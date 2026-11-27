Todas las infancias tuvieron un habitante sospechoso en algún rincón de la casa. En Buenos Aires se llamaba el Cuco o el Hombre de la Bolsa, y su función era casi administrativa: custodiar la despensa, vigilar la hora de la siesta, transformar en prudencia lo que de otro modo habría sido un asalto al dulce de leche. Cada cultura fabricó el suyo con los materiales que tenía a mano. En Estocolmo, un tío con alma de pedagogo le explicó a su sobrina adolescente que en el armario de la cocina vivía un troll que soplaba un aire helado en la nuca de quien se atreviera a robar comida. El tío se llamaba Einar Hammarsten. La sobrina se llamaba Tove Jansson, y aquella criatura de aliento frío se le quedó adentro durante el resto de su vida.

Tove Jansson junto a su hermano menor, el autor y dibujante Lars Jansson

El troll tardó años en tener cara. Antes fue una firma. A fines de los años treinta, Tove, hija de un escultor y de una ilustradora, dibujaba para Garm, una revista satírica de Helsinki escrita en sueco que cargaba contra el nazismo y contra el estalinismo con una puntería poco diplomática. Sus caricaturas ponían en escena a Hitler, a Stalin y a los gobernantes europeos que miraban hacia otro lado, y junto a su nombre, en una esquina, ella dibujaba una criatura flaca, de nariz larga y ceño fruncido. Era un alter ego malhumorado, un pequeño testigo de la estupidez de los poderosos. Nadie imaginaba que aquel gruñón de trazo nervioso iba a engordar, a emblanquecerse y a ablandarse hasta convertirse en un animal redondo, sereno y bondadoso, de hocico largo, que el mundo conocería como Mumintroll.

Tove había nacido en Helsinki en 1914, en una familia de lengua sueca y de vocación artística. Su padre, Viktor, esculpía monumentos, y su madre, Signe, a quien todos llamaban Ham, diseñaba sellos postales y dibujaba sin descanso. La casa olía a trementina y a cigarrillos, los amigos entraban sin golpear y las vacaciones se iban en los islotes del archipiélago de Pellinge, donde Tove aprendió a leer el mar como otros leen el diario. Pintaba con una seriedad feroz. A los veinticinco años firmó un autorretrato de 1940, una chica que fuma con la mirada de quien ya decidió algo, y su ambición verdadera era la pintura, mientras el troll quedaba relegado a una esquina del papel.

Autorretrato de Tove junto a sus creaciones, los Moomin archivo

La guerra hizo el resto. Finlandia peleó contra la Unión Soviética, quedó atrapada entre dos potencias y atravesó esos años con las ventanas oscurecidas y la despensa flaca. Tove contó más de una vez que empezó a escribir cuentos para escaparse de ese clima y, en 1945, con el armisticio firmado un año antes, apareció el primer libro de la serie, una historia de inundaciones en la que un pequeño troll y su madre salen en busca del padre desaparecido. Pasó casi inadvertido. Después llegaron la novela del cometa, que cuenta cómo un valle entero espera el fin del mundo con una calma entre cómica y desgarradora, y la del sombrero del mago, que convierte en cualquier cosa lo que se le arroje adentro.

Fue la principal caricaturista en la revista satírica Garm, donde tomó una clara postura contra el fascismo

El elenco crecía con cada libro. Aparecieron Snufkin, el vagabundo que toca la armónica y detesta los carteles de prohibido; la pequeña My, un huracán de bolsillo con lengua afilada, y la Morra, un frío con forma de criatura que congela el suelo donde se sienta. Ninguno se parecía a un héroe, y todos tenían defectos que los volvían entrañables. Los lectores de la posguerra, cansados de héroes, encontraron en aquel valle una casa azul con la puerta abierta, siempre con lugar para un vagabundo, una niña furiosa o un coleccionista obsesivo.

De ahí el apodo. Igual que Mafalda, los Moomins hablan con la voz de lo pequeño sobre las cosas grandes, y los adultos los leen con tanta devoción como los chicos, aunque por razones distintas. Tove escribía sobre el miedo, la soledad, la libertad y el modo de convivir con los otros, y lo hacía con una ternura que jamás se volvía azúcar. En 1954, la tira cómica empezó a publicarse en un diario de Londres y llegó a lectores de decenas de países. Su hermano Lars, escritor y dibujante, tomó el lápiz a comienzos de los años sesenta, cuando Tove sintió que el éxito le quitaba el tiempo para pintar. Otro hermano, el fotógrafo Per Olov, retrataba entretanto el taller de Helsinki donde todo empezaba.

