magia no es distraerte con el relato, sino encantarte . A mí me gusta que la magia sea una excusa para hacerte reír o para contarte un cuento, para contarte una anécdota.

–En la entrevista que le hicieron en ODP a Trueno le preguntabas cuál era el entrenamiento para el freestyle, ¿cuál es el tuyo?

–Hacer las funciones. Una tras otra, sin llegar a hartarme. Hace pocas semanas atrás hice las últimas funciones de Chanta. Cada historia que me toca contar o interpretar la vivo como la vida de una persona . Nace, es un quilombo, no sabe qué pasa entonces está a los manotazos, hace lo que puede, no entiende nada; la adolescencia es más rebelde, entonces se pone a jugar con el texto, lo enfrenta. Cuando llega a la adultez ya está afianzada, se disfruta. Finalmente, se llega a la vejez de la obra y antes de que se muera, antes de hartarme, la dejo para que se muera bien, de pie. Porque una vez que pasa ese tiempo y lo estoy haciendo solamente porque funciona, porque me da guita y porque está bien, yo dejo de disfrutar y cuando no disfruto la paso mal, y cuando la paso mal...

–¿Qué pasa ahí?

–Me aparecen la angustia y los miedos, me pongo mal y me empieza a dar una sensación muy fea que tiene que ver con estar en un lugar que no quiero. T engo todo el privilegio para poder estar donde quiero estar. Eso lo tengo muy claro, soy muy privilegiado y tengo una vida de película y tuve mucha suerte , un montón.

–¿Cuál fue tu primera suerte?

–Nacer donde nací, en la familia que nací.

–Pero no te dieron el camión…

–Es cierto, pero me dieron una caja de magia que estuvo mucho mejor. Si yo quería tocar el clarinete, mis viejos no cambiaban el auto para comprármelo, o mi mamá vendía un anillo de oro que le había regalado una tía, igual que a mi hermano. Dieron y dan todo por sus hijos y está a la vista porque a mi hermano le va recontra bien en lo que hace. Es programador y es un groso total, además es músico de jazz, uno de los mejores. Toca el contrabajo y la guitarra. Es un animal. Es de las personas que más admiro y somos muy amigos. Tengo una familia espectacular. Ese fue mi primer privilegio . La primera suerte fue nacer ahí y nací con ventaja. Había comida y cariño.

–Y libertad…

–Muchísima, muchísima. Y encima mis viejos me dieron la posibilidad... No, la posibilidad no porque iba a ser imposible pararme, pero sí el visto bueno y me dejaron ser lo que quise. Dijeron “Sí, ya fue. Te acompañamos, te apoyamos y te exigimos”. Me suspendían shows cuando yo no cumplía en el colegio. Llamaban al cliente y decían, mi hijo hoy no va a ir a hacer el show del casamiento porque debe matemática.

–Y te enojabas…

–Sí, pero terminé el colegio.

En junio próximo, Agustín Aristarán hará de Wonka en la obra "Charlie y la fábrica de chocolate" Gentileza

–Más allá de esa habilitación gigante que es permitirles pensarse de diferentes formas, no tenías ninguna referencia artística, ¿no?

–No, pero en mi casa siempre se curtió mucho la música. Tenían una mente muy abierta mis viejos. Me crie al lado de la carpintería de mi abuelo, un lugar muy difícil de explicar, de película. En la carpintería, a partir de las seis o siete de la tarde iban cayendo unos personajes bestiales que contaban anécdotas. Todos los días había una anécdota diferente, una mejor que la otra. Yo me crie viendo a estos personajes que eran como un elenco . Creo que aprendí a contar cosas de escucharlos tomando mate y contando historias. Y también de escucharlo a mi bisabuelo, que por suerte lo tuve hasta bastante grande.

–Bien. Otra suerte.

–Otra suerte. Que vino de Italia, y contaba la historia de cómo vino de allá, de cómo había escapado de la Primera Guerra Mundial. En mi casa se ponderó siempre la anécdota y la historia. El relato y la escucha.

–Se asemeja bastante al universo de Tim Burton…

–Sí, con El gran pez, por ejemplo, y la importancia de contar historias.

–Y ahora con Charlie y la fábrica de chocolate, y ese niño de la película con su familia, que también lo dio todo para que cumpla su sueño que era conocer la fábrica, dejan de comer.

