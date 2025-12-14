En Mendoza, Quino y sus personajes tendrán espacio propio

“El proyecto del Espacio Quino es de larga data”, explica Guillermo Lavado, uno de los cinco sobrinos de Joaquín Lavado Tejón, creador de la icónica historieta Mafalda. “Surge como una propuesta para tener en su provincia natal, Mendoza, un lugar en el que sus seguidores y lectores puedan acceder a su estudio. También contempla muestras permanentes y temporarias, talleres educativos, exposición de recuerdos y material editorial”, agrega el músico, profesor de la Universidad Católica de Chile y admirador del espíritu lúcido, reflexivo y crítico de quien fuera su tío paterno.

La biografía, sus libros y los personajes de Quino han encontrado múltiples formas de mantenerse vivos. Desde colecciones y reediciones en distintos formatos con todas sus tiras, hasta documentales recientes como Quinografía, que explora su trabajo y sus afectos, con imágenes y testimonios inéditos de esta celebridad mundial que transitó sus últimos días en Mendoza, viudo y casi ciego. Están repartidas por la Argentina las esculturas entrañables del artista Pablo Irrgang y en el plano del diseño y las artesanías la figura de Mafalda alcanza el estatus de ídola.

El edificio patrimonial (fue una escuela) donde funcionará el espacio dedicado a Quino Gentileza

“Su obra es inmensa y siempre me llamó la atención la lucidez y el enfoque crítico, no distante sino reflexivo, de los temas que abordó. Quino fue un temprano feminista y ecologista, interesado en visibilizar los abusos de poder, las religiones, las relaciones de pareja y los planteos que siempre dan vueltas por nuestras cabezas. Al leer sus viñetas o ver sus dibujos, nos sentimos identificados porque da justo en el clavo y esto lo ha transformado en un clásico”, agrega Guillermo Lavado.

“El Espacio Quino mantendrá vivo su espíritu crítico y filosófico a través del humor gráfico, un lenguaje accesible, universal y transformador”

En julio de 2025 la ONU en la Argentina, junto a la Ciudad de Buenos Aires, lanzaron la convocatoria de historietas “Quino inspira, vos creás”, destinada al público infanto juvenil para crear viñetas inspiradas en valores universales de su obra: paz, compasión, justicia o igualdad. Joaquín Lavado fue también reconocido en vida: Ciudadano Ilustre de Mendoza en 1988 y primera Medalla del Bicentenario en 2009. En marzo de 2014 el embajador de Francia en Buenos Aires le entregó la Legión de Honor y el 21 de mayo de ese año fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias. Recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, de Entre Ríos y de la Universidad Nacional de Cuyo, entre otros reconocimientos que serán pronto expuestos al público.

El generoso ámbito que recibirá a los curiosos y fanáticos del mundo de Joaquín Lavado Gentileza

“El Espacio Quino mantendrá vivo su espíritu crítico y filosófico a través del humor gráfico, un lenguaje accesible, universal y transformador. La intención es conectar la mirada del autor a través de su obra gráfica. El Espacio aspira a convertirse en referente internacional, con las reflexiones sociales planteadas en su obra como eje central de un diálogo continuo entre generaciones y actividades. Se pretende inspirar a artistas, educadores y visitantes a explorar desde diferentes puntos de partida la cultura contemporánea, impulsando la creatividad”, comparte Marcela Furlani, curadora del centro cultural desde sus inicios y referente de las artes visuales de Mendoza como artista, investigadora y gestora.

El doodle de Google por los 90 años del nacimiento de Quino

Junto a su inseparable compañera y difusora de la obra a nivel internacional, Alicia Colombo, Quino fue para Guillermo el tío que dejó la secundaria para dedicarse a la historieta en Buenos Aires y, más tarde, el que se exilió en Milán durante la dictadura, trece años después de que surgiera Mafalda. Su sobrino lo recuerda pudoroso para mostrar sus trabajos en proceso, detallista para el dibujo, estudioso de los temas que abordó y un obsesivo del oficio. Al igual que otros personajes, el nombre de “Guille” se desprende de un guiño cariñoso, en este caso, hacia él.

“De cualquier manera, Quino dijo muchas veces que la mayoría de las características de sus personajes era un reflejo de algún aspecto propio. La parte contestataria y crítica de Mafalda, la timidez extrema de Felipe y su rechazo por la escuela, el espíritu soñador de Miguelito y algo de Susanita, que también reconocía en él”, apunta Guillermo. “Si uno analiza las temáticas de su obra entiende por qué Mafalda se transformó en un clásico. Es sorprendente la actualidad de su obra a través del tiempo, con pequeñas variaciones geográficas en los conflictos bélicos o en relación a los avances tecnológicos, pero siempre fresca y vigente”.

En 2020 Quino falleció a los 88 años en Mendoza y en 2022, por decisión de la familia, se trazaron los primeros lineamientos alrededor de su legado. De aquella instancia fueron parte Julieta Colombo –sobrina política y representante legal de la obra– y Marcela Furlani, quien además tuvo un vínculo cercano y afectivo con Quino y Alicia, ya que estuvo casada hasta enviudar con el artista y docente Eduardo Tejón, primo de Joaquín. Ahora la Subsecretaría de Cultura de Mendoza prevé inaugurar el Espacio en los próximos meses con el material que sus familiares le cedieron en calidad de préstamo.

