Cuál es la predicción del economista alemán que acertó el campeón del Mundial las tres últimas ediciones

Cuando el pulpo Paul predijo correctamente todos los resultados de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, fue aclamado en todo el mundo como un oráculo.

Desde entonces, el economista alemán Joachim Klement ha superado a Paul con un complejo modelo de predicción que ha acertado el ganador de la Copa del Mundo en el 100% de los casos desde 2014.

Según el modelo, los Países Bajos se convertirían en el cuarto acierto de la profecía estadística de Klement si levantan el trofeo en julio.

Además de los ganadores, su modelo traza el desarrollo del torneo de 48 equipos.

Prevé una sorpresiva victoria de Japón sobre Brasil en la segunda ronda y la eliminación de Escocia frente a Corea del Sur en esa misma instancia.

Países Bajos nunca ha ganado una Copa del Mundo GETTY IMAGES

Además, estima que Inglaterra llegará a las semifinales y que Portugal volverá a eliminar a los ingleses dos décadas después de hacerlo en 2006.

Para Klement, quien se define como un “pesimista” y lleva una década viviendo en Reino Unido, su trabajo nunca tuvo como objetivo evitar decepciones ni ganar dinero con apuestas.

Más bien, buscaba poner en evidencia lo absurdo que es intentar predecir resultados.

“Empezó como un ejercicio para mostrarle al mundo la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cosas sobre las que en realidad no tienen ni idea”, explica Klement.

“Y ahora se ha convertido en un ejercicio sobre cómo, si tienes la suficiente suerte, la gente termina creyendo que eres un gurú”.

“La gente cree que este modelo es imbatible”

Después de que su primera predicción se cumpliera, cuando su Alemania natal ganó el Mundial de 2014, Klement pensó que repetir el cálculo en 2018 demostraría que todo había sido pura casualidad.

Pero volvió a acertar con Francia en 2018 y nuevamente con Argentina en 2022.

“Como acerté tres veces seguidas, ahora la gente cree que este modelo es imbatible y que, evidentemente, también tendré que acertar la próxima vez”, señala.

Es cierto que el éxito en la Copa del Mundo depende en parte de factores “sistémicos” conocidos, como la población de un país, su riqueza, el clima o la clasificación de la FIFA.

Klement predijo que Argentina ganaría el Mundial en 2022 GETTY IMAGES ¿

Klement pide cautela a los lectores de su pronóstico -que gana popularidad con cada acierto- ya que estos factores solo cuentan una parte de la historia.

“El otro 50% es suerte”, añade.

“Cada partido -sobre todo cuando se enfrentan equipos de gran nivel y muy parecidos en calidad y habilidades- depende mucho de la forma del día, de una decisión arbitral o de un golpe de suerte, como que el balón dé en el poste o acabe dentro de la portería”, prosigue.

“Cosas así son completamente impredecibles”.

“Una pequeña distracción de todo lo negativo”

Cada vez que se acerca el torneo, el modelo de Klement se convierte en una distracción frente a su trabajo diario.

“Especialmente en 2026, con tantas crisis, guerras y cosas ocurriendo, es algo que me hace sentir bien y, espero, también haga sentir bien a los lectores y les dé una pequeña distracción de todo lo negativo que sucede en el mundo”.

Pero con cada predicción acertada, aumenta la presión sobre Klement, quien trabaja como estratega en el banco de inversión Panmure Liberum.

En su oficina recibe preguntas de otros economistas sobre, por ejemplo, cómo la lesión del ligamento cruzado anterior del mediocampista neerlandés del Tottenham Xavi Simons podría afectar su modelo.

Pese a sus constantes advertencias sobre la fiabilidad del pronóstico, Klement se prepara para el inicio del torneo en junio.

“Tengo varios colegas que apostaron algo de dinero por Países Bajos después de que publiqué mi pronóstico”, cuenta. Así que si Países Bajos queda eliminado del Mundial, creo que al día siguiente tendré que trabajar desde casa”.

BBC Mundo