En las últimas horas murió Javier Lozano, histórico cronista de TN y eltrece, a los 66 años, de acuerdo a lo que confirmó la señal de noticias. Tenía cáncer de riñón y su salud se había deteriorado en estos meses.

Lozano ingresó a Artear en junio de 1987 y dio sus primeros pasos en la empresa como acreditado en Tribunales. Luego, trabajó como productor de Telenoche y como cronista en ambas señales de televisión.

También se desempeñó como periodista acreditado en Casa Rosada y en el Congreso Nacional. En 2020, en medio de la pandemia por el Covid-19, fue nombrado editor de la web de TN. “Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico”, dijo al aire en su despedida de la pantalla en aquel entonces.

En mayo de este año fue uno de los afectados por la restricción temporal del Gobierno que impidió el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Además, luego de la reapertura, el equipo de TN estuvo un tiempo más sin poder entrar.

Lozano era hincha de Estudiantes de La Plata, que hoy disputa la final de la Copa Libertadores, y era amante de los animales. “Javi, todos nosotros vamos a extrañarte”, aseguró TN.

Su última publicación en Instagram había sido el 4 de julio, cuando se juntó a almorzar con compañeros de TN y Sergio Lapegüe.

Perder una final del Mundo duele, pero hay que aplaudir a la Selección Argentina, al cuerpo técnico y al mejor de todos, Leo Messi, por el torneo que hicieron. Felicitaciones a la selección de España, gran equipo y justo campeón. #MundialDelFútbol2026 #ArgentinaVsEspaña — Javier Pablo Lozano (@javoloza) July 19, 2026

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