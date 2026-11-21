La relación entre la literatura y la comida trasciende la mera presencia de platos, banquetes o recetas en una historia: comer es también una forma de narrar. Los alimentos, las maneras de prepararlos y de compartirlos hablan de una época, de una clase social, de los vínculos familiares y de aquello que una sociedad desea, celebra, prohíbe o recuerda. En la literatura, una mesa puede ser escenario de un conflicto, territorio de intimidad o espacio donde se ponen en juego relaciones de poder.

La comida ayuda a construir personajes y atmósferas, pero también funciona como una poderosa herramienta para contar el mundo. Un guiso puede condensar una historia familiar, un banquete revelar las jerarquías de una sociedad, el hambre expresar una forma de violencia y una receta conservar la memoria de una comunidad. Leer sobre comida supone, en ese sentido, algo más que imaginar sabores: es reconocer en aquello que comemos una trama de costumbres, deseos y relaciones que también nos define.

Desde los banquetes de la literatura clásica hasta las escenas domésticas de la narrativa contemporánea, comer aparece como una experiencia profundamente humana y, por eso mismo, literaria. La mesa se convierte en un lugar privilegiado para observar cómo vivimos juntos. Quizá allí reside una de las razones por las que la comida sigue entrando en los libros: alrededor de un plato no solo se alimenta el cuerpo, también se cuentan historias, se construyen recuerdos, se disputa el modo en que queremos imaginar el futuro.

En Escritos sobre la mesa. Literatura y comida, Mariana Dimópulos y Mariano García reúnen, como compiladores, textos de más de cien autores, los organizan en doce núcleos que recorren la escasez, las recetas, los cocineros, las maneras de mesa, las dietas, las bebidas, la abundancia, los ritos y la imaginación sobre el alimento del futuro. La selección pone a convivir autores que, por distintas razones, difícilmente compartirían mantel.

La lechera, del artista holandés Johannes Vermeer

Portada de Escritos sobre la mesa (Adriana Hidalgo Editora)

Kafka puede sentarse junto a Le Clézio; Cervantes puede conversar con Jane Austen; Sara Gallardo queda a pocos cubiertos de Marosa di Giorgio y Horacio Quiroga. También aparecen Platón, Petronio, Kant, Flaubert, Mansilla y Elena Garro. La lógica no es la de una historia de la literatura ni la de un manual de gastronomía, sino la de una conversación en la que, de capítulo en capítulo, se producen elipsis brutales: cambian los siglos, las costumbres y las formas de comer, y el relato salta de una época a otra sin necesidad de reconstruir cada transición. Sin embargo, esos saltos no son quiebres absolutos: entre un capítulo y el siguiente persiste un hilo que los conecta, construido de gestos, necesidades, hábitos y vínculos que, aunque transformados por el tiempo, siguen organizando la relación de la humanidad con la comida.

Una antología también se escribe con lo que pone en relación. Cada texto conserva su sentido propio, pero al entrar en proximidad con otros puede abrir nuevas asociaciones, hacer aparecer relaciones inesperadas y producir algo que no estaba contenido en ninguno por separado. De eso se trata, en buena medida, Escritos sobre la mesa...: un bandejeo que atraviesa épocas, géneros y autores, y que encuentra en ese desplazamiento su propia forma de avanzar. La selección salta, vuelve, cruza siglos y cambia de registro. Va del corazón de jabalí de El Decamerón, de Giovanni Boccaccio —un apellido cuya sonoridad roza la palabra “bocado”—, en 1351, a una entrada del Diccionario de la lengua inglesa de Samuel Johnson, publicado en 1755. De una escena a una definición, de la narración al diccionario. Allí Johnson define la avena como “el grano que en Inglaterra generalmente se da a los caballos, pero que en Escocia alimenta a la gente”.

De esos cruces surge una lectura nueva, hecha tanto de continuidades como de diferencias. “Por supuesto que la contigüidad entre textos relanza sus diversos sentidos asume —García—. Será quizás una aspiración demasiado ambiciosa, pero no por eso menos válida, confiar en que el sentido de los textos que ofrecemos se enriquezca en esta convivencia que tiene algo de ágape en su sentido más profundo. Sí, hubo que ir a buscar algunos textos para completar épocas o estéticas y, de ese modo, dimos con algunas cosas que nos sorprendieron, como los libros de Cunqueiro o Revel, o los textos de M. K. Fisher, todos maravillosos, pero que en última instancia no entraron en la antología, sino que sirvieron de guía. También hay en nuestra selección algunos pocos textos de antropología que funcionan en ese sentido: proponen un exotismo de costumbres, pero hoy en día han cambiado tanto los hábitos en general y los de la comida en particular que cualquier texto con más de cincuenta años de antigüedad ya es exótico a nuestros ojos. Esa es una de las cosas que más nos interesó al hacer este libro: jugar con lo que cambió y con lo que se mantiene en nuestra relación con la comida”.

