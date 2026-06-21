La fórmula física del amor romántico

Cuando le preguntan cómo están las cosas entre él y su novia, responde en jerga: “Tensión 6 kiloVolts, frecuencia 200 Hertz, ancho 30 microsegundos”. Es que el tipo estudia Física. Y si tiene los sentimientos como hilos de cobre desnudos, apretados con una pinza, ajustados como las perillas, acá hay una historia: es la de Axel, el físico protagonista de Una historia de mí, la novela recién publicada de Axel Hofele, el físico que escribe novelas. Esta fábula de iniciación narra algunos meses en la vida de un veinteañero bonaerense que rompe con su novia, se postula a una beca, consigue su primer trabajo: en “la cultura de sí mismo”, como decía Michel Foucault, el relato del yo se amplifica y se vuelve universal cuando lo que le pasa al héroe es lo mismo que nos pasa a casi todos.

“La entropía del universo no cesa de aumentar”, escribe Axel: “Eso dice el segundo principio de la termodinámica. Lo que se rompe no se une espontáneamente”. La entropía mide el grado de desorden o dispersión de la energía de un sistema, pero también lo que queda de una pareja después de que él pase una noche con una compañera de la facultad en su casa de Temperley (la de ella, él vive en Escobar y su novia, en Villa Urquiza). En su odisea por el conurbano, Axel va al sur con ella después de unas latas de cerveza: pierde el norte. Y al día siguiente da las explicaciones a su novia: “Me desafía con la mirada: trata de tensar hasta romper la materia de la que está hecha el silencio”. Finalmente, rompen. Y él nunca deja de pensar como físico. A las argollas de plástico amarillo de las que se agarra en el colectivo les dice “péndulos de torsión”, pero aun en su ñoñería lo que sabe de su materia lo usa para tratar de entender aquello que ignora. Va a fallar: las relaciones entre hombres y mujeres no pertenecen al campo de las ciencias exactas.

Portada del libro Una historia de mí, de Axel Hofele (Editorial Caburé) Gentileza Editorial Caburé

Detrás de las fórmulas, los cálculos y los experimentos está el anhelo de romance de Axel, nacido en 1989 en Escobar, provincia de Buenos Aires, algo petiso, con un lunar arriba del labio. En Una historia de mí, el autor que comparte datos biográficos con su personaje expone su intimidad con crudeza, ternura y humor. La autoficción es el género emblemático de esta época del Yo, una ficción de acontecimientos y hechos estrictamente reales tamizados por la literatura. El universalismo de la primera persona del singular permite que el truco funcione. Los dilemas de Axel son parecidos a los de cualquiera de nosotros, pero la gracia consiste en crear alguna clase de arte con eso. Las tardes en Ciudad Universitaria, los cafés quemados del bufet, las horas perdidas en la Panamericana, los intentos por conocer el corazón y el cuerpo ajenos, el mapa mental de telos del que todavía vive con sus padres… La lectura de Una historia de mí reconstruye esos acontecimientos y hechos sin ningún rigor histórico pero con tono verosímil porque, como dijo Stendhal, “no pretendo pintar las cosas tal como fueron, sino el efecto que ellas tienen en mí”.

El camino de este héroe acaba cuando el 60 llega a la terminal. ¿O no? Los rulos de la chica que le gusta trazan helicoides rubias en el aire y hacia ellos va Axel, que ya sabe cómo resolver la ecuación de ondas pero que no tiene idea de cómo enamorar a una mujer. Al final, el físico descubre que no hay fórmulas para el amor.

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ABC

A.

El término “autoficción” es un neologismo acuñado por el autor francés Serge Doubrovsky para definir su novela Fils, publicada en 1977.

B.

Según la definición, es una “ficción de acontecimientos y hechos estrictamente reales”; es un género muy popular y discutido en esta época.

C.

La novela Una historia de mí, de Axel Hofele, es un relato personalísimo de la iniciación amorosa de un joven estudiante de Física.