–En mi casa no era así. Nunca faltó nada. Otra suerte, no tenían que dejar de comer para comprarme un clarinete.

–Sí, pero priorizaban esos deseos…

–Sí, o el banjo de mi hermano, cuando tocábamos jazz, cuando éramos chicos. La formación musical de mi infancia fue re loca. Íbamos a la casa de un viejo bohemio que nos enseñó jazz tradicional de la década del 50 en Bahía Blanca. En vez de ir a fútbol, me mandaban a lo de Tito Piqué, que era un hombre bohemio que había tenido una herencia familiar, vivía de rentas, y tenía una escuela de jazz para niños. Enseñaba a través del juego y de los cuentos. En esta megacasa, que era una mansión antigua, en Bahía Blanca, en la calle Chiclana, ahora hay un instituto médico gigante, en el patio había una avioneta, esa avioneta tenía un cuento, que había chocado y se había caído ahí; en el fondo vivía un gorila, el sótano era una cripta, arriba estaba la tía que cuando saludaba con el sombrero se sacaba la cabeza. Eran imágenes increíbles, y yo me pasaba toda la tarde con mi hermano ahí, tocando jazz tradicional, a los 6, 7 años. Tocábamos en festivales de jazz por el país . Una locura. Esa fue una primera formación musical tremenda. Y artística, y lúdica.

Otro día perdido y un nuevo salto de popularidad

–2025 fue un año de muchos desafíos: el programa de televisión diario, el unipersonal…

–Sí, además el año lo arranqué en Portugal haciendo una gira de dos meses en un espectáculo increíble, fue cumplir el sueño de niño. Me convocaron junto a otros cinco magos del mundo, cada uno con su especialidad.

–¿Cuál es tu especialidad?

–Se llama magia de salón, es la mezcla entre la comedia hablada y la magia . Hay otras que solamente son cartas, otros que hacen grandes aparatos. Palomas. Hay varias ramas.

Agustín Aristarán con Mario Pergolini en "Otro día perdido"; este año, Evelyn Botto reemplazará a Laila Roth El Trece

–Luego llegó Chanta y Otro día perdido… ¿Seguís con el programa este año?

–Sí, cambia un poco el staff porque se va Laila Roth y entra Evelyn Botto. Laila quería irse a hacer su gira de stand-up y se fue con la mejor. La quisimos retener. Para mí, y para todos, se tenía que quedar.

–¿Te gustó la experiencia de tele diaria?

–Sí, yo ya había hecho tele en Telefe y en Canal 13, pero esta vez fue distinto, no sentí que estaba en la tele, eso fue lo más lindo. Hay gente en vivo y el clima laboral es espectacular: no hay guerra de egos porque la cabeza, que son Mario Pergolini y Daniel Guebel, no pelea el ego. Ellos saben que son parte de un engranaje en el que todo tiene que funcionar. Si cae uno, caen todos. Todos estamos al servicio de que funcione y que el de al lado se luzca.

–Este año, además del programa, tenés Charlie y la fábrica de chocolate…

–Sí, me tiene súper entusiasmado mi personaje Wonka. Es una locura la obra, es pura magia. Es increíble.

–¿Cuándo se estrena?

–Los primeros días de junio.

–Y tenés ensayos diarios…

–Sí, desde abril, arranco al mismo tiempo los ensayos y el programa. De lunes a sábado con muchos niños. La modalidad niños que ya me pasó en Matilda y en Escuela de rock tiene la particularidad de que se ensaya la escena por cuatro. Porque tenemos cuatro elencos. Es hermoso laburar con niños. Es más fácil que con adultos. Tienen siempre energía, están siempre buena onda y te muestran todos los días por qué te dedicás a lo que te dedicás. No tienen ego, están jugando. Bueno, un poquito de ego sí.

–¿Qué tal tu personaje Wonka?

–Es una responsabilidad grande el personaje. Es una mega, mega producción. Tengo la suerte de laburar con estas productoras hace mucho. Con MP, Ozono y con Carlos Rottemberg. Y son increíbles. Es laburar en primera. En Disney, literalmente. Wonka tiene oscuridad y dulzura a la vez. Tiene el dolor de haber querido ser mirado y amado por sus padres.

–¿Hacés magia en la obra?

–Sí, creo que alguna cosita de magia me toca hacer.

