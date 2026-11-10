El Papa le enseñó a manejar y lo ordenó sacerdote. Fue secretario de León XIV en Perú y contó cómo era trabajar con él

“Conocí al Papa en 2014, cuando llegó a Chiclayo para ser el obispo de la diócesis”, explicó el padre Jasson Sempertegui, sacerdote peruano que visitó recientemente la Argentina y que conversó con LA NACION. Durante la entrevista, recordó antiguas anécdotas de su tiempo compartido con el entonces Monseñor Prevost, hoy León XIV.

“Cuando llegó a nuestra ciudad era un desconocido y fue una gran sorpresa para nosotros, porque tenía un currículum brillante: había estudiado Matemática en la Universidad, trabajó como misionero en Estados Unidos, hablaba varias lenguas, había sido superior provincial y general de su orden; todos nos preguntábamos qué hacía un hombre así en una diócesis tan chiquita como esa”, recordó Sempertegui y agregó que pensaban que permanecería por un corto tiempo, pero su estadía se extendió durante casi nueve años.

En ese entonces, Sempertegui estudiaba para ser sacerdote y a sus 26 años fue ordenado por el mismísimo Monseñor Prevost. En enero de 2016, cuatro meses después de convertirse en sacerdote, Prevost lo llamó para ser su secretario. “No tenía agendado su número, por lo que recibí varias llamadas que nunca atendí, hasta que finalmente contesté”, recordó divertido el padre Jasson y agregó: “Cuando respondí, me pidió dos cosas: ‘En primer lugar, querría pedirte que agendaras mi número; en segundo lugar, preguntarte si podrías ser mi secretario’“.

El sacerdote peruano reveló que aún conserva una comunicación frecuente con el Papa y que muchos miembros de la diócesis de Chiclayo también tenían su contacto. “Gente de las parroquias, catequistas, cocineros, sacerdotes, seminaristas y demás le escribieron cuando fue nombrado Papa y respondió a todo el mundo”, explicó emocionado. A lo largo de sus cuatro años como secretario del obispo de Chiclayo -que hoy es León XIV- compartió tiempo de trabajo, pero también de deporte, esparcimiento e incluso en familia (ya que vivían en comunidad en la misma casa episcopal, junto a otros sacerdotes).

Jasson Sempertigue paseando por Roma con el Papa León XIV

- ¿Cuál fue la primera tarea que te encomendó Robert Prevost cuando te convertiste en su secretario?

- Lo primero que me pidió fue que lo llevara en auto a un lugar. Le dije que estaría encantado de hacerlo, pero que tenía un problema: no sabía manejar. Él me contó que había aprendido a conducir siendo muy joven y le dije “Si usted me enseña, yo puedo aprender”. Pensé que me iba a sugerir ir a una academia, pero se ilusionó y me enseñó. Es una persona que va muy serena por la vida, pero cuando conduce es muy veloz. Y aunque es muy paciente, cuando enseña a manejar pierde un poco la paciencia, pero no desistió conmigo en ningún momento.

-¿Cómo era vivir con él?

-Era una persona muy fiel a su carisma -un religioso agustino-, una espiritualidad que está orientada a vivir en comunidad. En ese sentido, hacíamos ratos de oración juntos todos los días con todos los que vivíamos en la casa, compartíamos las comidas y, después del almuerzo y la cena hacíamos un rato de sobremesa, donde conversábamos, armábamos rompecabezas, veíamos películas, series, partidos de fútbol, tenis y béisbol. Este último, que es un deporte muy típico de su país, él lo disfrutaba muchísimo, aunque los demás nos quedábamos dormidos, porque no lo entendíamos. Disfruté mucho del ambiente de familia que se respiraba ahí y no lo volví a encontrar en otro lugar.

-¿Cómo era trabajar con Robert Prevost?

-Cuando todavía tenía 25 años, me dejó cuidando el obispado. Ese mismo día, entraron a robar de noche, por lo cual lo llamé y tuvo que volver enseguida a Chiclayo desde Lima. Él, entre risas, me dijo: “Es la primera vez que te dejo a cargo y te roban”. Pero me volvió a encomendar esa tarea muchas veces más, porque confía mucho en la gente. A la hora de organizar su agenda, me llamaba la atención cómo anotaba las cosas: no escribía textos largos, hacía cuadros, esquemas, muy propio de su formación en matemática.

Jasson Sempertigue fue secretario de Monseñor Robert Prevost durante cuatro años

-¿Cómo era Robert Prevost en el día a día?

-Escuchaba mucho a la gente y se tomaba muy en serio todo lo que le comentaban. Me pedía que fuera muy sincero con él y que le compartiera mi opinión de los distintos asuntos con mucha libertad. En ese marco, le comentaba lo que me parecía que podría haberse hecho o dicho de otra forma y, en una oportunidad, le comenté que llevaba tres años celebrando la Misa Crismal (una celebración litúrgica de Semana Santa), pero que nunca había hablado de los sacerdotes y de las vocaciones. Al día siguiente, cuando llegó el momento de predicar, habló justamente de esos temas. Eso me hizo pensar en cómo escuchaba a la gente y cómo se tomaba en serio las sugerencias que le hacían. En otra oportunidad, durante la pandemia, recibió algunas críticas por haber cerrado las iglesias. Algunos le reprochaban que, en lugar de mantenerlas vacías, podrían utilizarse para instalar una planta de oxígeno (algo que se empezó a necesitar mucho durante el confinamiento). En lugar de tomarlo como una crítica, le comentó esta idea a otros sacerdotes. Hizo una campaña por redes sociales y juntó tanto dinero que alcanzó para hacer dos plantas de oxígeno y para pagar su mantenimiento. Luego, en la época en que hubo muchos desastres naturales, iba a los pueblos inundados y llevaba alimentos. Salía bien temprano y volvía por la tarde. No era fácil ir a esos lugares, había mucha necesidad y provocaba algunos conflictos, pero su tranquilidad le ayudó a atravesar esas situaciones y nunca se enojó con la gente por esos comportamientos.