Entre platos

Comer es un acto elemental. Y, sin embargo, cada vez que comemos atravesamos un pequeño abismo: sabemos que vamos a comer, conocemos los pasos, esperamos el plato, pero hasta el primer bocado ignoramos qué llegará finalmente a la boca. En un restaurante, la comida empieza mucho antes de la comida. Sentarse, recibir la carta, elegir, pedir, esperar. La comida se prepara lejos de la mesa; alguien la trae, alguien sirve la bebida. En una cena entre amigos cambian las formas, pero permanece el ritual: preparar, poner la mesa, servir, convidar, esperar. Son costumbres aprendidas que organizan el momento de comer.

Ese orden también dice algo sobre quienes comen. Hay un lugar para cada cosa y una función para cada persona: quién cocina, quién sirve, quién elige, quién espera. La comida reúne necesidades y convenciones, placer y obediencia. La literatura encontró en esa combinación una materia particularmente fértil. Esas costumbres cambian y también cambian las relaciones que se establecen alrededor de la comida. Un plato, una bebida o una forma de servir pueden contar una época con la misma precisión que una fecha o un acontecimiento. La literatura conserva esas escenas y, al hacerlo, deja a la vista aquello que una sociedad come, comparte, prohíbe o desea.

Un sibarita en plena digestión, tras un banquete

Cuando aparece un plato en una novela o un cuento, la comida arrastra consigo todo lo que ocurre alrededor de ella. Un pedazo de pan lleva consigo la pobreza; un banquete exhibe el poder; un vaso de vino reúne a los amigos o precipita una tragedia. Una receta guarda la memoria de una familia. El ayuno impone disciplina, expresa una creencia o se convierte en protesta. Y el asco, tan físico, tan poco literario en apariencia, también tiene una dimensión social: señala aquello que una comunidad acepta, rechaza o mantiene fuera de la mesa.

La forma en la que el libro ordena los textos termina encontrando una lógica menos previsible: la de una conversación alrededor de una mesa. Un texto lleva a otro sin que necesariamente medie una relación histórica o temática evidente. Los autores aparecen así dentro de un movimiento más libre, parecido al de esas charlas que empiezan en un asunto y, entre el vino, la comida y la memoria, terminan en otro. “Para la búsqueda -desanda García- cada uno fue por sus autores conocidos, pero como compartimos muchos autores que nos gustan a veces tuvimos que repartirnos la tarea. Mariana aportó mayormente los textos de filósofos y los textos medievales, que conoce a fondo; yo, algunos de los textos clásicos, griegos y latinos, así como crónicas de la conquista y algunos textos argentinos del XIX y el XX. También tuvimos que buscar a veces expresamente ciertos temas para compensar las distintas secciones. Luego hay mucho de novela decimonónica, así como narradores del siglo XX, que son lecturas compartidas entre nosotros. El viaje temporal que propone esta antología permite ver ciertos estados de ánimo relacionados con la comida y la bebida que son atemporales, pero también se ve cuántas cosas a la vez han cambiado. La última sección, sobre ‘la comida del futuro’, es muy divertida, pero no se puede decir que esos autores hayan intuido la forma en que comemos hoy”.

La cena de Emaús, de Caravaggio

También cambia lo que ponemos sobre la mesa. El gusto tiene una historia, y la literatura muchas veces la cuenta de manera lateral: en un alimento recién llegado, en una bebida que gana terreno, en una receta que pasa de una generación a otra o en un producto que desaparece. En Escritos sobre la mesa... aparecen, por ejemplo, “Puchero chino”, del escritor argentino Charlie Feiling, extraído de El mal menor, y “Un guiso bien hecho”, de Manuel Puig, publicado en La traición de Rita Hayworth. En la novela, el pasaje está integrado en uno de los diálogos polifónicos característicos de Puig. Allí se habla de los problemas digestivos de Tito y de los guisos que prepara su cuñada, hasta llegar a la frase: “Un guiso bien hecho tiene que llevar tiempo, y vigilancia”.

Esta, como otras incorporadas en el libro, resultan escenas pequeñas que dejan ver transformaciones mayores. Lo que hoy parece obvio alguna vez fue extraño; lo que hoy parece vulgar pudo haber sido un lujo. Leerlas permite seguir esos cambios casi a ras del plato.

La mesa también conserva aquello que el tiempo va dejando atrás: alimentos que desaparecen, sabores que dejan de reconocerse, costumbres que sobreviven apenas en un texto. Leer lo que comen los personajes permite seguir esas pérdidas y esas permanencias. En el volumen conviven el vino y los excesos con el té, el café, el azúcar y otras formas menos evidentes de acercarse a la comida. Esa variedad planteaba un problema concreto: cómo reunir textos tan distintos sin convertir el libro en una historia de la alimentación. La solución fue apartarse de la cronología y construir un recorrido que va de la escasez a la abundancia.

