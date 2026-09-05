Francisco Cerúndolo revirtió el partido ante Taylor Fritz y llegó a los octavos de final del US Open

Francisco Cerúndolo es así. Capaz de la euforia y también del enojo en un mismo partido, capaz de sufrir frente a un adversario inferior y de vencer a uno superior. Este sábado se vio eso: un partido cambiante, un paso de perdedor a ganador y un impacto de los muy buenos de su carrera. El tenista porteño, 25º del ranking, se impuso a Taylor Fritz, el 10º, dando vuelta un encuentro en el que estuvo 0-2 en sets, y avanzó a la rueda de octavos de final del Abierto de Estados Unidos. Un torneo, además, en el que Fritz, ex 4º del mundo, es local. Y dándose el gusto de hacerlo en estadio Arthur Ashe, el central del Complejo Nacional de Tenis de Flushing Meadows, donde actuó por primera vez.

El mayor de los hermanos Cerúndolo venció por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en la tercera rueda del US Open y consumó uno de los mayores impactos de una trayectoria que sabe de altibajos, pero que es la mejor de un argentino en los últimos años. Gracias a este 17º éxito sobre un integrante del top 10, serán dos los argentinos en los octavos de final del último campeonato de Grand Slam de la temporada, porque Tomás Martín Etcheverry se instaló anoche en esa rueda.

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