Tove Jansson, la gran artista finlandesa

Una familia startup

El gran dilema de cualquier creador famoso es quién maneja su nombre. Los Jansson respondieron en los años cincuenta con una solución poco romántica y muy inteligente: una empresa familiar para administrar los derechos de las criaturas. La integraron Tove y Lars, y más tarde se sumó Tuulikki Pietilä, artista gráfica y compañera de vida de Tove, con quien compartió veranos enteros en Klovharu, un islote pelado del golfo de Finlandia donde construyeron una cabaña y vivieron como náufragos felices.

“Eran una familia startup, enormemente emprendedora -explica Roleff Kråkström, el CEO actual de Moomin Characters Oy Ltd-. Estaban acostumbrados a vender su arte y hacían de todo, desde buscar oro hasta tomar fotografías aéreas”. La sociedad tenía además una arquitectura moral, porque la propiedad compartida significaba, en sus palabras, responsabilidad y ganancias también compartidas.

Autorretrato de Tove junto a sus creaciones, los Moomin. Personajes que le abrieron las puertas al mundo

Los números de ahora conviven con una anécdota de entonces. La propia Tove ilustró, además, ediciones suecas de clásicos como Alicia en el país de las maravillas y El Hobbit, lo que demuestra que su mano tenía mercado mucho antes de que existiera un departamento de licencias. Casi ocho décadas después del primer libro, el resultado es un imperio sin estridencias que sigue en manos de una sola familia. Kråkström entró a la compañía en 2008, cuando eran cinco personas. Hoy son 75. Una porción llamativa de ese equipo trabaja en el área de aprobaciones, formada por especialistas en lo visual y en lo textual, que revisa a mano cada diseño de producto y cada pieza de marketing. “Esto habla de cuánto peso le damos a que el uso de las historias y de las ilustraciones sea fiel a la literatura y al arte originales”, afirma Kråkström.

Cuando se le pregunta con qué criterios objetivos se decide si una taza o una remera respeta la visión de Tove, el CEO corrige la premisa. “Sería incorrecto decir que es objetivo, porque lo hacen personas. Es explícitamente subjetivo. Ni casillas para tildar, ni inteligencia artificial, ni mecanismos de control: todo lo hacen humanos, en el equipo de ventas, en el de aprobaciones y en el de sostenibilidad”. El único terreno medible es, precisamente, este último. El motivo más frecuente de rechazo, admite, es bastante terrenal: la categoría ya está ocupada por otro licenciatario.

Tove Jansson y a su pareja, Tuulikki Pietilä, en una pequeña embarcación de madera junto a la costa rocosa de la isla de Klovharun

Sobre todo ese mecanismo flota una última instancia. El área creativa tiene poder de veto en cualquier asunto de la marca, desde el diseño de un peluche hasta el tono de una película. Este departamento lo dirige James Zambra, integrante de la familia Jansson, y con Kråkström mantiene lo que el CEO describe como “una colaboración estrecha y un diálogo abierto, sin temas escondidos debajo de la alfombra, ni siquiera los difíciles. Entre quienes venden y quienes cuidan existe -dice- respeto y aprecio mutuo, aunque cuando hay que decidir, el que dibuja manda”.

El sistema funciona a escala. Los licenciatarios superan los 800 en todo el mundo, y las dos categorías que más facturan son el hogar y la moda. Quien haya tomado un té en una taza de esos hipopótamos de ojos redondos, o llevado una bolsa de tela con Snufkin silbando su armónica, ya integra la estadística.

Varios de los personajes de Los Moomins, creados por la escritora e ilustradora finlandesa Tove

Los falsificadores, curiosamente, rondan poco. Kråkström se disculpa por decepcionar a quien busque batallas legales épicas: “La defensa de la marca es -según cuenta-, mecánica, aburrida y repetitiva, y la maneja un estudio finlandés llamado Roschier, brillante en la materia. Los Moomins atraen a una clase media educada, mientras que la copia ilegal apunta al mercado masivo, donde el riesgo es enorme porque quien falla pierde la ganancia y la confianza. Es una verdad honesta: ninguna falsificación espectacular”, resume.

El mapa del cariño

En los últimos cinco años los países nórdicos fuera de Finlandia fueron cooptados por los Moomins: crecieron más de 100%, igual que Taiwán, Hong Kong y China. El mayor salto porcentual, sin embargo, se registró en Estados Unidos, un mercado que la compañía describe como el gran motor de una expansión reciente. Más al sur, aparece algo inédito. “Vemos un interés genuino y creciente en América del Sur y América Latina por primera vez”, confirma el CEO.