Cuando hay hambre

El hambre cambia la escena. Un banquete permite demorarse en los platos, los olores, la disposición de la mesa. Para quien tiene hambre, en cambio, cada elemento adquiere otra dimensión: cuánto queda, cuánto falta, qué puede conseguir, cuánto tiempo puede aguantar. El pan pesa. Alimenta, sostiene, permite seguir. El hambre también tiene una historia. Hay cuerpos que comen y cuerpos que esperan; quienes eligen qué llevarse a la boca y quienes dependen de lo que haya. Una cosecha perdida, una guerra, una deuda, un salario insuficiente pueden terminar en un plato vacío. Detrás de esa ausencia aparecen las condiciones materiales que determinan quién come, cuánto come y cuándo vuelve a comer. El libro también se detiene en las formas en que la comida regula el cuerpo: dietas, ayunos, restricciones, rechazos. Cada una supone una relación particular con aquello que se lleva a la boca y con las reglas que determinan cuánto, cuándo y por qué se come.

Antes de convertirse en materia literaria, la comida ya tiene un vocabulario propio: cocinar, convidar, compartir, rechazar, devorar. Son acciones concretas que una narración puede cargar de sentido sin necesidad de explicarlas. Una invitación puede sellar una alianza; una mesa compartida, establecer una pertenencia; un plato rechazado, marcar una distancia. La literatura trabaja con esas situaciones elementales y las convierte en escenas donde las relaciones entre los personajes quedan.

La cocina (Cucina), uno de los cuadros más famosos del pintor renacentista italiano Vincenzo Campi (Cremona, 1530/1536 – 1591) Mondadori Portfolio - Hulton Fine Art Collection

Borges pensó la traducción como una forma de escritura y también como una forma de lectura. Sus ideas sobre el traductor permiten pensar qué ocurre cuando textos ajenos vuelven a reunirse bajo otro criterio. La antología comparte con la traducción esa intervención: selecciona, ordena, establece relaciones y propone una lectura. En ese punto, la figura del compilador se acerca a la del autor más de lo que suele admitirse. “Viene muy a cuento la figura de Borges porque, además de haber reflexionado mucho y muy finamente sobre la traducción, en la teoría y en la práctica, fue uno de los que planteó un tipo de compilación más moderna, como la famosa Antología de la literatura fantástica, que hizo con Bioy y Silvina Ocampo. También se podría incluir en el mismo rubro la menos conocida pero fascinante Libro del cielo y del infierno, hecha con Bioy. Son trabajos determinados más por el criterio hedonista de la lectura que por un sentido enciclopédico o didáctico. Eso es importante porque para Borges la lectura era una forma de colaboración e incluso de creación. Una reunión de textos que por algún motivo me parecen significativos es redimensionarlos y, a su vez, si la propuesta no plantea una lectura demasiado normativa, el lector también va a aportar lo suyo. Tal vez las antologías o compilaciones tienen un carácter divulgativo que no las eleva a la altura de una traducción de obras completas o de cualquier obra compleja, pero hay algunos ejemplos de antologías célebres, como las ya mencionadas, o la de Lacoue-Labarthe y Nancy sobre romanticismo alemán, que no solo son clásicos sino libros prestigiosos”, comparte García.

La nueva edición de Escritos sobre la mesa llega aumentada, doce años después de su primera publicación, en 2014, por Adriana Hidalgo. “Se retiraron algunos textos que repetían ideas ya presentes y se incorporaron otros para cubrir zonas que habían quedado vacías. Entre ellos aparecen la descripción del comedor de Utopía, de Tomás Moro; textos de latinoamericanos menos conocidos, como Efrén Hernández y Pablo Palacio; y un cuento de André Pieyre de Mandiargues cuya acción transcurre enteramente dentro de un pedazo de pan”.

El tema, sin embargo, parece no tener fin, quedan textos afuera, autores por descubrir, épocas y costumbres que podrían encontrar lugar en otra selección. ¿Hasta dónde puede crecer una antología como esta? “Es una pregunta pertinente. Cuando cerramos la edición original, al poco tiempo brotaron muchos textos que conocíamos, pero no habíamos tenido presentes o que conocimos después. Es, sin duda, un tema infinito y apasionante; se podría rehacer esta antología de muchas maneras. Por supuesto que quedaron textos ‘en parrilla’ -expresión de la jerga periodística para referirse a materiales que quedan pendientes de publicación-. ”Seguiremos convidando a nuevas comidas”, deja planteado García, como quien anticipa una mesa abierta a nuevas lecturas.