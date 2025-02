Cuando la verdadera libertad es otra cosa

¿De qué libertad se habla hoy? Donde no hay límites no hay libertad . El límite dice que no se puede todo, que no se puede siempre, que somos finitos en el tiempo y que solo se puede estar en un lugar del espacio a la vez. Señala que, al margen de nuestra voluntad, existen los imponderables, lo que no depende de nosotros y nos condiciona. Comprender esto es un signo de madurez.

Quien lo acepta entiende que los límites nos obligan a optar, a elegir. Al no poder todo hay que optar. Elegir es resignar, y toda elección tiene una consecuencia, como la tienen nuestras acciones e inacciones, nuestras palabras y silencios. Grandes pensadores existencialistas, como Jean-Paul Sartre o Albert Camus, y extraordinarios referentes de la psicología humanista, como Rollo May, Irvin Yalom y Víktor Frankl, demostraron que solo es libre quien acepta los límites , y partir de ello elige y se hace responsable de los efectos de su elección. Es decir que hay una estrecha relación entre libertad y responsabilidad, son inconcebibles una sin la otra.

Por lo demás, en esa línea de pensamiento se puede hablar de dos tipos de libertad. La libertad de (liberarnos de algo o alguien que nos oprime, nos reprime y afecta nuestra dignidad) y la libertad para (ejercer ese atributo en pos de una visión, de un propósito, de una meta existencial trascendente). Quien no acepta el límite no por ello deja de elegir. Elige no elegir, lo cual también acarrea consecuencias.

Es prisionero de su decisión. Pero en lugar de asumir su responsabilidad busca culpables. Cuando falta responsabilidad sobra culpabilidad. Y paranoia. Será otro el que impide lo que uno no puede. Será otro el que impone lo imposible. Será otro el que amenace el simulacro de libertad de quien pretende vivir sin hacerse responsable de sus acciones y elecciones. El que deserta de su responsabilidad estará siempre en busca de un culpable.

La noción de libertad es hoy permanentemente malversada, desvirtuada y vaciada de significado

Divorciada de estas consideraciones la noción de libertad es hoy permanentemente malversada, desvirtuada y vaciada de significado. Se repite como muletilla y a fuerza de uso y abuso termina por ser un sonido hueco, la justificación de cualquier arbitrariedad o abuso. Los que se dicen libres obedecen mandatos, modas, tendencias, imposiciones caprichosas que, lejos de ser límites, son órdenes. Se prefiere eludir el riesgo de pensar por cuenta propia, de elegir con responsabilidad, y se declama una ilusoria libertad, que no es de y ni para.

La malversación de la libertad en tiempos en que líderes sombríos emergen en los países y en las sociedades proclamándola de manera equívoca, trae al presente una advertencia de Karl Popper (1902-1994) un sólido pensador liberal (no confundir con libertario) del siglo XX, quien en su ensayo La responsabilidad de vivir dice: “Necesitamos la libertad para impedir el abuso del poder del Estado y necesitamos el Estado para evitar el mal uso de la libertad”. Llevado a todos los órdenes de la vida podría reformularse así: necesitamos de la libertad para poder elegir responsablemente y necesitamos de la responsabilidad para entender el verdadero significado de la libertad.

A su vez el filósofo y economista indio Amartya Sen, premio Nobel de Economía 1998, cuyo foco de atención está en el desarrollo humano, especifica lo siguiente en su libro La idea de la justicia: “La libertad para determinar la naturaleza de nuestras vidas es uno de los aspectos valiosos de la experiencia de vivir que tenemos razones para atesorar”. Se insiste en que la verdadera libertad no consiste en que cada uno haga lo que quiera, sino que genera interdependencia entre las personas, las obliga a la empatía, la solidaridad, la compasión. Sin todo esto la libertad es puro marketing, demagogia, impostura. Un parloteo en el vacío.

Sergio Sinay Por