Sobre la Avenida San Martín, en el límite de la Ciudad de Mendoza con Godoy Cruz, el Espacio Quino exhibirá fragmentos de la vida y la obra del humorista gráfico en una plataforma que funcionará en el edificio patrimonial de la exEscuela Mitre, que data de 1906. Al equipo de la curadora Marcela Furlani se suman arquitectos, patrimonialistas, diseñadores, traductores materiales del proyecto y profesionales de diversas áreas, entre ellos la especialista en accesibilidad Sol Delgado y la colaboración de la periodista especializada Judith Gociol, autora de la investigación Universo Mafalda.

Para delinear la propuesta, que comenzará en la vereda con la fachada y contará con ocho ámbitos de exhibición entre salas y espacios exteriores abiertos a los visitantes, Marcela Furlani indagó en distintas fuentes documentales, en las muestras de la obra de Quino y en otros espacios similares en el país, “que lamentablemente escasean”, y más allá: el Museo Schulz en California y El Snoopy Museum de Tokio, The Cartoon Museum en Londres o el Museo del Desierto en Saltillo, México. “Todos muy diferentes entre sí y con nuestro objetivo. Es importante investigar, conocer para aprender o reinventar, porque queremos que sea un espacio vivo, un lugar de encuentro y aprendizaje que motive la participación, pero que además la obra siga creciendo en lectores inquietos y sensibles”.

Una vez en el interior del edificio, habrá un sector de situación, orientación y bienvenida pensado para brindar una perspectiva integral del centro cultural y de la figura de Joaquín Lavado, además de actividades y propuestas. Atravesando el patio, el Estudio de Quino será el corazón del Espacio. Allí se exhibirán sus herramientas y materiales de trabajo, objetos personales y elementos de valor artístico y cultural que acompañaron sus distintas etapas como pensador, dibujante y humorista gráfico.

“Tenemos una fecha estimada de apertura del Espacio Quino para el primer trimestre de 2026”, sostiene Diego Gareca, subsecretario de Cultura de Mendoza. “Para nuestra provincia es muy importante este proyecto, que viene de una gestión anterior y que fue redireccionado, inclusive en otro espacio físico. Lo hemos pensado en plena ciudad y creo que objetos personales, como su mesa de dibujo o los premios, hacen la gran diferencia. Seguramente será disfrutado por un público amplio, que quedará sorprendido al descubrir a Joaquín Lavado más allá de Mafalda. Queremos ser un puente para que su obra siga trascendiendo”.

Piezas temáticas y representaciones didácticas e interactivas acercarán las obras más significativas del humorista gráfico, por medio de dispositivos analógicos y digitales. Joaquín Lavado en Mendoza, Quino y el Dibujo, Quino y el Medioambiente, Mafalda y sus otros personajes serán parte de las muestras permanentes –con posibles modificaciones en el tiempo–, junto a la historieta traducida a otros idiomas y material audiovisual inédito. Habrá un sitio interactivo con biblioteca especializada, una sala de exposiciones temporales de temas vinculados para autores contemporáneos e históricos, una sala temporal de humor gráfico de Quino, un auditorio y una pequeña tienda para sumergirse en el planeta de un hombre que soñó despierto con otros mundos posibles.

“Me parece fascinante que el Espacio se realice en una escuela que recupera su impronta y que al mismo tiempo se renueva. Puedo sentir que desde este nuevo ámbito la obra volverá a enseñarnos y nos acercará a su lugar creativo e íntimo para recorrer su universo gráfico, profundamente humano. La idea es que las actividades artísticas, de formación o lúdicas que nutran el calendario del Espacio, mantengan un vínculo cercano con el enorme universo que propone y aquello que lo involucró de manera intelectual y sensible con la vida y el mundo”, agrega Marcela.

Quino fue un hombre fuera de serie que con su carpeta y sus interrogantes sobre la existencia conquistó Buenos Aires en 1954 y se proyectó hacia un mapa infinito. Un autor brillante que conectó con sus lectores en tiras y metáforas, más allá del tiempo. Su página web oficial (https://www.quino.com.ar) rescata un extracto de una entrevista que no cita medio ni periodista. Dice así: “En esta profesión uno nunca deja de trabajar. Sentado en un bar, en el colectivo o donde sea, tengo que estar observando a la gente. Y no soy el único, eso le pasa a todos. Es difícil decir cuántas horas trabajo, porque siempre estoy trabajando. Incluso cuando voy al cine estoy mirando, aunque ya haya visto la película, y presto atención a cómo está hecho el montaje, para darme cuenta de qué cuadritos sobran. Mi trabajo se parece mucho al de un director de cine, ves en qué ángulo ponés la cámara, si tomás un plano grande o chico y después ponés a los actores, que son los “monitos”. A mí desgraciadamente, todos los monitos me salen muy parecidos entre sí, me gustaría tener mayor diversidad, pero no me sale".