–Todo el mundo siempre te pide un truco, ¿es un peso?

–En un momento de mi vida decidí no hacer más magia ni para amigos, ni para familiares, porque siempre era el centro y a mí no me gusta ese lugar. Ya bastante tengo en el escenario con toda la cuota de aplausos y de miradas. Y además soy mucho más tímido de lo que la gente cree.

–Cuando en vivo Mario Pergolini te pide un truco con la cámara haciéndote un primer plano en las manos, frente a famosos, sabiendo que mañana te ve todo el mundo y que puede ver la escena varias veces, ¿no te da vergüenza?

–No, no. Para nada. Cero, podría irme corriendo desnudo por el estudio y no pasa nada.

Agustín Aristarán en medio de la transformación en la malvada Tronchatoro para "Matilda" XAVIER MARTIN/ AFV

–¿Cómo es ese cambio?

–Hay algo de magia ahí, es como pasar una puerta y entrar a una realidad que lo cambia todo.

–¿Te da bronca la gente que quiere descubrir los trucos?

–No, me da pena.

–Pero si vos ves a un mago, ¿mirás cómo hace el truco o te dejás llevar?

–Me dejo llevar. El tema es que cuando conocés la magia, ya sabés los trucos, entendés los mecanismos. En realidad, la magia es como la música. Hay cierta cantidad de notas y con esas notas se hacen las canciones. Después están los estilos: cumbia, clásica, rock, jazz, hip hop. Pero las notas son las mismas siempre. En magia: aparición, desaparición, transformación, teletransportación, adivinación, animación y cambio de color. Eso es lo que se puede hacer con la magia . No se puede hacer otra cosa. También existe la magia para magos, que es magia para engañar magos.

–¿De qué universos te nutrís?

–Escucho mucha música. Miro pelis, muy pocas series. Pero la verdad es que cuando tengo tiempo libre me quedo en silencio. Trabajo con madera, me quedo haciendo muebles, me encanta que se rompa algo en mi casa. Entreno calistenia. Soy muy aplicado, entreno todos los días porque si no lo hago no llego a hacer las funciones diarias. El aire, la fuerza, las gambas.

Agustín Aristarán con su hija Bianca Hernan Zenteno - La Nacion

–¿Ya no fumás?

–No, dejé hace cinco años. Fumaba como un animal. Y me cambió la vida por completo. Soy un embajador de que la gente deje de fumar.

–¿Cómo dejaste de fumar?

–Con un sistema que armé yo. Primero me anoté la cantidad de puchos que fumaba reales por día y cuál era el primer cigarrillo del día. Durante una semana me anoté todo eso para entender cuántos puchos tenía que dejar de fumar. Los fumadores nos mentimos siempre. Si te dicen un atado, en realidad fuman un atado y medio. Una vez que terminé eso, puse el día en que iba a dejar de fumar. Durante ese día tenía permitido fumar todo lo que yo quisiera. Pero, si yo quería fumarme un pucho primero tenía que tomarme un vaso de agua completo. Si todavía seguía con ganas, tenía que hacer 50 abdominales. Si todavía seguía con ganas, tenía que escuchar un audio que me había mandado a mí mismo. Claramente estaba en el medio mi hija. Me había mandado un golpe muy bajo. Decía algo privado, pero básicamente era “¿Querés regalarle un problema a Bianca cuando yo sea más grande?”. Porque la vejez de un fumador es la peor vejez del mundo. No quería que mi hija se tenga que ocupar de un viejo hecho mierda. Porque también yo quiero llegar lo más joven posible a la vejez. Y porque la vida sin pucho es mucho mejor. Lo que pasa es que hasta que no lo dejas, no te das cuenta. Tenía una aplicación que me decía la cantidad de días, horas... [la chequea]: cuatro años, cinco meses y 23 días. Casi limpio.

–¿Sos un poco hipocondríaco?

–No, tremendista. Ahora estoy en el mejor momento. Estoy limpio de pensamientos. Cero pánico. Cero cáncer, cero sida. A mí me agarraba así. Voy a morir y por ahí era un dolor de cabeza. Tenía que ver con la salud mental.

–Tuviste momentos, episodios, de ataques de pánico, arriba del escenario.

