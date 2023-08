escuchar

LADO A

En las paredes rosadas recién pintadas parecen estallar las expresiones artísticas en todas sus formas. Un collage, flores, mariposas, animales y, en especial, una paleta colorida con una frase de Frida Kahlo, que Micaela Mendelevich recita de memoria: “La pintura ha llenado mi vida. La pintura a sustituido todo”. Una liberación, agrega.

En la entrada de su casa-atelier se amontonan unas cuantas obras enmarcadas listas para entregar, mientras apura la serie que presentará en la feria de arte BADA, desde el jueves próximo, en La Rural. Son pinturas con preciosos destellos que representan lo maravilloso de la vida: “Las cosas brillantes”. Una sucesión de momentos felices, como comprar flores, comer helado, el mar...

Matias Adhemar

Mientras cursaba la licenciatura de arte en la Universidad de Palermo, estudió caracterización en teatro y ópera en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Entre su curiosidad y búsqueda, pasó por el taller de pintura de desnudos del artista Nicolás Menza, y siguió aprendiendo todas las técnicas tradicionales, pasteles, acuarelas, carbonilla.

Siempre alejándose de la “grandilocuencia del mundo del arte –dice–. Hay algo como solemne del arte que no me va, quería descontracturarlo un poco. Sabía que en algo de ese universo yo no encajaba, siempre me sentí así”.

En el taller de la artista Verónica Gómez comenzó a encontrarse. Una libreta Moleskine de tapas negras esconde su recorrido. Páginas con obras en birome, frases, flores como salidas de una enciclopedia botánica, casas delineadas en marcador dorado, figuras de colores sobre fondo negro. En cada página, una sorpresa. Como las que se descubren en los rincones de su atelier.

Matias Adhemar

LADO B

Cuando se recibió de licenciada en historia del arte, pasó por las salas de los museos Histórico Cornelio Saavedra y de Arte Español Enrique Larreta, entre archivos históricos y su búsqueda inherente. Luego, en 2008, trabajó en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba) , donde hizo investigaciones y clasificaciones de obras en papel, asistencias de curaduría y visitas guiadas especializadas a sponsors y ministros.

En esos días, con sus amigas del museo surgió la idea de hacer un programa de radio con información artística, análisis y entrevistas. Agenda nos les faltaba. Así nació Las Recomendadoras. La primera vez que se sentó frente al micrófono de la radio se sintió cómoda. Por eso, fue natural que luego le ofrecieran conducir la primera mañana de Radio Ciudad (Esta mañana), un magazine de actualidad en el que, por supuesto, no falta la cultura. Allí, la columna política está a cargo de su padre, el periodista Pablo Mendelevich.

Matias Adhemar

LADO A

Junto a una máquina de escribir intervenida con sus pinceladas, llama la atención el dibujo de un tigre rodeado de plantas. Es uno de los diseños que se plasmó en un pañuelo de seda y que forma parte de la colección de un stand en Patio Bullrich. ¿Cómo llegó ahí? “Un día, cuando salía del cine, le comenté al dueño del local que me encantaba lo que hacía, pero que las estampas eran muy digitales”. Desinhibida, le propuso bocetar unas propuestas. Y le gustaron.

Matias Adhemar

Durante la pandemia ya había tenido varias propuestas para imprimir sobre objetos sus ilustraciones. Primero, con una emprendedora de agendas platense; luego, para una marca de bolsos y accesorios, para los libros y papelería de Monoblock, y también para los empapelados de Enamorada del muro (como muestra, para su toilette eligió el diseño Fauna Noctura, con conejos, frutillas y hojas verdes, donde no faltan las flores).

Así llegó a su propio emprendimiento, casi sin darse cuenta. Como sus hermanos viven en el exterior, pensó cómo podría agasajarlos y regalarles un poquito de su vida hogareña. Pensó en la mesa familiar que los unía, y decidió hacer manteles para ellos. Primero intentó pintarlos directamente sobre las telas, pero no prosperó. Finalmente, realizó a mano cada dibujo en acuarela y lo digitalizó para sublimar la estampa. Los hermanos se fueron con las valijas cargadas con manteles, y ella se quedó con un emprendimiento de servilletas, pañuelos, láminas, bolsos y, claro, manteles.

Matias Adhemar

LADO B

Pasar de un programa radial de arte a magazine de actualidad no fue fácil. “Siempre trato de hacer entrevistas de interés y con el enfoque que me interesa. Tampoco uno debe saber todo de todos los temas, está bueno hablar con especialistas”.

¿Y cómo convergen sus dos profesiones en la radio? “Mi optimismo colorido encierra mucho pesimismo. De tan pesimista con la realidad, soy optimista porque no te queda otra que disfrutar lo que tenés”, dice contundente.

Comprar flores: una de Las cosas brillantes Matias Adhemar

DOS MUNDOS

Durante la mañana dice que disfruta conducir su programa de radio, sobre todo cuando logra teñir la realidad con su frescura y algunas pinceladas de color. Al regresar a su casa, rodeada por sus hijos Rocco y Nina, se dedica a pintar y pintar. ¿En qué lugar se siente más cómoda? Quizás en todos, o en su mundo de “las cosas brillantes”.

