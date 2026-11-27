El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas para este viernes 27 de noviembre. Según advirtió el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se prevén fuertes lluvias con actividad eléctrica en el noreste del país y en el oeste cordillerano. Además, informó una alerta por altas temperaturas en algunas provincias.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que las provincias que poseen alertas por tormentas son Misiones, Corrientes y Formosa en el noreste, y Catamarca, La Rioja y San Juan, en el oeste.

Para el primer grupo se espera que el área sea afectada por tormentas aisladas fuertes y/o severas, las cuales podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros que pueden ser superados de manera puntual.

Las provincias bajo alerta amarilla y naranja por tormentas para este viernes 27 de noviembre

En tanto, para el segundo trío de provincias, el SMN prevé lluvias y tormentas aisladas con abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, truenos y ráfagas de viento fuertes. Podrían caer entorno 20 y 40 milímetros de precipitaciones acumuladas.

Con esto en mente, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; también desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Además, aconsejó que, en caso de encontrarse al aire libre, se busque refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Por otro lado, la alerta por temperaturas extremas rige para el sur de la provincia de Buenos Aires, el oeste de La Pampa y Río Negro, y el este de Neuquén. Para este viernes, el mercurio podría llegar a marcar hasta los 36°C en algunas regiones de la Patagonia. Mientras que en territorio bonaerense se estabilizaría en torno a los 33°C.

Las recomendaciones del SMN para las altas temperaturas son las siguientes: aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas). Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas. Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes. Ingerí frutas y verduras. Reducí la actividad física. Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros. Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

El tiempo en el AMBA

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que este viernes 27 de noviembre será una jornada calurosa aunque con bastante nubosidad, sobre todo temprano por la mañana y al caer la tarde.

La máxima prevista para este viernes es de 31°C pasado el mediodía, mientras que la mina se sentirá a primera hora: 19°C. No están previstas precipitaciones ni lluvias a lo largo de la jornada. Algo que se repetirá durante el fin de semana, donde la máxima irá en aumento hasta tocar el techo de los 33°C.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires y alrededores

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 20°C en Catamarca; 31°C y 20°C en Chaco; 30°C y 15°C en Chubut; 30°C y 16°C en Córdoba; 29°C y 19°C en Corrientes; 31°C y 17°C en Entre Ríos; 30°C y 20°C en Formosa; 24°C y 16°C en Jujuy; 35°C y 17°C en La Pampa; 31°C y 19°C en La Rioja; y 32°C y 19°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas máximas y mínimas serán de 25°C y 17°C en Misiones; 36°C y 21°C en Neuquén; 36°C y 20°C en Río Negro; 30°C y 17°C en Salta; 34°C y 18°C en San Juan; 29°C y 17°C en San Luis; 20°C y 11°C en Santa Cruz; 31°C y 17°C en Santa Fe; 32°C y 19°C en Santiago del Estero; 14°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 17°C en Tucumán.