Japón merece un capítulo aparte. El país adoptó a los Moomins hace décadas y, en 2019, abrió cerca de Tokio un parque temático, Moominvalley Park, que se suma al que funciona desde los años noventa en Naantali, Finlandia. La televisión japonesa los animó por primera vez en 1969, un cariño de décadas que ayuda a entender la edad de sus visitantes. Los dos parques se parecen en el tono, pero difieren en un detalle curioso. En Escandinavia llegan familias con chicos, mientras que en Japón la mayoría de los visitantes son adultos. También difieren en la propiedad. El parque finlandés pertenece a una empresa familiar, y el japonés a una compañía que cotiza en bolsa.

Los libros siguen la misma ruta de expansión hacia el sur. En el mundo hispano, la editorial Penguin Random House publica las historietas; Edelvives, los libros de novedades, y un sello boutique, Fulgencio Pimentel, se ocupa de las novelas originales y de los álbumes ilustrados durante los próximos años. Las novelas, en rigor, siempre existieron en español, pero ahora cuentan con una casa dedicada. Una joya de Tove para adultos, El libro del verano, se publicó el año pasado, y en la primavera boreal de 2027 se espera un libro desplegable de El cometa. Brasil se suma con novelas y cómics en los próximos meses también empujado, según la compañía, por el efecto estadounidense.

Para el público argentino, la comparación con Mafalda ofrece un espejo curioso. Quino publicó su tira entre 1964 y 1973 y la vio atravesar idiomas sin perder el acento rioplatense de sus preguntas. Los Moomins llegan ahora por el camino inverso, con nombre escandinavo y preguntas universales, y encuentran en el lector latinoamericano a alguien habituado a que una criatura de papel hable de política sin levantar la voz. La relación con la lectura tuvo además su capítulo educativo. El programa Leer, escribir y los Moomins, que se hizo en colaboración con Unicef Finlandia, alcanzó a cientos de miles de estudiantes. Esa alianza ya concluyó, pero dejó una pista del camino que la familia quiere recorrer: acercarse a los chicos por la puerta de las palabras.

Quino

¿Cómo hizo un negocio que cumplió ochenta años para sobrevivir sin franquicias? Kråkström rechaza ese concepto. Prefiere hablar de marcas de personajes y explica por qué las demás son frágiles. “La mayoría deriva de la industria del entretenimiento y, por lo tanto, son commodities. Llevan incorporadas en su esencia misma una vida corta. Disney, por ejemplo, tiene una película nueva por año. Tove, en cambio, dejó un archivo de arte, y la humanidad ha coincidido en que el arte es atemporal porque toca emociones humanas centrales que siguen siendo las mismas”.

Existe además una razón financiera que el CEO subraya con cierto orgullo. “La mayoría de las compañías que lanzan personajes cuenta con inversores externos que esperan resultados -explica-. Los Moomins pertenecen a una familia pequeña, de modo que las expectativas de crecimiento y de cantidad de personajes resultan manejables. Un proyecto sin apuro es un negocio capaz de esperar a que un cometa llegue, justamente como en la novela”.

Esa paciencia ahora se traduce en pantallas. Una nueva película animada de Hollywood está en preparación a cargo de Annapurna, el estudio que apuesta por autores con voz propia. La familia analiza además el formato webtoon, esas tiras verticales pensadas para el celular, y varios videojuegos acompañan la ofensiva digital. Kråkström recomienda Snufkin: Melody of Moominvalley y Moomintroll: Winter’s Warmth, de Hyper Games, y adelanta que en noviembre llegará Moomin: Midsummer Madness.

Tove Jansson y su afición por las pinturas

Los Moomins superan además una prueba que pocas marcas resisten: sirven igual para un bebé que para un jubilado. La misma silueta decora un babero y una taza de oficina, y quien compra ésta última elige un estado de ánimo antes que un logo. Aun así, la paradoja del archivo permanece. Cuando se le pregunta qué parte de los ingresos proviene de productos nuevos y cuál del material ya establecido, la respuesta es contundente: “La inmensa mayoría de la facturación proviene de mercadería nueva -refiere-. Los libros crecen de manera sostenida, pero pesan poco en comparación. El arte de Tove será eterno, pero lo que paga las cuentas es lo que se fabrica cada temporada, bajo la mirada de un equipo que aprueba cada taza con los ojos bien abiertos”.

Cada vez que alguien le sopla la nuca a un niño con el cuento del cuco, repite sin saberlo el gesto del tío Einar, el que le regaló a Tove su criatura helada. En 1970, Tove publicó la última novela del ciclo, una historia otoñal en la que los Moomins ni siquiera aparecen y sus vecinos pasan las páginas esperándolos. Es una historia sobre la ausencia y la espera, escrito por alguien que sabía que una criatura puede sobrevivir a quien la dibujó. Los Moomins siguen en el armario de la despensa, soplando aire frío en la nuca de los codiciosos, solo que ahora el armario es un negocio de 800 puertas y la golosina que custodian se llama cariño.