En octubre de 1990, mi hermano y yo fuimos testigos de un evento canónico: mi padre nos llevó a la inauguración del shopping Alto Palermo. Todavía recordamos los pasillos tan atestados que apenas podíamos avanzar unos metros por segundo: era imposible entrar a ninguno de los locales. Perdidos en la multitud, desde el tercer piso las palmeras metálicas pintadas de dorado nos marcaban el norte. El inicio de la década fundaba el centro comercial más exitoso de “la capital”, como se decía entonces, y una época de Cultura menemista, según el título del ensayo de Margarita Martínez recién publicado: una arqueología de Buenos Aires en los noventa.

El shopping, los artistas internacionales, la comida como experiencia exótica, los canales de cable, las discotecas, los bingos y los videojuegos, el aquelarre sintetizado en aquello que la periodista Sylvina Walger resumió con vocación de ecónoma: la pizza y el champán

El shopping, los artistas internacionales, la comida como experiencia exótica, los canales de cable, las discotecas, los bingos y los videojuegos, el aquelarre sintetizado en aquello que la periodista Sylvina Walger resumió con vocación de ecónoma: la pizza y el champán. “El menemismo no se percibía como una gestión de gobierno sino como una entera impronta cultural”, escribe Martínez: “Agregaríamos: como una mentalidad” (así, en itálica). Es que los noventa propusieron una combinación esquizoide entre la estabilidad y la modernización, el orden y el progreso, el “uno a uno” y los teléfonos privatizados. La revolución productiva que se había prometido en la campaña evolucionó hacia un intento de revolución cultural: el presidente a los besos con Xuxa o encestando un doble en una cancha de básquet. ¿Alguien se acuerda?

En Cultura menemista, Martínez no quiso enumerar las aventuras de los noventa sino “registrar una desilusión: la de quien entiende que ese mundo era ya ‘un mundo perdido’ del que (hoy lo constato) casi nadie recuerda nada”. Para consumar la obra, leyó todos los suplementos culturales de Clarín y Página/12 publicados entre el 1º de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1999, más de mil quinientas ediciones. Lo que encontró fue el registro en tiempo real de la última década analógica en la que cambió todo. Fue cuando el Palermo convertible (Soho, Hollywood) se construyó sobre los galpones de los viejos talleres mecánicos y Puerto Madero propuso una reconciliación ribereña que el centro siempre negó. “De lo que se trata es de simplemente ordenar las ruinas para poder observar mejor cuánto sentido tenían esas construcciones hoy desmoronadas para quienes las vivían y las pensaban”, concluye Martínez. No habla de arquitectura. La conclusión es inequívoca: todo lo sucedido después del 2001 tuvo su génesis en los noventa.

Fue cuando el Palermo convertible (Soho, Hollywood) se construyó sobre los galpones de los viejos talleres mecánicos y Puerto Madero propuso una reconciliación ribereña que el centro siempre negó

La lectura es reveladora en estos años de “menemismo sin guita” (como definió el tuitero @elfaco). Apenas un ejemplo: en 1989 habían visitado la Argentina unos diez artistas populares extranjeros; en 1993 vinieron noventa. Así, con una ola imparable de bienes y servicios importados, se decía que la Argentina “volvía al mundo” aunque no fuera posible estar afuera. Colmados de posibilidades, los que estuvimos esa tarde en la inauguración del centro comercial todavía no imaginábamos lo que vendría: en unos años, la nocheshopping para comprar durante la madrugada, y unos años más tarde, las empalizadas de hierro para evitar los saqueos. El hilo musical que sonaba en los pasillos era el jingle del shopping, que todavía recuerdo, una promesa de crédito a futuro: “En el mundo de Alto Palermo todo es posible”.

ABC

A.

Nacida en Buenos Aires en 1973, Margarita Martínez es doctora en Ciencias Sociales, traductora y ensayista; integra el grupo que edita la revista Artefacto.

B.

Hace más de una década realizó una investigación para una tesis sobre las transformaciones de la figura del intelectual en el último cambio de siglo.

C.

De ese trabajo surgió Cultura menemista, un ensayo en el que revisa cómo Buenos Aires se convirtió en el escenario de una globalización de la cultura.