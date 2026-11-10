El “Godzilla” contra la obesidad también alivió una de las principales causas de discapacidad en adultos mayores

Subir una escalera, levantarse de una silla o caminar algunas cuadras pueden convertirse en un desafío cotidiano para millones de personas con artrosis de rodilla. Ahora, dos grandes estudios internacionales sugieren que la retatrutida, el medicamento que hace pocas semanas mostró algunas de las mayores pérdidas de peso registradas hasta ahora, también podría aliviar ese dolor y mejorar la movilidad de quienes conviven con una de las principales causas de discapacidad en adultos mayores.

Los resultados fueron publicados en New England Journal of Medicine por un equipo encabezado por Thomas J. Schnitzer, de la Universidad Northwestern, y David Hunter, de la Universidad de Sídney, junto con investigadores de distintos países. Los trabajos analizaron el impacto de la retatrutida en personas con obesidad o sobrepeso y artrosis dolorosa de rodilla.

La molécula ya se había convertido en una de las grandes protagonistas de la investigación sobre obesidad. Hace apenas cinco semanas, los resultados del estudio TRIUMPH-2 mostraron pérdidas de peso cercanas al 25% en personas con obesidad y diabetes tipo 2. Sin embargo, en esta oportunidad el foco no estuvo puesto en la balanza, sino en una pregunta distinta: qué ocurre con las articulaciones cuando una persona pierde una cantidad tan importante de peso.

Para responderla, los investigadores llevaron adelante dos ensayos clínicos de fase 3: TRIUMPH-1 OA y TRIUMPH-4. En conjunto incluyeron 1019 participantes con obesidad o sobrepeso y artrosis dolorosa de rodilla que no tenían diabetes. Los pacientes recibieron distintas dosis de retatrutida o placebo durante períodos de entre 68 y 80 semanas.

Los resultados mostraron mejoras significativas tanto en el peso corporal como en el dolor articular.

Los investigadores observaron que quienes recibieron retatrutida lograron mayores reducciones de peso y mejoras en la movilidad que los participantes tratados con placebo iStock

La escala utilizada para evaluar la evolución de los pacientes fue Womac, una de las herramientas más empleadas para medir dolor, rigidez y limitaciones funcionales asociadas con la artrosis. En ambos estudios, quienes recibieron el medicamento registraron una disminución superior del dolor respecto de quienes recibieron placebo.

“En estos ensayos, el tratamiento con retatrutida produjo reducciones significativamente mayores tanto en el puntaje de dolor Womac como en el peso corporal en comparación con el placebo”, señalaron los autores.

La magnitud de la pérdida de peso también llamó la atención. En uno de los estudios, los participantes tratados con las dosis más altas redujeron entre el 20% y el 23,7% de su peso corporal. En el otro, las reducciones alcanzaron entre el 22,9% y el 24,8%.

Llevado a una situación cotidiana, una persona que pesa 100 kilos podría perder cerca de 25 kilos durante el tratamiento.

Sin embargo, para los investigadores la explicación no pasa únicamente por la reducción del número que marca la balanza.

“La pérdida de peso reduce la carga que soporta la rodilla”, explicaron los autores.

La relación es especialmente relevante porque el exceso de peso ejerce una presión constante sobre las articulaciones. Cada paso implica una carga que se multiplica varias veces sobre la rodilla. Por eso, una reducción significativa del peso corporal puede traducirse en una disminución importante del esfuerzo mecánico que deben soportar esas estructuras.

“La reducción de peso es un componente importante del tratamiento de la artrosis de rodilla”, escribieron además los autores.

La relevancia de estos hallazgos no radica únicamente en el alivio de los síntomas. La artrosis de rodilla constituye una de las principales causas de discapacidad física en adultos mayores y genera millones de consultas médicas cada año. El tratamiento suele incluir analgésicos, antiinflamatorios, infiltraciones y, en los casos avanzados, cirugías de reemplazo articular.

Por eso, la posibilidad de que un fármaco destinado originalmente al tratamiento de la obesidad también ayude a disminuir el dolor abre una nueva línea de interés clínico.

El estudio, publicado en New England Journal of Medicine, analizó a más de 1000 personas con obesidad o sobrepeso y artrosis dolorosa de rodilla Shutterstock

Los investigadores, sin embargo, plantean varias advertencias. El estudio no fue diseñado para demostrar que la retatrutida modifique la evolución de la enfermedad ni para determinar si reduce la necesidad futura de cirugías de reemplazo de rodilla. Tampoco permite afirmar que cure la artrosis.

Lo que muestran los datos es que los pacientes tratados con el medicamento experimentaron una reducción significativa del dolor y mejoraron su capacidad funcional.

Los resultados se suman a una línea creciente de investigaciones que buscan determinar si las nuevas terapias contra la obesidad pueden generar beneficios más allá del descenso de peso. En los últimos años ya se habían observado efectos favorables sobre factores cardiovasculares, apnea del sueño y enfermedades metabólicas.

Los autores destacan que todavía quedan preguntas abiertas. Será necesario evaluar durante más tiempo a los pacientes para determinar si estos beneficios se mantienen y si pueden influir en otros aspectos de la enfermedad.