No tiene miedo, algunos podrían decir que se arriesga mucho. Ahora viene a Perú, Uruguay y la Argentina después de una operación, pero no tiene miedo. Confía en la providencia y agradece las oraciones

Antes de la pandemia de Covid-19 hubo una “mini pandemia” en el seminario de la diócesis. Los seminaristas suelen visitar hospitales y acompañar a los enfermos que están internados ahí. En ese entonces, uno de ellos se contagió de tuberculosis, y en menos de un mes todos los otros seminaristas y sacerdotes que vivían con él también estaban afectados. Tuvieron que permanecer aislados durante mucho tiempo y ser asistidos por otros. La compra de la comida la hacía el mismo obispo -actualmente el Papa-; se encargaba de llevarles carne, verdura y siempre entraba a visitarlos. Curiosamente nunca se contagió. No tiene miedo, algunos podrían decir que se arriesga mucho. Ahora viene a Perú, Uruguay y la Argentina después de una operación, pero no tiene miedo. Confía en la providencia y agradece las oraciones.

-Usted es sacerdote del Opus Dei, ¿alguna vez conversaban sobre la espiritualidad de san Josemaría?

-En temas relativos a san Josemaría, fundador del Opus Dei, él siempre me decía: “Tú eres el experto acá”. Fue conociendo más este espíritu, porque me preguntaba por distintas cuestiones; también porque conoció familias de la Obra que vivían en Chiclayo. Celebraba siempre la Misa de la fiesta de san Josemaría y me pedía que le ayudara a preparar la homilía. Había una persona del Opus Dei, un numerario, que le regaló una vez una lasaña para esa fecha y le gustó tanto que, desde entonces, todos los años me decía: “No te olvides de ayudarme a preparar la homilía para la fiesta de san Josemaría y de pedirle a ese numerario que me vuelva a hacer la lasaña”.

Jasson Sempertigue tenía 26 años cuando Robert Prevost -hoy León XIV- le pidió que sea su secretario

-¿Hubo algo que te llamó la atención de su piedad?

-Tenía mucha devoción a la Eucaristía y, cuando hubo situaciones difíciles en la diócesis, si empezábamos a ver una película luego de la cena, él se escapaba a la capilla, calculaba cuánto tiempo faltaba para que terminara y volvía antes de que finalizara. Durante las solemnidades de Corpus Christi, cuando se recorren las calles de la ciudad con el Santísimo, él iba adelante, pero no quería darle la espalda, por lo que caminaba de reversa, mirando al Santísimo, a pesar del calor y de la duración de la ceremonia. Participaba de muchas procesiones, fiestas patronales y misas multitudinarias, eventos que pueden agobiar a muchos. Él las disfrutaba y luego buscaba a la gente, siempre pasaba en medio de las multitudes y saludaba. Eso le permitió conectar con los demás y que la gente lo viera como alguien cercano, accesible, a quien no había que preparar discursos para conversar. Durante esos años compartidos con él, también descubrí que tenía mucha devoción a Santa Rita y, de hecho, contaba con una reliquia de la santa. Me contó que, cuando era más chico y leyó la vida de los santos, la historia que más le había impactado era la de ella.

-¿Cómo fue el momento en que te enteraste que salió elegido?

-En ese entonces estaba atendiendo una parroquia en Madrid, porque estaba estudiando en esa ciudad y ayudaba en una iglesia. Terminé una reunión, me puse a ver el celular y cuando vi su nombre pensé que era algo generado por inteligencia artificial. Fui a rezar a la parroquia y la gente me felicitaba; lógicamente, sabían que lo conocía y que era peruano. Le escribí ese mismo día, me respondió 20 minutos después, agradeciéndome, dándome su bendición y contándome que estaba muy contento. Yo me quedé alucinado, pensando “es el Papa el que me contestó”.

-¿Lo volviste a ver después de que fue nombrado Papa?

-Fui a verlo la siguiente semana de haber sido elegido y fue superbonito. Estuve una hora y media hablando con él. Le pude pedir que me regalara una foto suya firmada, con una dedicatoria. También le pedí que me regalara estampas o rosarios con imágenes suyas, para llevarle a la gente. Llamó a su secretario, que me llevó a un cuarto y me preguntó qué quería llevarme. “Quiero todo”, le dije con seguridad y luego volví a ver al Papa, para pedirle la bendición para todos esos recuerdos. También me regaló un solideo (gorro redondo que utilizan los papas, obispos y cardenales), el primero que usó siendo León XIV, ya que me comentó que le quedaba grande. Antes de dármelo, lo firmó y volvió a colocárselo en la cabeza, para que me asegurara que había sido utilizado por él. Unos días después, hubo una audiencia para peruanos, llegó el momento de hacer una fila para saludarlo y me puse al final: “¿Otra vez aquí?”, me dijo sorprendido y con cariño. Le respondí: “Sí, Santo Padre, todas las veces que pueda verle, voy a venir”.