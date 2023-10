escuchar

MADRID.- Los amigos de esta cronista en la capital española dicen que nunca quieren ser menos que los parisinos. Cuando salió el tema de los ácaros que pusieron a la Ciudad Luz en crisis sanitaria -los videos de rugbiers fornidos que tiraron los colchones a la calle y pusieron sus valijas en la bañadera ante el pánico a un bichito microscópico se multiplicaron por TikTok este mundial- en seguida retrucaron fuerte.

Porque parece que toda la península también está con una plaga, de una magnitud nunca vista, pero de garrapatas. “Se suponía que iba a ser un problema de verano, pero con el calor que no se va aunque esté ya tan entrado el otoño, no paran, y no paran de crecer. A esta altura, más que garrapatas son dinosaurios”, se exasperó la gran amiga local resumiendo el sentimiento popular.

“El progresivo aumento de las temperaturas ha convertido a España en un país tan propicio para el desarrollo de las garrapatas como lo es África”, declaró a los medios el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, Jorge Galván. El cambio climático está dilatando la época de reproducción de estos artrópodos y acelerando su metabolismo, y los medios titulan que se trata de una “multiplicación exponencial”.

Esta primavera, una multitud tuvo que ser desalojada de una localidad sevillana cuando se disponía a asistir a un concierto por la aparición de una plaga de garrapatas que, según informó el ayuntamiento local, invadían los asientos del público; en Polinyà, una localidad a muy pocos kilómetros de Barcelona, ante la “avalancha de garrapatas” su ayuntamiento cortó el acceso para evitar que la población entre en contacto con la plaga.

Shutterstock

La presencia de garrapatas cada vez se asocia menos al campo, porque ya dominan los parques y jardines de las ciudades, donde toman contacto con perros, gatos, ratones y demás que ejercen de reservorios. Entre las recomendaciones que divulgaban los medios este verano estaban las de usar las medias por encima de los pantalones, evitar las sandalias, usar camiseta aún con el calor y ropa que cubra brazos y piernas, idealmente de colores claros así se notan los bichos que van quedando pegados.

Las fashionistas de la elegantísima capital por supuesto que ni siquiera las consideraron. Y eso que “las garrapatas son más peligrosas que los tiburones”, salió a aclarar la agencia de noticias EFE luego de consensuar con especialistas. Entre las enfermedades que transmiten aquí está la fiebre de Crimea Congo y la de Lyme.

Las fashionistas de la elegantísima capital ni siquiera consideraron las recomendaciones de los medios. Y eso que “las garrapatas son más peligrosas que los tiburones”, aclaró la agencia de noticias EFE luego de consensuar con especialistas

Un proyecto, financiado por el ministerio de sanidad y la Unión Europea, tiene el objetivo de elaborar el mapa general de garrapatas de España. El proyecto supone el primer esfuerzo colectivo para lograr el establecimiento de un plan de Supervisión de Garrapatas en España y también se va a crear el Grupo Nacional de Expertos sobre Garrapatas, o “·garrapatólogos” como ya se los llama aquí.

Luego está el tema de qué hacer, ya que los sprays repelentes pueden ser nocivos para el medio ambiente, y los animales grandes que los acerrean presentan otro gran desafío. La enfermedad de Lyme se llama así ya que se detectó por primera vez en un pueblo de Connecticut de ese nombre, y en toda Nueva Inglaterra y Long Island son plaga desde hace tiempo. Los transmiten, sobre todo, los ciervos que están por todas partes.

Hay un gran cuento de John Updike (“Fauna”) que narra las guerras entre quienes quieren autorizar una caza selectiva de ellos y los que se oponen a toda costa en estos Estados históricamente tan progresistas. Por ahora, aquí las autoridades sanitarias sólo piden “minimizar siempre el posible impacto” de estos tratamientos elegidos sobre el medio ambiente y los animales pero no hay una crisis que haya dividido bandos. Tampoco las garrapatas locales han llegado a la alta literatura, pero, con el calor y la multiplicación que no para, quizá sea sólo cuestión de esperar. En París, de cualquier manera, tampoco parece que los ácaros hayan influenciado las “belles lettres” contemporáneas aún.

Temas Conversaciones