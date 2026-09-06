“Mis palabras solo pueden ser entendidas desde lo espiritual y me disculpo si ofendí a alguien”: el tuit fijado en su cuenta de X (uno de los 248 mil posteos que dejó publicados) advierte sobre su carácter casi místico. Se dijo de él que fue un Nostradamus de cabotaje o un Parravicini de milenaristas porque cada situación de la vida actual es comentada con puntualidad oracular por un tuit de Carlos Busqued, fallecido hace cinco años. Pero él fue mucho más que un visir de la época: es el último mito de la literatura argentina.

Se dijo de él que fue un Nostradamus de cabotaje o un Parravicini de milenaristas

Nació el 30 de mayo de 1970 en Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco; murió el 29 de marzo de 2021 en Buenos Aires, a los cincuenta años, por una dolencia cardíaca; dejó dos libros celebradísimos (Bajo este sol tremendo y Magnetizado), un blog autoficcional (Borderline Carlito) y miles y miles y miles de tuits que parecen pronosticar un futuro que no llegó a ver. Pero, ¿quién era realmente? O mejor: ¿cuál era su voz auténtica? El editor mendocino Sebastián Maturano empezó una investigación sobre la primera novela de Busqued y en algún momento vio encenderse una chispa mayor: “Comenzó la idea de hacer algo más profundo, digamos, un trabajo que abarcara, centralmente, los dos libros de Carlos Busqued y, algo más lateralmente, aspectos de su biografía o, para ser más preciso, de su personaje público”. Así nació Carlos Busqued, un mundo de dolor, el ensayo recién publicado en el que Maturano ata los cabos sueltos, como en una novela de suspenso, ya no para descubrir al asesino sino al autor intelectual. Es un “policial sobre la escritura”.

Busqued, "un bestseller preocupado por la falta de dinero" silvana-colombo-14437

“Desde su irrupción en el salón literario argentino, Carlos Busqued se convirtió en un fenómeno extraño, en cierta forma difícil de decodificar por el sistema cultural (medios, periodistas especializados, editoriales, lectores), aunque unánimemente bien recibido”, escribe Maturano. En vida, fue un autor leído, recluido en su monoambiente de San Cristóbal, un bestseller preocupado por la falta de dinero, interesado en el temita del prestigio, eternamente bloqueado en la escritura hasta el cuelgue narcótico de las maratones televisivas de un canal católico. En muerte, se convirtió en un mito aunque Maturano escapa del esnobismo y la romantización. Lee entre líneas: los dos libros, las entradas de su blog y los tuits permiten suponer lo que Busqued, hijo de un militar que participó en la última dictadura, vio desde cerca. El horror y la falta fueron los combustibles de su obra. En su famosa cuenta de X, donde estaba registrado con el alias “un mundo de dolor”, perdura la foto con la que una red social lo vuelve inmortal: muy serio de cara a la cámara, parado junto a una representación de un dios que dice “yo no juego a los dados, pibe”, con una remera que lo imputa en blanco sobre rojo con el rótulo “infractor”.

En su famosa cuenta de X, donde estaba registrado con el alias “un mundo de dolor”, perdura la foto con la que una red social lo vuelve inmortal: muy serio de cara a la cámara, parado junto a una representación de un dios que dice “yo no juego a los dados, pibe”

Demiurgo del telefonito, Busqued tiene más creyentes que Horangel. En algunos meses se va a estrenar la versión cinematográfica de Magnetizado y probablemente nuevas camadas de fieles se encomendarán a sus horóscopos con la fe que le tienen al Mercurio retrógrado. ¿Escucharán metal extremo en el más allá? Mientras tanto, el último posteo que aparece en Carlos Busqued, un mundo de dolor ofrece una pista para la posteridad: “La música linda siempre parece hablar o venir de un mundo que no es éste”.

ABC

A.

Con Bajo este sol tremendo y Magnetizado, solo dos libros separados por casi una década, Carlos Busqued se convirtió en un autor celebrado.

B.

Desde su muerte en 2021, los posteos en su cuenta de X son compartidos como predicciones o comentarios proféticos sobre la actualidad.

C.

En el libro Carlos Busqued, un mundo de dolor, Sebastián Maturano indaga en toda su obra para recuperar su voz más allá del encantamiento.