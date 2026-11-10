Jimena Barón no encontraba a su hijo Arturo y cuando vio dónde estaba se quedó sin palabras

Jimena Barón compartió este martes 10 de noviembre en sus redes una nueva aventura de su hijo Arturo de tan solo un año y emocionó a todos. “No sabíamos dónde se había metido Arturo”, tituló el posteo en Instagram que tenía un video de su hijo que rápidamente se viralizó en las redes sociales por la ternura del mismo.

El posteo de Jimena sobre su hijo Arturo que emocionó a todos

“¿Qué haces ahí, mi amor?“, le preguntó Jimena Barón en el comienzo del video. A lo que Arturo, el hijo que tuvo con Tuma Palleiro, contestó: ”Mimir", con una sonrisa mientras acariciaba a Lucy, la perra que adoptó hace unas semanas en medio del rodaje que está realizando para Netflix, sin saber que estaba embarazada y que a los pocos días de estar en su casa tendría cinco cachorritos.

“Ahhh, le hacés mimos, ¿vos sos cachorrito también?”, le respondió la actriz sin poder creer lo que estaba viendo. Mientras Arturo acariciaba a Lucy y sonreía a cámara, los cachorritos se alimentaban. ”Le enseñamos a acariciar a los animalitos mientras le decíamos ‘mimito’ y él inventó ‘mimimi’”, explicó Barón en los comentarios del video.

Jimena Barón junto a Arturo, su hijo menor (Foto: Instagram/@jmena)

A su vez, el posteo rápidamente se llenó de comentarios de amor y emoción. “Basta Jimena por el amor de Dios. Ya no me alcanza el presupuesto para tener otro, lo menos anticonceptivo es este video”; “El amor y el respeto empiezan en casa. Felicidades por esta hermosa enseñanza, no dudo que Arturo será un gran hombre el día de mañana”; “Quiero un bebé y cinco cachorros”; “No sabemos quién cuida a quién, si Arturo cuida a los perritos o los perritos cuidan a Arturo, pero sabemos que tienen buena compañía de ambas partes”, fueron solo algunos de los más destacados.

La historia de Lucy y los cinco cachorritos

Lucy se sumó a la casa de Jimena Barón y Matías Palleiro hace poco tiempo. En esa casa ya vivían Jimena y Matías junto a Morrison Osvaldo y Arturo, sumado al famoso gato llamado Torino. Es por eso que en los planes de la actriz no estaba “agrandar la familia”.

Sin embargo, pocas semanas después de adoptar a Lucy, se enteró de que estaba embarazada y empezó a contar todo lo que sucedía con ella en las redes: desde el momento que le contó a su hijo Momo que tenía una nueva perrita hasta el nacimiento de los cachorros.

La historia de Jimena Barón y Lucy

A su vez, relató minuto a minuto cómo fue el parto de Lucy y lo compartió también en sus redes. A corazón abierto, escribió: “Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos. Acompañarte es un regalo de la vida que no esperaba, pero ya vengo entendiendo esto de que la vida da momentos inesperados todo el tiempo, y este, Lucy, es una bendición”.

Y siguió: “Gracias por hacerme abuela, por dejarme estar con vos toda la noche de preparto, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos. Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella. Te quiero con todo mi corazón Lucy, gracias por nuestras charlas y miradas. Estoy muy orgullosa de vos, ¡de tus cinco hijos! ¡De todas las mujeres y hembras y de la maternidad! ¡Viva la vida! ¡Viva nosotras!”.

A su vez, con el humor que la caracteriza, concluyó con un asterisco: “Tu abuela que es obsesiva de la casa te dejó parir en su sillón blanco y te dejó su almohada personal. Es mi demostración de amor más grande”.