–Tuve que pedir perdón y bajarme. De lo mejor que sé hacer, que es estar arriba del escenario, tuve que decir “chau, hasta luego”. Me había pasado en otros momentos, pero arriba del escenario no. Y eso me sacudió porque si no lo podía controlar ahí se me iba todo a la mierda .

–¿Cuándo fue ese episodio?

–Antes de Matilda, en 2023. Estaba haciendo Revuelto, un espectáculo que hacía de magia y humor, en el Tabarís.

–¿Venías mal?

–No, venía un poco ansioso. Pero no me daba mucha cuenta. Frené en una esquina de un semáforo y vi los carteles de Matilda. Por otro lado, la despedida de Revuelto. Y enfrente la publicidad de El Reino 2, del que yo era parte. Eran todas cosas hermosas en las que estaba participando. Además, había un contrato de muchísimo dinero, pero era una mierda. No lo quería hacer y estaba enojado por haberlo aceptado. En ese semáforo me di cuenta de que ahí estaba el problema , llamé a mi productora, le pedí que rescinda el contrato y que paguemos la multa que tengamos que pagar. Tuve como un espasmo de llanto en el auto. Dije, ok, ya está, me saqué el quilombo de encima. Y ahí en realidad arrancó el quilombo, porque el cuerpo se aflojó. Ese día me prometí que mientras la vida me lo siga permitiendo, no iba a aceptar cosas que no me den placer. Me encanta ganar plata. Pero sentirme bien en los trabajos es fundamental.

–Llegaste al teatro, habías rescindido el contrato, llorado un poco, ¿y qué pasó?

–Salí al escenario, estaba la banda tocando en la presentación y empecé a sentir como que me desmayaba, que me iba a la mierda. Mientras, yo seguía haciendo el guion, lo decía, la gente reía. Eso es el oficio que puedo estar pensando en otra cosa y seguir con el guion. Y un momento dije, no, me voy a caer muriendo si sigo. Entonces, me di vuelta, dije perdón y me fui del escenario. Estaba Fito atrás, mi amigo, mi mano derecha en el escenario. “¿qué hacés acá, boludo?”. Me apagué el micrófono y le dije que avise que no podía seguir. Salió Fito, dijo que me había descompuesto, esperamos un ratito. La gente aplaudió y cuando aplaudió me dije: “no puedo hacerlo, es mi público”. Y salí de vuelta. El cuerpo me dijo, “¿sos idiota?”. De vuelta, frené y dije, chau, hasta luego. Después vino la culpa infernal porque esta mierda del show debe continuar es tremenda, y a veces el show no puede continuar porque somos humanos . Hay gente que cuenta como una proeza que actuó cuando se murió su papá. Pésimo, malísimo, qué triste. ¿Por qué no te quedaste llorando? Salí de ahí y llamé al psiquiatra, al que había ido años atrás por un episodio parecido. Me enseñó muchas cosas muy copadas sobre la medicación psiquiátrica. Yo estaba renegado, no quería tomar medicación. Me dijo que en el cerebro tenemos un montón de tubos de ensayo que regulan las emociones y que, por diferentes motivos, esos tubos de ensayo se desnivelan. Lo que hace la medicación es nivelarlos. Para que yo pueda ocuparme del problema y lo resuelva. Automáticamente volví a terapia. Empecé a entender por qué no podía parar la máquina. Empecé a enfocar, vivía continuamente un paso adelante y no me daba cuenta de lo que pasaba en el presente . Hoy tengo dos funciones, pero primero tengo una. Y después tengo la otra. Claro, cuando termine eso voy a pensar en la otra.

–En tus inicios, llegaste a hacer ocho shows en una noche, no parabas. Contaste que habías llegado a ese récord.

– Esa es mi primera temporada de ataques de pánico . Estaba mal, porque es una cantidad desmesurada para un cuerpo. Y es imposible pararlo. Es que está esa otra data de que el tren pasa una sola vez, eso también es mentira. Las carreras están más formadas por los no que por los sí.

–Y por los fracasos…

–Fanego en una nota decía que el fracaso te enseña mucho más porque en el fracaso te detenés a pensar qué pasó. En el aplauso somos todos campeones .

–¿Te sigue gustando el aplauso?

–Sí, está bueno el aplauso, pero también aprendí que es una partecita más y que dura lo mismo que el abucheo .

–¿Te abuchearon alguna vez?