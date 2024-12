Los Beatles, a la conquista del mundo en el documental producido por Martin Scorsese

El 9 de febrero de 1964 Los Beatles se presentaron en vivo por primera vez en Estados Unidos en el programa The Ed Sullivan Show y el mundo cambió.

En ese momento, el concierto en vivo en el programa más visto de la televisión norteamericana desde 1948, y que terminara en 1971, fue sintonizada por 71 millones de personas, un récord absoluto hasta ese momento. Ese número iría creciendo año a año, como en 1967 cuando 78 millones de personas vieron el episodio final de la serie El Fugitivo o en 1983, cuando terminó M*A*S*H* y la sintonizaron casi 106 millones de personas (casi un tercio de la población de Estados Unidos en ese momento). Después, diversos eventos en vivo como el alunizaje en 1969 y varias transmisiones del Super Bowl terminaron por quedar primeros en la lista de los programas de televisión más vistos de la historia.

Lo cierto que es Los Beatles estuvieron tres veces en el programa de variedades de Ed Sullivan, de gran influencia en las locales Sábados Circulares, de Pipo Mancera o Badia y Compañía. Los ingleses tocaron en vivo en dos ocasiones, el 9 y el 16. El 23 de febrero se transmitió una grabación del 9, como así también el 24 de mayo.

Los Beatles durante su presentación en el show televisivo de Ed Sullivan, el 9 de febrero de 1964 Bettmann - Bettmann

Como dato de color, menos de un mes y medio antes, el 23 de diciembre de 1963 se había presentado por primera y única vez en el programa, nuestro compatriota, el ilusionista René Lavand con una rutina de cartas de cuatro minutos.

El impacto cultural y el comienzo de lo que se denominaría “La Invasión Inglesa”, no solamente en Estados Unidos sino en el mundo, al instalarse el rock definitivamente como paradigma musical y a los Beatles como “más conocidos que Jesús”, comenzó en esa primera visita al país americano y al Ed Sullivan Show.

El recién estrenado Beatles ´64 es un nuevo documental, producido por Martin Scorsese y dirigido por David Tedeschi, que traza la llegada de la banda el 7 de febrero a Nueva York –recibidos con un entusiasmo y una euforia sin precedentes–y el comienzo de la Beatlemania fuera de Inglaterra. Anunciado con imágenes nunca vistas y digitalizadas en 4K, gracias a la productora de Peter Jackson, quien dirigiera The Beatles: Get Back, la nueva Beatles ‘64, disponible en Disney+ llegó para engrosar la inmensa cantidad de documentales sobre los “Fab Four”, quizás la banda con más cantidad de películas basadas en ella.

Desde versiones oficiales hasta intervenciones amateurs colgadas a YouTube, Los Beatles siguen al día de hoy siendo objeto de estudio y –para deleite de los seguidores– también continúan apareciendo imágenes inéditas para alimentar aún más el contenido audiovisual disponible.

A continuación, una lista de los mejores documentales sobre John, Paul, Ringo y George. Están excluidas las películas sobre algún miembro de la banda como Imagine: John Lennon o George Harrison: Living the Material World, de Martin Scorsese, sino que la lista comprende a los cuatro en su totalidad.

Let it Be

Los Beatles se juntaron en 1969 para grabar Get Back, que terminaría llamándose Let it Be, en 1970 y convocaron al director neoyorquino Michael Lindsay-Hogg para filmar las sesiones de grabación, pensadas originalmente como un especial para televisión. Cuando se estrenó la película, la banda se había disuelto –aunque se juntaron de nuevo para Abbey Road– y el documental se convirtió en un testimonio cuasi post mortem. La película incluye el famoso y último concierto de Los Beatles en vivo, en la terraza de los estudios Abbey Road. Lindsay-Hogg optó por un documental lo más realista posible, grabando las sesiones sin intromisión, ni entrevistas ni voz en off y a veces colocando la cámara lejos para poder captar momentos íntimos de los artistas sin que ellos se vean intimidados por su presencia.

Durante la gira por los Estados Unidos, el cuarteto se reunió con el popular boxeador Muhammad Ali Keystone - Hulton Archive

The Beatles: Get Back

El director neozelandés Peter Jackson (recordado por la trilogía de El señor de los anillos) tomó las 60 horas que Lindsay-Hogg filmó para su documental, las digitalizó en 4K gracias a Weta, su empresa de efectos visuales y hasta mejoró el audio en algunos pasajes donde solo se escuchaba un murmullo. El resultado es un documental de más de 8 horas dividido en tres partes que expande Let it Be y hasta muestra completo y con pocos cortes el icónico concierto en la terraza.

The Beatles: Eight Days a Week

En 2016, Ron Howard dirigió este documental enfocado principalmente en los años de gira de la banda entre 1962 y 1966. Presenta imágenes inéditas de un show en The Cavern Club y hasta el concierto final en San Francisco, en 1966. El documental incluye una entrevista en la actualidad de Howard a Ringo y a McCartney quienes hablan de la dinámica del grupo y cómo evolucionaron como músicos e intérpretes en vivo. También aborda el impacto cultural de la banda a través de fans como Elvis Costello y se mete de lleno en la polémica frase de Lennon, “somos más famosos que Jesucristo” y sus consecuencias.

