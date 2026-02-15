Jane Austen y una comedia de enredos con “asesora menstrual”

NUEVA YORK.— Mientras el estreno de “Cumbres borrascosas” vuelve a poner a Emily Brontë en el centro de la conversación cinematográfica —con su drama de snobs y psicópatas, tan horribles por dentro como sensuales por fuera— la considerablemente más contenida Jane Austen tampoco se queda atrás.

Un cortometraje inspirado en su universo acaba de ser nominado al Oscar y ya suma fans como nada menos que Emma Thompson. Lo curioso es que la actriz —ganadora ella misma de la estatuilla por su papel en la adaptación de Sensatez y sentimientos— figura en las promociones oficiales como “consultora menstrual” del proyecto. El corto se titula Jane Austen’s Period Drama. La gracia —y la clave— está en la ambigüedad: period drama en inglés significa “drama de época”, pero period también remite al ciclo menstrual. El film narra el momento en que una joven de la Regencia recibe una propuesta de matrimonio y descubre que su vestido de corte imperio —justo a la altura del rostro de su galán arrodillado— presenta una mancha evidente de sangre. Sigue una breve comedia de enredos, una explicación directa y, por supuesto, un final feliz que entusiasmó tanto a Thompson como al productor argentino Axel Kuschevatzky.

Afiche de Jane Austen's period drama

“Sigo los cortometrajes que circulan por festivales o con aspiraciones al Oscar y suelo votar en esa categoría porque es una forma de tomar el pulso de hacia dónde va el cine y descubrir talento emergente—explicó Kuschevatzky, miembro de la Academia—. Lo que encuentro es que los cortos premiados suelen ser representaciones muy dramáticas de la vida, y la comedia está bastante ausente”.

Aquí la sensación fue la opuesta: “Era como si alguien dijera: en un momento en el que hay un verdadero revival de Jane Austen, con sus obras que se venden como nunca y proliferan las adaptaciones, voy a llevar al extremo el elemento cómico de sus novelas y hacer Jane Austen con la lógica de La pistola desnuda”. La idea, cuenta Julia Aks, productora del film —y con quien Kuschevatzky conectó a esta cronista—, empezó casi como una broma. Pero cuando salió a pedir anécdotas reales para dar matices al guion, la reacción fue inesperada: aparecieron historias divertidas, sí, pero también otras que le partieron el corazón. Aquello reveló algo más profundo: la necesidad de hablar de un tema todavía rodeado de incomodidad social. El mundo de Austen le resultó el escenario ideal para retratarlo, ya que la rigidez de las formas, la obsesión por la decencia y la estructura romántica amplificaban el contraste cómico.

Emma Thompson figura en las promociones oficiales como “consultora menstrual” del proyecto

Su socio Steve Pinder añadió una lectura personal: como hombre gay, dijo haberse sentido identificado “con personajes que luchan contra un estigma impuesto por la sociedad y con la necesidad de contar las cosas como son para liberarse”.

Kuschevatzky insistió asimismo en que la interpelación es universal: “Como varón heterosexual, el corto me hizo pensar en todas esas cosas que los hombres muchas veces no entendemos hasta bien entrada la adultez, y que nadie nos enseña. Me parece de una lucidez impresionante llevar con humor una reflexión sobre la relación entre los sexos y sobre lo poco que entendemos del universo femenino”,

Aunque nunca llegue a las grandes salas como una superproducción estilo “Cumbres borrascosas”, cabe esperar que, impulsado por la nominación, termine circulando por el circuito de festivales independientes en la Argentina como lo hizo en EE.UU. Además, en breve estará en YouTube.

Después de todo, que una historia inspirada en Austen llegue al Oscar por esta vía resulta perfectamente coherente con su legado. Su literatura siempre mostró que bajo la superficie pulida de la cortesía laten los cuerpos, las emociones y las incomodidades que sostienen la vida real. Y que un humor sin grandilocuencia puede ser la forma más elegante de contarlo.