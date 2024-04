Lo que Charly García pudo, a Kiss se le complica

Escuchar

NUEVA YORK.– Charly lo hizo. Unos meses atrás la ciudad bautizó oficialmente “Charly García corner” a la esquina de Walker Street y Cortland Alley donde se había sacado la icónica foto de tapa de su disco Clics Modernos. En la inauguración, antiguos miembros de la banda tocaron en la calle y Charly, como no pudo viajar, mandó una carta en la que decía: “Estoy feliz, estoy emocionado, no veo la hora de decirle a un taxista ‘déjeme acá, en Walker Street y yo’”. El público presente se volvió loco y todo fue una gran fiesta.

Lo difícil que debe haber sido conseguir esta distinción para los diplomáticos y emprendedores argentinos que estuvieron detrás de la iniciativa quedó en evidencia la última semana, cuando una propuesta para llamar “Kiss Korner” a otra esquina emblemática fracasó.

La idea era similar. En 1973 los miembros de la banda Kiss, con su emblemático maquillaje blanco y negro, se sacaron una foto en la esquina de la Octava Avenida y la Calle 23. Esta fue elegida como portada de su tercer disco, Vestidos para matar, que incluía lo que devino el himno de la banda, “Rock and Roll toda la noche”.

"Fame argumentó que Kiss eran “los Beatles de los años 70″ y que dicha esquina se había convertido en la “Abbey Road de Nueva York”."

Michael Fame, un fan de la ciudad, elevó la propuesta ante la junta comunitaria del barrio de Chelsea, causando tal revuelo que fue tapa de The Wall Street Journal. Fame argumentó que Kiss eran “los Beatles de los años 70″ y que dicha esquina se había convertido en la “Abbey Road de Nueva York”. Gente de todo el mundo visita la ciudad para recrear la imagen de la portada del álbum de la forma que los amantes de los Beatles viajan a Londres para posar en Abbey Road.

Fame no hizo mención a Charly, pero argumentó que mientras las raíces del hip-hop son ampliamente celebradas con calles dedicadas a los Beastie Boys, Run DMC y Notorious B.I.G., no se homenajea de la misma manera al rock pesado/metálico/glam de la ciudad. Pero la junta no se dejó influir y dijo que Kiss no cumplió con pautas específicas para el nombramiento. Estas incluyen “demostrar un compromiso voluntario constante con la zona”, que Charly pudo eludir, así como lo que The New York Post resumió como “no tener pulso”. La prioridad es siempre para los artistas que ya no están con nosotros.

La banda de rock Kiss

Por supuesto que la propuesta llevó a que se discutieran méritos artísticos, y varios vecinos manifestaron que detrás de la pirotecnia, zapatos con plataformas, sangre artificial y maratónicos solos en el bajo de Gene Simmons, no había más que un producto comercial.

“El problema –contrarrestó un gran amigo de esta cronista, académico argentino que vivía en la zona– es que Chelsea se gentrificó demasiado. Ahora ahí son todos snobs y Kiss es pueblo. Tienen que probar cerca de la terminal Penn Station, que son calles que siguen pesadas, y que tiene al Madison Square Garden al cual llenaron tantas veces”.

Consultado de dónde nacía su pasión por la banda, aclaró: “Fácil. Cuando éramos chicos en Buenos Aires había dos opciones: Kiss o Queen. Una especie de River-Boca. De un lado, los inglesitos un poco excéntricos pero todos prolijitos; del otro, estos locos pintarrajeados que pisaban pollitos en el escenario”. Para él, estaba claro dónde ubicarse. Aún sin la dicotomía con Queen, los fanáticos neoyorquinos parecen compartir su sentimiento y no están dispuestos a bajar los brazos. Citan como antecedente a la plaza “Beastie Boys”, que fue rechazada abrumadoramente por una junta comunitaria, pero luego el Ayuntamiento aprobó en una segunda instancia.

El amigo de la cronista ya no vive aquí, pero no pierde las esperanzas de poder visitar, además del Charly García Corner, un auténtico Kiss Korner cuando vuelva. Aunque, claro, hay otro tema para solucionar frente a las autoridades. “Kiss Korner” puede traducirse como esquina de los besos. Aunque suene romántico, aún los vecinos más fanáticos descuentan que, donde sea que se emplace, será un lugar de encuentro no sólo para fotos, sino, al ritmo del rock pesado, seguramente para tanto más.

Temas Conversaciones