The Beatles Anthology

Anthology fue un proyecto ambicioso y multimedia lanzado en 1995 que comprendía un tema nuevo, Free as Bird, tres sets de álbumes dobles, un libro sobre la historia de la banda y un documental de 11 horas de duración, estrenado originalmente en tres partes para la televisión británica y norteamericana.

Contada en primera persona, por entonces, los tres Beatles vivos George, Ringo y Paul, más fragmentos grabados de Lennon, Anthology es una descripción detallada de toda la carrera de la banda con entrevistas nuevas hechas especialmente para el documental. Y hasta se da el lujo de reunir a los tres – Harrison falleció en 2001 – en 1994, para que cuenten historias entre ellos.

How the Beatles Changed the World

Dirigido por Tom O’Dell, este documental de 2017, como su nombre lo indica, analiza el impacto que tuvo la banda no solo en la música sino en la cultura mundial desde la década del 60. Menos centrado en la biografía de los cuatro y más en un análisis socio cultural y el cambio que significó su éxito, el documental es una aproximación indirecta pero comprensiva sobre el cambio de paradigma desde esa década no solo en cuanto a la música, sino a la industria, la moda, las drogas y el sexo.

The Beatles en plena recorrida por la ciudad de Nueva York Mirrorpix - Mirrorpix

The Beatles: The First US Visit

Lanzado en 1991, este documental es una versión re editada de What’s Happening! The Beatles in the U.S.A. grabado en 16 mm, en 1964 por los hermanos Albert y David Maysles. Los directores siguieron a los Beatles en su primera gira norteamericana y la mayor cantidad de imágenes son de ellos hablando y haciendo morisquetas frente a cámara en hoteles, camionetas o en camarines. Filmado con un estilo cinema verité tan afecto a la época, el documental no tiene un hilo conductor en sí ,ni un guion sino que es una serie de viñetas de la vida de Los Beatles de gira.

Hay una suerte de nostalgia al mostrar a los cuatro, aún inmaduros y encandilados por la fama, donde se muestran honestos y sin filtro cuando hablan a la cámara o conversan entre ellos. El documental fue originariamente emitido por la televisión estadounidense en noviembre de 1964 como parte de una serie de especiales llamados The Entertainers. La versión que se conoció de 1991 está dirigida por los Maysles originales junto a Kathy Dougherty y Susan Froemke que le agregaron veinte minutos al original y sacaron un par de entrevistas.

The Compleat Beatles

“Poetas de una generación, héroes de una era”, recita con voz grave el actor Malcolm McDowell al comienzo de este documental de 1982. Dirigido por Patrick Montgomery, esta película inglesa fue por décadas “el documental único y definitivo sobre la banda”. Con dos horas de duración, es una guía completa sobre el nacimiento y el apogeo de los Beatles. Con la voz de quienes fueron testigos directo de la historia –desde el dueño del Cavern Club hasta Allan Williams, el primer manager de la banda–. Estuvo hasta hace poco solo disponible en VHS porque Paul McCartney compró los derechos para que no compita con Anthology, producida por él junto a sus compañeros vivos de ese momento.

El cuarteto junto al gurú Maharishi Mahesh Yogi Mirrorpix - Getty Images

The Beatles and India

Durante los sesenta, Los Beatles empezaron a experimentar nuevos sonidos liderados por la inquietud de George Harrison y su inmersión en la cultura india. Durante tres años, la banda estuvo relacionada con la Meditación Trascendental, creada por el gurú Maharishi Mahesh Yogi, culminando en un viaje a Rishikesh, India en 1968. Dirigido por Ajoy Bose y Pete Compton The Beatles and India, a través de entrevistas a músicos locales, describe la influencia que tuvieron los Beatles en el país, como también, tuvo la cultura india en el mundo gracias al patrocinio de la banda. Como ocurrió con la meditación que se expandió en occidente. Enfocado especialmente en Harrison, quien era el más férreo defensor de la meditación y la música de la India, la película también muestra al beatle y su primer encuentro con la cítara, instrumento que llevaría al tema “Norwegian Wood (This Bird has Flown)” del disco Rubber Soul.

Además somos testigos de cómo se conoce con el músico Ravi Shankar, con quien tendría un lazo de amistad y creativo durante los años por venir. The Beatles and India explora de forma tangencial la época de los sesenta, cuando el paradigma mundial de la descolonización se hizo más presente que nunca y se tendieron puentes entre las relaciones entre Oriente y Occidente.

Lennon or McCartney

Una mención especial merece este film. El guionista y director canadiense Matt Schichter decidió compilar a 550 celebridades de la cultura (Sylvester Stallone, Morgan Freeman, Ozzy Osbourne, Cillian Murphy, Justin Bieber, Robert De Niro, Adam Levine, Dwayne Johnson ,Miss Piggy y un acorde etcétera) respondiendo solamente a la pregunta “¿Lennon o McCartney?”. El documental de solo 34 minutos son esas 550 celebridades respondiendo ese solo interrogante.

El resultado final, por si no van a ver el documental, fueron 282 votos para Lennon, 196 para McCartney, 15 para George Harrison, 4 para Ringo Starr, 1 para Keith Richards, 1 para Lou Reed, 1 para Jimi Hendrix y 1 para Oasis (votado por Lars Ulrich de Metallica). Cincuenta de los entrevistados decidieron no elegir un ganador.

Sebastián Tabany Por